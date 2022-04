Solothurner Hundemarkengebühr: Balsthal zieht vor Bundesgericht

Balsthal vs. Kanton Der Streit um die Solothurner Hundemarken-Gebühr landet vor Bundesgericht Der Kanton hat die Gemeinde Balsthal verklagt, weil sie die sogenannte Kontrollzeichengebühr nicht mehr ablieferte. Tatsächlich wurde Balsthal nun vom Verwaltungsgericht zum Zahlen verknurrt. Der Gemeinderat zieht das Urteil weiter. Urs Moser Jetzt kommentieren 08.04.2022, 18.00 Uhr

Hunde werden gechippt, eine Hundemarke braucht es nicht mehr. Carmela Odoni

Einen solchen Rechtsstreit hat es wohl noch nicht gegeben: Der Kanton hat die Gemeinde Balsthal wegen 43'000 Franken verklagt, jetzt zieht Balsthal gegen den Kanton vor Bundesgericht.

Es geht um die sogenannte Kontrollzeichengebühr. Neben der Hundesteuer, die in den Gemeinden von 50 bis 200 Franken variieren kann, ziehen die Gemeinden von den Hundehaltern auch diese Kontrollzeichengebühr von einheitlich 40 Franken pro Hund ein, die sie dann dem Kanton abliefern müssen. Balsthal hat sich seit 2017 geweigert, dies zu tun.

Grund: Seit diesem Jahr gibt es die Hundemarken nicht mehr, die früher gegen diese Gebühr abgegeben wurden. Die Tiere müssen (auf Kosten ihrer Halter) mit einem Mikrochip gekennzeichnet und in der schweizerischen Hundedatenbank «Amicus »registriert werden. Damit, so fand man in Balsthal, hat der Kanton auch kein Recht mehr, eine Kontrollzeichengebühr zu erheben.

Denn eine Gebühr muss mit einer konkreten Gegenleistung verbunden sein, und eine solche werde mit der Abschaffung der Hundemarken nicht mehr erbracht.

Geht es um mehr als nur die Hundemarke?

Irrtum, hiess es beim Kanton. Die Kontrollzeichengebühr sei nicht einfach der Preis für die Hundemarke, die Einnahmen würden «seit jeher für Aufwendungen im Zusammenhang mit tierseuchenrechtlichen Vollzugsaufgaben» verwendet. Prävention und Bekämpfung von Tollwut zum Beispiel.

Der Rechtsstreit dauert schon seit April 2018 an. Damals erhob Balsthal gegen eine Verfügung des Veterinärdienstes Beschwerde, es seien für das Jahr 2017 für die 346 auf Gemeindegebiet gehaltenen Hunde 13'840 Franken abzuliefern. Es folgte ein Hin und Her zwischen den Instanzen, bis der Kanton schliesslich im November 2020 Klage gegen die Einwohnergemeinde Balsthal beim Verwaltungsgericht einreichte.

Die Forderung belief sich inzwischen auf 43'250 Franken zuzüglich 5 Prozent Zins seit November 2020.

Nun hat das Verwaltungsgericht entschieden: gegen Balsthal. Als er das Urteil gesehen habe, habe es ihm die Sprache verschlagen, sagt Gemeindepräsident Freddy Kreuchi. Am Donnerstag hat der Gemeinderat entschieden, den Fall an das Bundesgericht weiter zu ziehen.

Im Prinzip haben die Balsthaler ja recht, aber ...

Grund der Konsternation: Im Prinzip gibt das Verwaltungsgericht der Gemeinde vollumfänglich Recht. Ein Hundehalter verursache dem kantonalen Veterinärdienst heute keine Kosten mehr und der Veterinärdienst erbringe auch keine Leistung mehr für Hund oder Halter, heisst es im Urteil.

Und weiter: Selbst wenn das Hundegesetz nach wie vor die rechtliche Grundlage dafür liefert, reiche das nicht aus, um eine Gebühr zu rechtfertigen und erheben, wenn die staatliche Gegenleistung dafür seit Jahren hinfällig geworden ist. Auch dürften die Gebührenerträge nicht einfach «umgelenkt» werden, etwa zur Finanzierung der Tollwutprävention.

Zusammenfassend schreiben die Richter: «Es ergibt sich somit, dass die Kontrollzeichengebühr wohl nicht mehr geschuldet ist, weil es keine Hundemarken mehr gibt.»

Warum Balsthal dennoch bezahlen soll? Eingezogen hat die Gemeinde die Kontrollzeichengebühr schon, bloss nicht an den Kanton weiter geleitet. Es war geplant, das Geld den Hundehaltern zurückzuerstatten, wenn der Rechtsstreit im Sinn der Gemeinde entschieden ist.

Das wiederum gehe nicht, sagt das Verwaltungsgericht. Denn die Kontrollzeichengebühr ist wie erwähnt nach wie vor im Hundegesetz verankert. Und es gehe nicht an, dass sich eine Gemeinde einer Vollzugsaufgabe entledigt, indem sie kurzerhand eine andere Rechtsauffassung vertritt, so die Richter. Wenn schon müssten sich Hundehalter weigern, die Gebühr zu entrichten.

Das kann Gemeindepräsident Kreuchi nicht so stehen lassen. Er sieht das so: Das Verwaltungsgericht wolle den Gemeinden quasi untersagen, ein kantonales Gesetz in Frage zu stellen. Das sei demokratiepolitisch doch sehr bedenklich.

