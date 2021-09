Peter Viktor von Besenval auf Schloss Waldegg

Barock Ausstellung auf Schloss Waldegg: Eine Auseinandersetzung mit Peter Viktor von Besenval Peter Viktor von Besenval (1721-1791) ist eine grosse Ausstellung auf Schloss Waldegg gewidmet. Fränzi Zwahlen Jetzt kommentieren 18.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eintauchen in das Leben von Peter Viktor von Besenval. Hanspeter Bärtschi / SZ

Wer von den vergangenen Solothurner Barocktagen noch nicht genug bekommen hat, oder gar erst dadurch auf den Barock-Geschmack gekommen ist, kann sich auf Schloss Waldegg nochmals intensiv mit dieser Zeitepoche auseinandersetzen. In seiner ersten grossen Ausstellung setzt der heutige «Schlossherr», Kurator Andreas Affolter, einem ehemaligen Bewohner der Räume ein Denkmal. Peter Viktor von Besenval (1721-1791) war der Enkel des Schlosserbauers, Johann Viktor I. von Besenval (1638-1713).

Durch Zufall auf Schloss Waldegg geboren

Peter Viktors Vater war Johann Vikor II. von Besenval (1671-1736), Diplomat und Oberst der Schweizergarde, der mit der polnischen Gräfin Katharina Bielinska (1684-1761) verheiratet war. «Peter Viktor war ein Phänomen seiner Zeit. Offizier im Garderegiment des französischen Königs, leidenschaftlicher Sammler von Kunst und exotischen Pflanzen, Libertin» erzählt Affolter.

Hanspeter Bärtschi / SZ Hanspeter Bärtschi / SZ Hanspeter Bärtschi / SZ Hanspeter Bärtschi / SZ Hanspeter Bärtschi / SZ Hanspeter Bärtschi / SZ Hanspeter Bärtschi / SZ Hanspeter Bärtschi / SZ Hanspeter Bärtschi / SZ Hanspeter Bärtschi / SZ Hanspeter Bärtschi / SZ

Eher durch Zufall wurde er auf Schloss Waldegg geboren, denn seine Eltern befanden sich gerade auf der Reise von Polen nach Frankreich. So behielt sein Onkel, Peter Josef, den Knaben in Solothurn bis er sechs Jahre alt war. «Ein Brief belegt, dass der Onkel den Jungen nicht gerne fort liess», weiss Affolter. Doch scheinbar entwickelte sich Peter Viktor im Sinn seiner Eltern und Erzieher in Paris weiterhin gut, war er doch schon mit neun Jahren Kadett des Garderegiments und nahm als 12-Jähriger an seinem ersten Feldzug teil.

Die Militärkarriere verlief in den folgenden Jahren äusserst steil.

Vom Hauptmann 1738 brachte er es bis zum Oberbefehlshaber der Truppen und Garnisonen im Innern Frankreichs 1781. Diese Militärlaufbahn wird in der Ausstellung auch belegt. Vom Höfling zum Verfolgten der Revolution Ab den 1760er Jahren folgte eine Phase des Friedens für Frankreich. Von Besenval machte sich in dieser Zeit vor allem einen Namen als Kenner des Hofes von König Ludwig XVI. und guter Freund von Königin Marie-Antoinette. Er kannte die Höflinge und Hofdamen. Eine meinte: «Der Baron von Besenval ist sehr liebenswürdig. Er ist natürlich und anmutig im Geist, heiter; er ist allerdings Schweizer».

Er verfügte über ein eigenes Appartement im Schloss von Versailles, kaufte sich aber in Paris 1767 das Hôtel Chanac de Pompadour, an der Rue de Grenelle. Das Haus dient heute als Schweizer Botschaft in Frankreich. Nur noch selten war er in Solothurn anzutreffen, man weiss, dass er 1777 bei der Erneuerung des Bündnisses von Frankreich mit der Eidgenossenschaft in Solothurn war.

Die Flucht in die Schweiz misslang

Während der Französischen Revolution wurde es auch für von Besenval gefährlich in Frankreich. Er versuchte - noch mit Erlaubnis des Königs - in die Schweiz zu flüchten, doch er wurde erkannt und in ein Gefängnis gebracht. Dort schmachtete er - mit einigen Annehmlichkeiten - und wurde 1789 des Hochverrats an der Nation angeklagt. Sein Verteidiger konnte aber einen Freispruch erwirken.

«Zu Besenval gibt es aussergewöhnlich viele Bild- und Schriftquellen, was die Auseinandersetzung mit ihm besonders spannend macht», erklärt Affolter. «Eine hochinteressante Quelle sind auch seine Memoiren, an denen er im Lauf seines Lebens immer wieder schrieb. Sie wurden nach seinem Tod veröffentlicht und lösten einen Skandal aus.»

Bis 31. Mai. 2022. www.schloss-waldegg.ch