Balsthal Versuchte vorsätzliche Tötung: Stach er zu oder war es ein Komplott gegen ihn? Ein Mann soll seine Ex-Frau in Balsthal mit einem Messer angegriffen haben, sie überlebte nur dank der Hilfe von Nachbarn. Er bestreitet die Vorwürfe. Nun entscheidet das Solothurner Obergericht. Ornella Miller Jetzt kommentieren 23.08.2022, 20.00 Uhr

Der Fall wird am Solothurner Obergericht verhandelt. Hanspeter Bärtschi

Ob es im Mai 2019 in Balsthal massive häusliche Gewalt war oder ob die Ex-Frau alles inszenierte, darüber muss auch das Obergericht befinden. Der Angeklagte Rami B.* hat das Urteil des Amtsgerichts Thal-Gäu vom 4. Mai 2021 weitergezogen. Er war wegen versuchter vorsätzlicher Tötung und anderer Delikte zu 8 Jahren und 2 Monaten Gefängnis verurteilt worden, zu einer ambulanten Therapie und zehn Jahren Landesverweis. Der Tunesier streitet fast alles ab.

Total 16 Einzeldelikte waren ihm vorgeworfen worden. Im bestrittenen Hauptvorwurf, versuchte vorsätzliche Tötung, hat er gemäss Anklage seiner damals schon von ihm getrennt lebenden Ex-Frau Neyla* vor ihrer Haustüre abgepasst. Als diese kurz vor Mitternacht zum Rauchen nach draussen trat, drohte er ihr, sie gleich umzubringen. Er hinderte sie daran, wieder hineinzugehen. Und riss an ihren Haaren, schmetterte ihren Kopf mehrmals an die Wand, schlug wiederholt mit einem Messer gegen ihren Kopf.

Sie wehrte sich mit den Händen. Als sie sich umdrehte, um Nachbars Klingel zu betätigen, stiess er mit dem Messer zweimal in ihren Rücken. Als sie auf dem Boden lag, setzte er sich auf sie und schlug auf sie ein. Einen zu Hilfe eilenden Nachbarn bedrohte er mit dem Messer. Dieser holte jedoch einen Stuhl und drängte ihn weg, sodass seine Frau Neyla ins Haus ziehen konnte.

Einer der beiden Stiche bohrte sich 7 Zentimeter tief. Die Stiche verfehlten knapp lebenswichtige Organe. «Nur dank Neylas Gegenwehr und der Hilfe von Drittpersonen führte es nicht zum Tode», sind sich Staatsanwalt Reto Gamma und Neylas Anwalt Rainer Fringeli einig. Die Stich- und andere Körperverletzungen sind inzwischen verheilt. «Sie leidet aber noch unter den psychischen Folgen. Dank einer Therapie und Medikamenten sind diese gemildert», so Fringeli.

Er sprach von seiner Pflicht, für die Kinder zu sorgen

Nebst diesem Hauptvorwurf werden Rami noch mehrfache Drohung, Hausfriedensbruch, mehrfache Nötigung und Beschimpfung vorgeworfen, begangen am selben Tag oder an andern Tagen 2018 und 2019. Die Aggression richtete sich gegen Neyla, Neylas Freund oder gegen Neylas Nachbarn.

Rami wurden zwei Stunden Zeit gegeben, sich zu äussern. Obwohl er sehr viel sprach, war es unergiebig und mühsam. «Es gab kein Messer», sagte er. Oder: «Das stimmt nicht», meinte er zu den allermeisten Vorwürfen. Hingegen erzählte er jeweils weit ausholend die Rahmensituation. Stets versuchte er folgendes Bild zu vermitteln: Es sei seine Pflicht, für die beiden gemeinsamen Kinder zu sorgen, denn Neyla sei eine schlechte Mutter, die sich nicht um die Kinder kümmere und sie auch oft alleine lasse.

Die Kinder waren zum Zeitpunkt der Haupttat neun beziehungsweise fünf Jahre alt. Ihm war wegen vorangehender häuslicher Gewalt verboten, sich zu nähern. Rami habe die Vernachlässigung mittels Videos und Fotos dokumentieren wollen. Verteidigerin Evelyne Roos sagte: «Rami wollte nicht, dass Neyla hineingeht. Denn er wollte die Polizei rufen, um zu beweisen, dass sie die Kinder alleine lässt.»

Roos erzählte, Rami sei von seiner Familie unter Druck gesetzt worden, die Ehe in Tunesien 2009 zu schliessen. 2017 sei sie zerbrochen. Dass er sich am Tattag überhaupt dort aufgehalten habe, obwohl ihm das Verbot bewusst gewesen sei, rechtfertigte sie damit, dass «er es berechtigt fand, wegen des Wohls der Kinder». Rami und Roos deuteten an: Es sei ein Komplott Neylas und der Nachbarn gewesen, um Ruhe vor ihm zu haben, Neyla habe sich die Verletzungen selber zugefügt.

Arztgutachten und Spurensicherung bestätigen jedoch die Aussagen Neylas und der Nachbarn. Das Messer wurde hingegen nie gefunden. Rami hatte der Polizei gesagt, er habe es fortgeworfen, was er später widerrief. Divergenzen gab es rund um das psychiatrische Gutachten, das Rami wegen narzisstischer Kränkungswut eine «schwergradige verminderte Schuldfähigkeit» attestiert.

Das sorgte bei der Vorinstanz für eine Strafreduktion von drei Jahren. Gamma und Fringeli sehen keine Schuldunfähigkeit vorliegen. Das Gutachten erfolgte vier Monate nach der Tat, hingegen hätten die kantonalen psychiatrischen Dienste einen Tag vor der Tat nichts Derartiges gezeigt. Das Urteil wird am Mittwoch gesprochen.

*Namen geändert

