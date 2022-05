Schon wieder brennt es in Kriegstetten: Die Polizei sucht Zeugen

Brandserie Wasseramt Schon wieder: Bauernhof in Kriegstetten angezündet – Feuer wurde rasch gelöscht In der Nacht auf Samstag brannte es in Kriegstetten bei einem Bauernhof. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen, dabei geht die Polizei davon aus, dass das Feuer extra gelegt wurde. 14.05.2022, 08.12 Uhr

Am Samstag, um 3.20 Uhr, wurde einer Polizeipatrouille von einem Taxichauffeur ein Brand an der Hauptstrasse in Kriegstetten gemeldet. Die Regio-Feuerwehr wurde sofort informiert. Diese konnte den Brand des Bauernhofes rasch unter Kontrolle bringen und löschen.