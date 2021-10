Im Kanton Solothurn werden Baugesuche nicht rechtzeitig beurteilt

Bauten ausserhalb der Bauzone Die Baugesuche beim Kanton stapeln sich – zum Ärger der Solothurner Bauern Wer ausserhalb der Bauzone bauen will, braucht eine Bewilligung vom Kanton. Dort konnten zuletzt immer mehr Gesuche nicht fristgerecht bearbeitet werden. Bauern, die deswegen nicht bauen können, nerven sich. Nun hat die Solothurner Regierung Stellung genommen. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 09.10.2021, 05.00 Uhr

Hansueli Wyss. Mittlerweile konnte er mit dem Umbau seines Stalls beginnen. Bild: José R. Martinez

Im Frühling wollte Hansueli Wyss in Brügglen seinen Schweinestall umbauen. Einen Pferdestall sollte es geben. Da der Stall ausserhalb der Bauzone liegt, musste Wyss das Baugesuch nicht nur in der Gemeinde absegnen lassen. Sondern auch vom Kanton. Dort werden solche Gesuche von mehreren Stellen geprüft (vom Raumplanungsamt etwa, und auch vom Amt für Umwelt). Für die Koordination sowie die Ausnahmebewilligung ist die Abteilung Baugesuche beim Amt für Raumplanung zuständig.

Um diesen Stall geht es Hansueli Wyss. Bild: José R. Martinez

Als Wyss nach zwei Monaten noch nichts von der Abteilung gehört hatte, fragte er nach. Daraufhin wurde sein Gesuch sistiert und zurück an die Gemeinde geschickt. Der Grund: Wyss hatte vergessen, die Grösse der einzuzäunenden Weide genau anzugeben. Diese Angaben musste er nun an die Gemeinde nachmelden. Die Gemeinde musste das überarbeitete Baugesuch erneut an den Kanton schicken. Und Wyss musste wieder warten.

Das war dann des Guten zu viel. «Man hätte die Grösse der Weide mit einem Telefon bei mir in Erfahrung bringen können», ärgert er sich. Wyss hat aber eine Vermutung, wieso das nicht passierte: Eigentlich sollten die Baugesuche innert zweier Monate bearbeitet werden. Doch solange die Gesuche bei der Gemeinde liegen, und nicht beim Kanton, ist diese Frist sistiert. «Der Kanton verschaffte sich damit Luft», vermutet Wyss.

Eigentlich sollten 85 Prozent der Baugesuche innert zweier Monate bearbeitet werden

Denn tatsächlich ist der Kanton weit davon entfernt, sämtliche Gesuche fristgerecht zu bearbeiten. 85 Prozent aller Baugesuche innert 60 Tagen zu bearbeiten, das wäre das Ziel. 2020 wurde ein Wert von 68 Prozent erreicht. Und Anfang 2021 war er nochmals deutlich tiefer. Die Gesuche stapeln sich. Und die Bauern nerven sich, weil sie nicht bauen können.

Da Wyss nicht nur Landwirt ist, sondern auch Kantonsrat für die FDP, hat er der Regierung zwei Fragen gestellt. Er will wissen: Wieso können die Baugesuche nicht mehr fristgerecht bearbeitet werden? Und was gedenkt die Regierung, dagegen zu tun?

Die Fragen hat die Regierung sehr ausführlich beantwortet. Unter anderem widerspricht sie Wyss' Vermutung, dass Gesuche an die Gemeinden zurückgewiesen werden, um sich «Luft zu verschaffen». Die Regierung schreibt: «Eine sofortige Retournierung an die federführende kommunale Baubehörde erfolgt dann, wenn offensichtlich grundlegende Unterlagen fehlen oder die vorhandenen Unterlagen offensichtlich unvollständig sind.»

Wieso die Baugesuche zuletzt liegen geblieben sind, dafür nennt die Regierung mehrere Gründe.

Mehr Arbeit, mehr Komplexität, personelle Ausfälle

Erstens: Die Arbeitsmenge nimmt zu. 474 Gesuche für Bauten ausserhalb der Bauzone wurden 2020 eingegeben, 437 waren es 2019. Das sind knapp zehn Prozent mehr. Und 2021 dürfte erstmals die 500er-Grenze geknackt werden. Auch andere Kantone stellen einen Anstieg fest.

Zweitens: Die Beurteilung von Baugesuchen ausserhalb der Bauzone wird immer komplexer. Die Gesetze wurden zuletzt öfters angepasst – selbst für Experten sei es schwierig, den Überblick zu behalten, schreibt die Regierung. Auch stosse das System an seine Grenzen: Mehrere Parteien sind in die Beurteilung der Gesuche involviert. Zum Teil würden die Stellen sich widersprechende Rückmeldungen geben. Diese müssen mittels einer Koordinationsstelle zuerst aus der Welt geschafft werden.

Drittens, und das ist laut Regierung der einschneidendste Grund: personelle Engpässe. Gleich mehrere, längerfristige krankheitsbedingte Ausfälle machten der Abteilung Baugesuche zu schaffen. Und da sie sowieso «nur» mit 360 Stellenprozenten dotiert ist, schlagen sich Ausfälle umso stärker nieder.

Anzahl hängiger Gesuche ist bereits rückgängig

Doch Besserung sei in Sicht, verspricht die Regierung. Die Pensen wurden bereits auf 480 Stellenprozente aufgestockt und konnten auch besetzt werden. Von weiteren krankheitsbedingten Ausfällen sei die Abteilung zudem verschont worden. Auch organisatorische Massnahmen wurden ergriffen.

So soll das Amt für Raumplanung Baugesuche künftig nicht nur beurteilen, sondern auch gleich bewilligen können. Das musste bisher der Rechtsdienst des Bau- und Justizdepartements übernehmen. Der Koordinationsaufwand wird dadurch kleiner. Zu diesem Zweck soll das Amt für Raumplanung noch mit einem Juristen oder einer Juristin aufgestockt werden.

Die Massnahmen hätten bereits Wirkung gezeigt, betont die Regierung. So sei die Zahl der pendenten Gesuche seit Mitte Jahr rückläufig.

Davon hat Wyss im Alltag allerdings noch nichts bemerkt, sagt er. Wenn er sich bei anderen Landwirten umhöre, sei vom grossen Aufbruch noch wenig zu spüren. Mit den Antworten ist er nur halbwegs zufrieden. Aber fürs Erste will Wyss abwarten: «Ich schaue jetzt, wie es weitergeht.»

Das Baugesuch für seinen Stall wurde im August schliesslich bewilligt.

Den Stall braucht Wyss neu für seine Pferde. Bild: José R. Martinez