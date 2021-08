Solothurner Bushaltestellen: Nur wenige sind bereits barrierefrei

Barrierefrei reisen Weniger als 20 Prozent der Solothurner Bushaltestellen sind behindertengerecht – und die Zeit läuft Die Anforderungen des Behindertengleichstellungsgesetzes sind im öffentlichen Verkehr auch im Kanton Solothurn noch bei weitem nicht erfüllt. Es wird auch nicht fristgerecht reichen. Aber immerhin: Der Kanton ist dran. Urs Moser 17.08.2021, 05.00 Uhr

So ist es richtig: Bus-Haltekanten müssen eine ausreichende Höhe haben, damit Menschen mit Behinderung zusteigen können. Hanspeter Bärtschi

Menschen mit einem körperlichen Handicap sollen die öffentlichen Verkehrsmittel selbstständig benutzen können. Das ist ein Gebot des eidgenössischen Behindertengleichstellungsgesetzes, das im Jahr 2004 in Kraft getreten ist. Bahnhöfe und Bushaltestellen sind deshalb «barrierefrei» zu gestalten. Die Anforderungen an das Prädikat barrierefrei sind in verschiedenen Verordnungen definiert. Das Gesetz setzt dafür eine Frist: Bis Ende 2023 müssten eigentlich die Auflagen erfüllt sein. Fest steht: Das ist illusorisch. Aber was ist der heutige der Stand der Dinge? Dazu ein paar Zahlen:

Erst 227 von knapp 1300 Bushaltestellen im Kanton Solothurn sind bereits barrierefrei.

Für 947 Bushaltestellen gibt es ­konkrete Vorschläge zur ­behindertengerechten ­Umgestaltung.

Rund 37 Millionen dürfte die ­behindertengerechte ­Sanierung der Bushaltestellen kosten.

Im Kanton Solothurn ist also auch nach bald 18 Jahren Behindertengleichstellungsgebot noch viel zu tun, sehr viel: Nach Ablauf von 90 Prozent der Zeit für die Umsetzung verdienen noch keine 20 Prozent der Bushaltestellen das Prädikat barrierefrei. Recht gut ist dagegen die SBB unterwegs: Von den 21 Bahnhöfen im Kanton sind aktuell immerhin bereits neun vollständig und einige zumindest weitgehend barrierefrei, am Hauptbahnhof Solothurn zum Beispiel laufen gerade weitere Arbeiten dazu. Die SBB-Bahnhöfe Bettlach, Selzach, Solothurn West, Luterbach-Attisholz, Deitingen Oberbuchsiten, Hägendorf und Wangen b.O. sind bis jetzt nicht treppenfrei zugänglich. Noch nicht bis 2023, aber bis 2026 sollten die Anforderungen nach SBB-Plänen fast überall erfüllt werden können. Man schätzt, dass sich die Investitionen in die behindertengerechte Umgestaltung der SBB-Bahnhöfe in den nächsten Jahren allein im Kanton Solothurn auf rund 40 Millionen Franken belaufen werden.

Erst knapp 18 Prozent der Bushaltestellen sind behindertengerecht

Nun ist die Aufgabe im Bahnverkehr zumindest insofern auch einfacher zu lösen, dass hier die Schnittstellenproblematik zwischen Schienen-Infrastruktur und Rollmaterial weitgehend geklärt ist. Der strassengebundene öffentliche Verkehr harre dagegen immer noch einer praxisgerechten Lösung. So steht es in einem Bericht zur Überprüfung der Bushaltestellen im Kanton, der sich gerade in der finalen Bearbeitung befindet und der dieser Zeitung in Auszügen vorliegt. Die Verantwortung für die Umsetzung der Vorgaben bezüglich Barrierefreiheit liegt für den strassengebundenen öffentlichen Verkehr nicht bei den Transportunternehmen, sondern beim jeweiligen Strasseneigentümer, also beim Kanton oder den Gemeinden. Der vom Amt für Verkehr und Tiefbau bei einem externen Büro in Auftrag gegebene Bericht zum Stand der Dinge ergibt folgendes Bild: Es wurden 868 Haltekanten an Kantonsstrassen und 411 Haltekanten an Gemeindestrassen untersucht. Als bereits jetzt barrierefrei werden 149 Haltekanten an Kantonstrassen und 78 Haltekanten an Gemeindestrassen beurteilt. Heisst also: Von insgesamt 1279 Bushaltestellen sind bis dato nur knapp 18 Prozent behindertengerecht.

Die Frist gilt, man weiss nicht, was 2023 passieren wird:

Die Frist zur behindertengerechten Gestaltung der Bushaltestellen steht, sie wurde nie erstreckt. Darauf macht Sebastian Burnell aufmerksam, Leiter der Fachstelle hindernisfreies Bauen Aargau/Solothurn/Basel-Landschaft der Behinderten-Selbsthilfeorganisation Procap. Deshalb könne man nicht wissen, was Ende 2023 passiert, ob sich etwa die Kantone mit Klagen einzelner Behindertenorganisationen konfrontiert sehen werden, wenn die gesetzlichen Vorgaben nicht umgesetzt sind. Seine Fachstelle würde da sicher nicht an vorderster Front stehen, sie sieht ihre Aufgabe im konstruktiven Dialog und in der fachlichen Beratung und Begleitung. Man biete Hand, damit das Problem ohne Schnellschüsse ordentlich gelöst werden kann, so Burnell. Wohl sei damit an manchen Orten lange zugewartet worden, aber es sei eben auch so, dass es erst seit einigen Jahren überhaupt verlässliche und verbindliche Normen gibt. Den Kanton Solothurn sieht er in der Angelegenheit eigentlich recht gut unterwegs, man habe die Hausaufgaben mit dem vorliegenden Konzept gemacht. Im Nachbarkanton Aargau zum Beispiel wurde ein spezieller Kredit gesprochen, um die behindertengerechte Gestaltung von Bushaltestellen auch ausserhalb des üblichen Sanierungszyklus’ der Kantonsstrassen voranzutreiben, aber das müsse nicht unbedingt der zielführendere Weg sein, meint der Fachmann auf der Seite der Behindertenorganisationen. Wenn, dann hat man auf seiner Seite eher Bedenken, ob auch die Gemeinden auf dem vorgegebenen Weg wirklich mitziehen.

Auf den zweiten Blick ergibt sich ein etwas positiveres Bild. Die Bushaltestellen wurden in vier Kategorien hinsichtlich ihrer «ÖV-Relevanz» eingeteilt, will heissen nach der potenziellen Nachfrage von mobilitätsbehinderten Personen. Haltestellen bei Spitälern zum Beispiel sind automatisch in die erste Relevanzstufe eingeteilt. Auch wenn es bis zur Erfüllung der Vorgaben noch ein weiter Weg ist, zeigt sich zumindest, dass sich die bereits barrierefreien Haltekanten hauptsächlich auf die Relevanzstufen 1 und 2 verteilen, während der Anteil der Haltestellen mit klar zu niedriger Kantenhöhe für den Einstieg mit einem Rollstuhl oder Rollator in den Relevanzstufen 3 und 4 am höchsten ist.

Positiv ist: Die Prioritäten wurden bisher richtig gesetzt

Das sei positiv zu bewerten, heisst es im Bericht der WAM Planer und Ingenieure im Auftrag des Amts für Verkehr und Tiefbau. Denn damit bestätige sich, dass die bisherigen Prioritäten bei Investitionen in die Barrierefreiheit richtig gesetzt wurden. Fakt bleibt allerdings: Für mehr als 1000 Bushaltestellen im Kanton besteht Handlungsbedarf, wenn die vor bald 20 Jahren gesetzten Vorgaben nicht toter Buchstabe bleiben sollen.

Auf einen Zeitplan für die Umsetzung will man sich im Amt für Verkehr und Tiefbau nicht festlegen, entsprechende Anpassungen versuche man möglichst mit den üblichen Unterhalts- und Sanierungsarbeiten zu koordinieren, so Kjell Kolden, Abteilungsleiter öffentlicher Verkehr. Aber zumindest verfügt man nun über eine umfassende Haltestellendatenbank mit einer Beurteilung von Defiziten und Massnahmenvorschlägen zur gesetzeskonformen Sanierung.

Ein solcher konkreter Massnahmenvorschlag liegt Stand jetzt für 947 Haltestellen vor, 659 an Kantons- und 288 an Gemeindestrassen. Es wurde auch eine – allerdings wirklich erst sehr grobe – Kostenschätzung für die barrierefreie Umgestaltung dieser Haltestellen vorgenommen: Sie liegt bei rund 25 Millionen Franken für die Haltestellen an Kantonstrassen und 12 Millionen für jene an Gemeindestrassen.