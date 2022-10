Solothurner Bauarbeiter drohen mit Streik

Gewerkschaften 12-Stunden-Arbeitstage: Jetzt drohen Solothurner Bauarbeiter mit einem Streik-Herbst Die Arbeitnehmer beschliessen Protesttage auf dem Bau. Zankapfel sind unter anderem längere Arbeitszeiten. Der Präsident der Solothurner Baumeister appelliert an die Vernunft der Gewerkschaften. Christof Ramser Jetzt kommentieren 18.10.2022, 12.30 Uhr

Künftig sollen Arbeitszeiten von 58 Stunden pro Woche möglich sein. Damit werde ein normales Privatleben verunmöglicht, kritisieren die Gewerkschaften. Hanspeter Bärtschi

Der Streit um den neuen Landesmantelvertag zwischen den Baumeistern und den Gewerkschaften erreicht den Kanton Solothurn. Jüngst versammelte die Unia-Sektion Solothurn die Arbeitnehmenden in Bellach. Im Lokal des portugiesischen Kulturvereins waren laut Gewerkschaftsangaben 70 Büezer anwesend.

Chris Kelley, nationaler Co-Leiter des Sektors Bau, schilderte die Situation am Verhandlungstisch: «Die Baumeister bewegen sich keinen Millimeter und halten an ihren radikalen Abbauplänen fest.» Kelley monierte, dass der Schutz der Bauarbeiter gemindert werden solle. Die Rede ist von sinkenden Lohnkosten sowie von älteren Arbeitnehmenden, die in die tiefsten Lohnklassen gesetzt und denen eine schnellere Entlassung drohe.

Die Gewerkschaftssekretäre Markus Baumann (l.) und Jose Machado vor der Bauarbeiterversammlung in Bellach. zvg

Ein Hauptkritikpunkt der Gewerkschaften sind die Arbeitszeiten. Diese will der schweizerische Baumeisterverband (SBV) flexibler ausgestalten. Künftig sollen Arbeitstage von 12 Stunden sowie die 58-Stunden-Woche möglich sein. Die jährliche Gesamtarbeitszeit von 2112 Stunden soll aber beibehalten werden.

750 Solothurner Bauarbeiter sprechen sich für Streikmassnahmen aus

Nicht zuletzt kritisiert die Gewerkschaft, dass die Baumeister die Anpassung der Reallöhne an die gestiegenen Lebenshaltungskosten von einer Zustimmung zu den «Abbauforderungen» abhängig machten. Kelley sagte:

«Das ist ein Affront gegenüber den Bauarbeitern, die in unserem Land die Strassen, Häuser, Schulen und Spitäler bauen.»

Ein Bauarbeiter meldete sich mit den Worten, dass nichts anderes übrig bleibe als ein Streik, «falls die Baumeister nicht einlenken und damit einen vertragslosen Zustand provozieren».

Insgesamt haben sich laut dem Solothurner Unia-Gewerkschaftssekretär Markus Baumann 750 Solothurner Bauarbeiter für Streikmassnahmen ausgesprochen. «Dies im Rahmen einer landesweiten Abstimmung für den Fall, dass der Baumeisterverband seine Abbaupläne in den Verhandlungen über den neuen Landesmantelvertrag nicht zurückzieht.» Dies sind laut Baumann ungefähr die Hälfte aller an der Abstimmung teilnehmenden Bauarbeiter. Er fordert den Solothurner Baumeisterverband auf, seinen Einfluss auf nationaler Ebene für ein Verhandlungsresultat geltend zu machen.

Ältere sollen zugunsten Jüngeren auf mehr Lohn verzichten

Das mache man durchaus, sagt Bruno Fuchs, Präsident des Solothurner Baumeisterverbands:

Bruno Fuchs, Präsident Baumeisterverband Solothurn. Hanspeter Bärtschi

«Die grosse Mehrheit der kantonalen Baumeisterverbände will weiterhin einen Landesmantelvertrag.»

Dazu gehörten auch die Solothurner. «Aber nicht um jeden Preis», schiebt der gelernte Maurer nach. Er verweist auf den bis Ende Jahr gültigen Vertrag und appelliert an die Verantwortung der Gewerkschaft. Diese habe sich für die Dauer der Vertragsverhandlungen zum Arbeitsfrieden verpflichtet, sprich, auf Streiks, deren Androhung oder passiven Widerstand wie etwa Baustellensperren zu verzichten. «Es ist nicht ganz korrekt, dass sich die Unia nun nicht daran hält.»

Dass der SBV ältere Bauarbeiter einfacher entlassen können wolle, stimme nicht, sagt Fuchs. Hingegen solle es durchaus möglich sein, dass der Lohn von älteren Arbeitnehmern nicht mehr automatisch ansteige. Stattdessen wolle man mehr Flexibilität. Also zum Beispiel die Möglichkeit, einem jüngeren Familienvater einen höheren Lohn zu zahlen, dem 55-Jährigen dafür eine Arbeitsplatzgarantie bis zur Pensionierung zuzusichern bei gleichzeitiger Einstufung in eine tiefere Lohnklasse.

Mehr Flexibilisierung ist laut Fuchs auch bei den Arbeitszeiten nötig. Das derzeitige Modell sei zu starr und erlaube es nicht, neuen Berufsbildern sowie der jüngeren Generation gerecht zu werden. Der Baumeisterpräsident erwähnt etwa «Papitage» von Arbeitnehmern, also einen Arbeitstag pro Woche weniger, der zu einem späteren Zeitpunkt kompensiert werden kann. Zu wenig Spielraum hätten die Arbeitgeber derzeit auch bezüglich Wetter. Also dass etwa an nasskalten Tagen pausiert werden kann, um dafür bei besserer Witterung mit Volldampf am Werk sein zu können.

Fuchs betont das grundsätzlich gute Einvernehmen zwischen den Sozialpartnern in der Baubranche im Kanton Solothurn. Allgemeinverbindliche Regelungen würden Angestellten wie Firmenchefs zugutekommen, und das solle weiterhin so bleiben. Dass nun Kampfmassnahmen angedroht werden, obwohl noch keine Lösungen auf dem Tisch sind, sei zu bedauern. «Verhandeln ist ein Geben und Nehmen. Wenn eine Partei bloss nehmen will, wird es schwierig.» Die nächste Verhandlungsrunde um den Landesmantelvertrag ist auf den 21. Oktober angesetzt.

