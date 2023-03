Baloise erhöht Kontozinsen auf bis zu 1 Prozent

Sittenzerfall im Thal Lügenvorwürfe, Ehrverletzung und eine Anzeige: Wie die Balsthaler Politpossen der Jahre 2017 bis 2021 bis heute die Gerichte beschäftigen

Was an einem Dezemberabend 2018 in Balsthal geschah, beschäftigt bis heute Juristen. Eine Geschichte über einen politischen Kleinkrieg und zur Frage, ab wann die Kritik an einem Politiker in Ehrverletzung mündet.