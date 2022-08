Die neue Sanitätsausbildung fand zum ersten Mal statt

Balsthal Gute Tipps für angehende Samariter: «Manche merken zuerst gar nicht, dass sie verletzt sind» Im interkantonalem Feuerwehr-Ausbildungszentrum in Balsthal fand der erste Ausbildungstag der neu geschaffenen kantonalen Einsatzgruppe Sanität statt. Das haben die Laien von den Profis gelernt. Susanna Hofer Jetzt kommentieren 29.08.2022, 05.00 Uhr

Erster Ausbildungstag der neu geschaffenen kantonalen Einsatzgruppe Sanität im IFA Balsthal. Christian Hediger führt die angehenden Samariter ein. Patrick Lüthy

«Und was soll man machen, wenn sich eine äusserlich unverletzte Person vom Unfallort entfernen möchte?», fragt einer der Samariter, die um einen Ambulanzwagen herumstehen. Der Rettungssanitäter, der die Gruppe von sechs Leuten instruiert, erläutert das Vorgehen und gibt praxisnahe Tipps zum Umgang mit solchen Situationen: «Manche merken zum Beispiel zuerst gar nicht, dass sie verletzt sind.»

Die Idee hinter der Veranstaltung in der Klus Balsthal: Laien sollen von den Profis lernen, damit die Profis zum Beispiel bei Unfällen mit hohen Opferzahlen von den Samaritern unterstützt werden können. So sollen sich die Profi-Retter in erster Linie um jene Opfer kümmern können, die ihre Hilfe am meisten benötigen; während sich die ausgebildeten Laien um jene kümmern, die nicht so viel Hilfe brauchen.

Das ist das Ziel des Ausbildungstag Der Rettungsdienst der Solothurner Spitäler AG (soH) führte einen Ausbildungstag durch für die neue kantonale Einsatzgruppe Sanität. Nach einem theoretischen Teil wurden die Samariterinnen und Samariter an verschiedenen Ausbildungsposten durch den Rettungsdienst der soH instruiert. Ziel der neuen Einsatzgruppe: Bei kantonalen Grossereignissen wie z. B. einem Grossbrand oder einem Unfall mit vielen Opfern sollen die Profirettungsteams unterstützt werden. Die Einsatzgruppe Sanität soll in solchen Fällen die Profis von Aufgaben entlasten, die auch von ausgebildeten Laien übernommen werden können, wie beispielsweise die Betreuung von Leichtverletzten oder Unverletzten, die aber eventuell unter Schock stehen. Sie werden auch administrative und logistische Aufgaben übernehmen können. Der Kurs fand auf dem Gelände des Interkantonalen Feuerwehrausbildungszentrums in der Klus Balsthal statt und wurde von 53 Teilnehmenden besucht.

Markus Schindelholz ist Vizepräsident des Sanitätsvereins Balsthal und als solcher Vertreter der Laienhelfer. «Ereignisse wie etwa der Altersheimbrand vor einigen Monaten in der Altstadt von Solothurn – oder wie die Massenkarambolage auf der A1 bei Niederbipp 2003 mit einem Todesopfer und über 90 Verletzen, davon viele Schwerverletzte: Da braucht es viele Helferinnen und Helfer, die den Rettungsdiensten oder der Feuerwehr den Rücken freihalten.»

Markus Schindelholz ist Vizepräsident des Sanitätsvereins Balsthal. Patrick Lüthy

Das Chaos, das die Helfer vor Ort antreffen bei einem solchen Ereignis, soll möglichst nicht bis in das Spital gebracht werden. Das macht die Unterstützung von zusätzlichen Helfern, die nicht bis in die «rote Zone», wo Schwerverletzte behandelt werden, so wertvoll.

Wichtig sei aber für die Laien auch der Selbstschutz: «Wenn jemand merkt, dass ihn solch schlimme Ereignisse im Ernstfall blockieren und reaktionsunfähig machen, ist es besser, wenn sich diese Person das zugesteht und anderen Platz macht.» Sonst werde die Situation vor Ort nur unnötig erschwert, erläutert Markus Schindelholz.

Erster Ausbildungstag der neu geschaffenen kantonalen Einsatzgruppe Sanität im IFA Balsthal. Patrick Lüthy / Patrick Luethy

Auch sonst ist der Selbstschutz ein grosses Thema: Im Theorieraum probieren Kursteilnehmer gerade Leuchtwesten, dazu dicke Handschuhe und Schutzbrillen. Es geht auch um Themen wie Patientenleitsysteme, allfällige Sprachprobleme und Identifikationsmassnahmen.

Simeon Fässler, Präsident des Sanitätsvereins Balsthal, sagt über seine Motivation als Laienhelfer:

«Ich bin seit 20 Jahren dabei, schon als Kind hat mich das Thema interessiert.»

Es sei für ihn eine Herzensangelegenheit, anderen Menschen in schwierigen Situationen helfen zu können. Oft sehe er, dass ein Unfall weit schlimmere Folgen gehabt hätte, wenn man nicht schon vor Ort hätte helfen können. Eine andere Kursteilnehmerin wirkt noch unsicher, ob sie wirklich weitermachen will: «Es ist etwas Wichtiges, aber ich will erst mal schauen und zuhören, dann entscheide ich mich.»

Und welche Angebote gibt es, wenn die Retter selber traumatisiert werden vom Anblick von schwer verletzten oder toten Menschen? Die Laien würden wie gesagt aus der «roten» Zone mit den Schwerverletzten herausgehalten, sagt Markus Schindelholz. Und für die Profi-Retter gibt es einen eigenen Caredienst, an den man sich jederzeit wenden kann, wenn man selber Hilfe braucht zur Verarbeitung solcher Ereignisse.

Erster Ausbildungstag der neu geschaffenen kantonalen Einsatzgruppe Sanität im IFA Balsthal. Patrick Lüthy / Patrick Luethy

