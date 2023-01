Solothurn: Staatsarchiv und Bibliothek soll ins Kloster zügeln

Bauprojekt Lösung für das Sorgenkind gefunden? Kanton Solothurn will Staatsarchiv und Zentralbibliothek ins Kloster zügeln Endlich scheint ein neuer Standort gefunden zu sein: Der Kanton Solothurn möchte das neue Staatsarchiv und die Zentralbibliothek im Solothurner Kapuzinerkloster bauen. Und so verhindern, dass die Anlage zum Spekulationsobjekt wird. Christof Ramser Jetzt kommentieren 12.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das neue Staatsarchiv soll im Untergrund des Klostergartens gebaut und unterirdisch mit der Zentralbibliothek im Hauptgebäude verbunden werden. zvg

Vor bald zwei Jahrzehnten zog der letzte Mönch aus. Seither steht das Kapuzinerkloster in Solothurn leer. Dutzende Versuche, der über 430-jährigen Anlage langfristig neues Leben einzuhauchen, verliefen bisher im Sand. Einmal sollte eine «Denkklause» eingerichtet, dann Wohnungen eingebaut werden, schliesslich war ein Boutique-Hotel mit Hammam geplant.

Rund 60 Ideen habe der Kanton als Besitzer seit 2004 geprüft, sagt Kantonsbaumeister Guido Keune. «Keine einzige konnte leider umgesetzt werden.» Am Ende scheiterten die Investoren meist an den finanziellen sowie zonen- und baurechtlichen Hürden. Bei einzelnen Anwohnenden stiessen die Pläne für intensivere Nutzungen zudem auf Widerstand.

Doch auch für die öffentliche Hand geht das ins Geld. Allein der minimale Erhalt der Bausubstanz kostet jährlich rund 150’000 Franken. Die Zwischennutzung durch den Gastronomen Urs Bucher und den Verein Kapuzinerkloster – unter anderem gab es eine Spezialitätenmesse und Kunstausstellungen – ist für den Kanton ein Minusgeschäft. Für die Instandsetzung der gesamten Anlage würde gemäss einer aktuellen Zustandsanalyse mittelfristig ein zweistelliger Millionenbetrag anfallen.

Gibelin-Areal als Filetstück verkaufen

Nun prüft das kantonale Hochbauamt im Auftrag des Regierungsrates nebst dem Ausbau des bisherigen Standortes eine weitere Projektidee, mit dem die weitläufige Anlage im Greibenquartier nordwestlich der Altstadt der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden kann: In die historischen Räume mit Klosterkirche und Kreuzgang soll die Zentralbibliothek Solothurn einziehen. Im unteren Teil des Klostergartens soll Raum für das Staatsarchiv geschaffen werden, das sich heute auf dem Gibelin-Areal befindet.

Das Staatsarchiv benötigt vor allem Archivräume, die grösstenteils unterirdisch gebaut werden könnten. Nur die Administration wäre über dem Boden. «So könnte der Park grösstenteils erhalten beziehungsweise wiederhergestellt werden», sagt Keune. Seit langem ist bekannt, dass die heutige Zentralbibliothek saniert werden muss, das Staatsarchiv auf dem Gibelin-Areal platzt aus allen Nähten. Die Gebäude haben Baujahr 1954 und 1963.

Laut Keune wäre ein Umzug ins Kapuzinerkloster aus mehreren Gründen ideal: «Das Areal würde einer Privatisierung sowie einer allfälligen Spekulation entzogen und bliebe weiterhin öffentlich zugänglich.» Dank eines Cafés und des Parks würde ein Begegnungsort und neuer Treffpunkt für die Bevölkerung entstehen. «Das wertvolle und wichtige Denkmal bliebe für die Nachwelt erhalten.»

Aus Sicht des Kantons lasse sich dies gut mit dem denkmalpflegerischen Schutzgedanken vereinbaren. Eine Archiv- und Bibliotheksnutzung passe sehr gut in die historische Anlage: Klöster seien schon immer ein Ort der Bildung und Kultur gewesen. Eigentümer bliebe der Kanton, damit wäre auch die Unterhaltsfrage langfristig geklärt.

Ausserdem liesse sich das Gibelin-Areal laut dem Kantonsbaumeister viel einfacher in Wert setzen als die Klosteranlage. «Es ist ein interessantes Grundstück.» Gleich an der Westumfahrung würde nach Aufhebung des Staatsarchivs Bauland vom 20'000 Quadratmetern frei, das der Kanton entwickeln und «mit einem möglichst grossen volkswirtschaftlichen Nutzen verwerten» könnte. Ein zweistelliger Millionenerlös sei angesichts des zentralen Standortes realistisch.

Angesprochen auf den künftigen Bildungscampus bei der Solothurner Kantonsschule, den eine Machbarkeitsstudie als einen von vier möglichen Standorten für Zentralbibliothek und Staatsarchiv vorsieht, sagt Keune, dass dort noch nichts spruchreif sei.

Volksabstimmung zwingend notwendig

Wie viel der Um- und Neubau im Kloster kosten würde, lässt sich laut Keune noch nicht beziffern. Eine Machbarkeitsprüfung sei positiv ausgefallen, mit der kantonalen Denkmalpflege, dem Verein Kapuzinerkloster sowie den Behörden der Stadt Solothurn und dem Bistum Basel seien Gespräche geführt worden. Gemäss einem Mobilitätskonzept sollte die Erschliessung keine unüberwindbare Hürde darstellen. Markanter Mehrverkehr sei nicht zu erwarten. Auch ein geologisches Gutachten wurde erstellt.

Noch ausstehend ist die Rückmeldung der eidgenössischen Kommission für Denkmalpflege, die der Kanton im November diesbezüglich kontaktiert hat. Diese werde vermutlich vor Ort einen Augenschein durchführen. Falle die Rückmeldung positiv aus, werde man erneut die Gespräche mit den Planungsbehörden suchen und die weiteren Schritte besprechen.

Erste Abklärungen zwischen Kanton und Stadt haben laut Keune ergeben, dass ein Qualitäts- sowie Nutzungsverfahren und zudem eine Volksabstimmung zwingend notwendig wären. Der zeitliche Horizont bis zu einem allfälligen Spatenstich lasse sich noch nicht ermessen.

Vorbilder im europäischen Ausland

Doch kann eine profane Nutzung mit einer sakralen Umgebung harmonieren? Durchaus, sagt Keune. Aus historischer und kultureller Perspektive sei dies sogar sehr verträglich. So wurde zum Beispiel die Paulinerkirche Göttingen, die einst zu einem Dominikanerkloster gehörte, zur niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek umgenutzt. In der ältesten gotischen Kirche der Niederlande von Maastricht befindet sich mit der Library of Things eine Buchhandlung und im ehemaligen Dominikanerkloster im belgischen Mechelen hat sich die Stadtbibliothek eingerichtet.

Überall dort seien in einst kirchlichem Ambiente öffentliche Gebäude mit überregionaler Ausstrahlung entstanden. «Wir sind überzeugt, dass dies auch in Solothurn möglich wäre», sagt Guido Keune.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen