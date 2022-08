Baukulturelles Erbe Elf Anlässe an acht Orten: Tage des Denkmals im Kanton Solothurn Zu den Europäischen Tagen des Denkmals finden am 10. und 11. September im Kanton Solothurn verschiedene Veranstaltungen und Führungen statt. Der Fokus wird auf Stätten der Kunst, Erholung und des Sports gelegt. 29.08.2022, 16.04 Uhr

Die Hammerschmiede in Beinwil ist eines der Denkmäler, die am 10. und 11. September in Augenschein genommen werden können. zvg

Am 10. und 11. September begeht der Kanton Solothurn die 29. Europäischen Tage des Denkmals. Wie die Staatskanzlei mitteilt, lässt sich an den Denkmaltagen in unterschiedlichen Veranstaltungen und Führungen für Jung und Alt einiges über das baukulturelle Erbe im Kanton erfahren: vom Passionsspielhaus in Selzach zum Haus der Museen in Olten, von der in der Freizeit betriebenen Mühle in Welschenrohr über die Hammerschmiede in Beinwil zum Freibad und Parktheater in Grenchen.