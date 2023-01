Bankenplatz Solothurn CS-Regionenleiter Martin Arregger: «Wir mussten in den letzten Monaten viele Fragen beantworten – die Verunsicherung war überall gross» Martin Arregger, Regionenleiter Mittelland bei der Credit Suisse, spricht im Interview über Halteprämien und äussert sich zu Kritik. Er erklärt, wie man die ländliche Bevölkerung im Kanton Solothurn erreicht, obwohl die CS nur in den Städten Filialen hat. Und er sagt, warum Gstaad CS-intern ein Aushängeschild ist. Interview: Sébastian Lavoyer 1 Kommentar 27.01.2023, 15.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Martin Arregger, CS-Regionenleiter Mittelland, hat hektische Monate in seiner neuen Funktion hinter sich. Er ist seit Herbst 2022 Regionenleiter und schon seit 2001 bei der Bank. Bild: Hanspeter Bärtschi

Ein medialer Sturm fegte letzten Herbst über die Credit Suisse hinweg. Zum Höhepunkt geisterten sogar Konkursgerüchte durchs Netz. Die Grossbank reagierte mit einer Kapitalerhöhung, verkündete Ende Oktober eine neue Strategie. Das Schweizer Geschäft soll gestärkt, das internationale Investmentbanking-Geschäft umstrukturiert werden.

Das hat Wirkung gezeigt. Seit Anfang Jahr hat die Aktie über 10 Prozent an Wert zugelegt, viele Analysten haben ihre Prognosen verbessert. Und trotzdem kommt die CS bis heute immer wieder in die Schlagzeilen. Wie zum Beispiel in der letzten «NZZ am Sonntag». «Für CS-Kader gilt dieses Jahr: Nur Bares ist Wahres», hiess es dort. Von Halteprämien ist darin die Rede, Geldern also, die bezahlt werden, damit die Leute bleiben.

Was macht eine solche Krise mit einer Bank, ihren Mitarbeitenden, der Kundschaft? Das – und noch viel mehr – wollten wir von Martin Arregger, Regionalleiter Mittelland bei der Credit Suisse, wissen.

Ist es so schlecht um die CS bestellt, dass man die oberen Kader mit Vorauszahlungen zum Bleiben motivieren muss?

Martin Arregger: Unser Ziel ist es, die besten Leute zu haben und zu halten. Dafür haben wir ganz viele andere Instrumente als nur den monetären Anreiz. Wenn Sie sich überlegen, dass bei der Credit Suisse im Kanton Solothurn knapp 60 Leute arbeiten, die in vielen Fällen seit Jahrzehnten für diese Bank tätig sind, stehen Halteprämien nicht im Vordergrund. Die Loyalität der Mitarbeitenden ist sehr gross.

Hat man Ihnen eine solche Prämie angeboten?

Das ist nicht nötig. Ich arbeite seit 23 Jahren für die Credit Suisse und liebe diese Bank. Hier kann ich etwas bewegen, hier habe ich ein Team, das unsere Kundinnen und Kunden auf höchstem Level betreut. Wir sind eine der ganz wenigen Banken, die der Kundschaft alles bieten kann, über den ganzen Lebenszyklus. Auch wenn ich jeden Tag von Drittbanken angegangen würde, ich würde nicht gehen.

Er liebe die Credit Suisse. Und auch wenn er täglich von Drittbanken angegangen würde, er würde bleiben, so Martin Arregger. Bild: Hanspeter Bärtschi

Die Turbulenzen der letzten Monate werden aber kaum spurlos an Ihnen vorbeigegangen sein.

2022 war ein anspruchsvolles Jahr. Das darf man sagen. Aber die Stärke der Region Mittelland ist die Loyalität der Mitarbeitenden, aber auch der Kundinnen und Kunden. Der Leiter des Management-Teams hier in Solothurn, Rolf Hofstetter, ist seit 47 Jahren bei der Credit Suisse. Er hat schon die Lehre bei uns gemacht. Die Treue und der Teamspirit waren und sind auch in herausfordernden Zeiten wichtig.

Sie haben also keine Kunden verloren?

Die Kunden haben uns auch in dieser anspruchsvollen Zeit weiter vertraut. Unsere Firmen-Kundenberater im Kanton Solothurn haben ein durchschnittliches Dienstalter von 28 Jahren, im Private Banking beträgt es 20 Jahre. Das sind Beziehungen, die über Generationen gewachsen sind. Eine Handvoll Kunden haben wir trotzdem verloren und wir mussten auch Abflüsse von Kundengeldern registrieren. Aus Gesprächen wissen wir, dass dies auch aufgrund der Medienberichterstattung passiert ist. Aber wir sind jetzt daran, diese Gelder zurückzuholen.

So gross das Vertrauen auch sein mag, Fragen werden Ihre Kunden doch gehabt haben?

Ja, natürlich. Wir mussten in den letzten Monaten viele Fragen beantworten. Obwohl wir eigentlich lieber über die Bedürfnisse der Kunden sprechen würden, als ihnen zu erklären, warum wir dauernd in den Medien sind. Der konstante Austausch schafft auch Vertrauen.

Zur Person Martin Arregger – Regionenleiter Mittelland Martin Arregger leitet bei der Credit Suisse seit Oktober 2022 die Region Mittelland mit rund 900 Mitarbeitenden. Er ist bereits seit 2001 für die Credit Suisse tätig, hat in verschiedenen Bereichen der Bank gearbeitet und ist seit 2017 für das Private Banking in der Region Mittelland verantwortlich. Der 46-Jährige hat einen Master der Universität Bern und ist Alumni der Swiss Board School in St. Gallen. Er ist stark verankert in der Region und wohnt mit seiner Frau und seinen zwei Töchtern in Utzenstorf.

War der Kundenkontakt intensiver als zuvor?

Wir sind allgemein oft bei den Kunden. Jede Beraterin sieht pro Woche mindestens fünf Kunden. Aber wir haben in den letzten Monaten sicher viel Zeit damit verbracht, ihnen unsere Strategie zu erklären.

Die Insolvenz-Gerüchte werden nicht nur die Kundschaft, sondern auch ihre Mitarbeitenden verunsichert haben.

Natürlich war Verunsicherung da. Wir alle haben diesen Sturm via soziale Medien mitbekommen. Aber wie gesagt, eine Stärke der Region ist die Loyalität und diese spürt man immer.

Die CS steht vor einem grossen Umbau. Inwiefern ist davon auch die Region betroffen?

Das Wichtigste ist, dass mit der neuen Strategie der Heimmarkt Schweiz gestärkt werden soll. In der Region Mittelland halten wir am Geschäftsstellennetz fest, wobei wir natürlich die sich ändernden Bedürfnisse der Kunden im Auge behalten.

Aber in der Schweiz sollen 2000 Stellen gestrichen werden. Wie viele Stellen sind es in der Region?

In der Region bauen wir sogar eher aus, insbesondere im Bereich Kundenberaterinnen und -berater. Selbstverständlich suchen auch wir immer Wege, um effizienter zu werden, was wir über Prozessoptimierungen und natürliche Fluktuation erreichen.

Was auffällt im Kanton Solothurn: Die Credit Suisse ist nur in den Städten vertreten. Olten, Solothurn, Grenchen – sind die ländlichen Regionen zu wenig attraktiv?

Alles anzeigen

Ja, wir haben unsere Filialen in den Städten, was jedoch nicht heisst, dass wir die ländlichen Gegenden vernachlässigen. Nebst Teilen unserer Kundschaft sind auch viele Mitarbeitende nicht in den Städten daheim, sondern in ländlicheren Gemeinden. Sie sind dort in Vereinen, Service-Klubs oder der Guggenmusik.

Das müssen Sie fast sagen. So erreichen Sie aber höchstens einen Bruchteil der ländlichen Bevölkerung.

Nein, denn wir arbeiten darüber hinaus mit zahlreichen Partnern zusammen. Wir haben auch in den ländlichen Gegenden viele Botschafter.

Botschafter?

Notare, Treuhänder, Immobilienmakler: Leute, die uns empfehlen.

Die Zukunft ist ohnehin digital, da spielt es keine Rolle mehr, wo jemand wohnt.

Man kann über jeden Kanal zur Credit Suisse kommen. Es gibt immer Momente, in denen es persönlichen Kontakt braucht, beispielsweise bei einer Erbschaft, einer Scheidung oder beim ersten Hauskauf. Aber man kann bei uns auch über unsere App ein Konto eröffnen, ohne jemals eine Filiale zu betreten.

Martin Aregger, Regionenleiter Mittelland bei der Credit Suisse, blickt optimistisch in die Zukunft. Bild: Hanspeter Bärtschi

Aber die Jungen gehen doch alle zu den Neo-Banken, oder nicht?

Da täuschen Sie sich. Wir haben mit CSX, unserem digitalen Banking, schweizweit über 300'000 Kunden. Und wir bauen das Angebot fortlaufend aus. Wir haben die Expertise in allen relevanten Bereichen.

Sie betreuen eine riesige Region. Sehen Sie die meisten Mitarbeitenden nur noch in digitalen Meetings?

Ich bin jeden Tag in einer unserer elf Filialen in der Region Mittelland. Da ist es von Vorteil, dass ich nicht mehr in der Stadt Bern wohne, sondern in Utzenstorf. Das liegt sehr zentral und macht es möglich, dass ich mindestens einmal pro Monat in jeder Filiale bin – in den grossen Geschäftsstellen wie hier in Solothurn natürlich ein bisschen öfter. Am weitesten weg ist übrigens Gstaad.

Es ist zugleich auch die ländlichste Filiale.

Ja, und wir haben dort zugleich auch eindeutig die internationalste Kundschaft. Wir hatten in Gstaad einen sehr grossen Zuwachs. Gstaad ist ein Aushängeschild mit extrem gutem Wachstum.

Weil die Touristen nicht mitbekommen, wie sehr die CS in der Schweiz unter Kritik geriet?

Nein, weil sie eine globale Bank wollen, die regional verankert ist. Wir sind in vielen Märkten rund um die Welt aktiv. Sie können über uns nicht nur ein Chalet finanzieren, sondern auch in ihrer Heimat mit uns in Kontakt treten. Davon haben wir übrigens auch in Solothurn profitiert.

Inwiefern?

Der Kanton ist wahnsinnig spannend für Unternehmen. Die Anbindung an den Verkehr, der Flughafen in Grenchen, die Nähe zu anderen Zentren. Das ist nicht nur für KMU attraktiv, sondern zieht auch Grossunternehmen an, auch aus anderen Ländern. Und eine internationale Belegschaft will eine internationale Bank. Diesen Service kann nur eine Grossbank bieten.

1 Kommentar Daniel Stirnimann vor etwa einer Stunde Personen welche die Credit Suisse empfehlen?Ich würde aus guten Gründen eher das Gegenteil empfehlen, nämlich Hände weg von der kriminellen Organisation Credit Suisse!Natürlich, wenn man Beihilfe Geldwäscherei und Betrug, Drohung und Nötigung als zum Geschäftsmodell gehörend einstuft bzw. Beihilfen unter dem Deckmäntelchen des Bankkundengeheimnisses zu verwedeln und zu vertuschen versucht kann man grosse Worte von sich geben.Man darf gespannt sein, ob das auch noch so sein wird wenn alle Fakten die bei in- und ausländischen Justizbehörden auf dem Tisch liegen, auch noch so grosse Worte kommen werden.Es wäre auch nicht so, als hätte die Credit Suisse nicht Zeit gehabt aufzuarbeiten. Nur offensichtlich hat man sich verkalkuliert und versucht sich mit Lügengeschichten aus der Verantwortung zu ziehen.#VanquishLeaks dürfte für den Kanton Solothurn insofern noch spannend sein, da Ereignisse in Solothurn und Olten speziell in den Fokus kommen werden. Alle Kommentare anzeigen