Balmberg Juristisches Tauziehen: Seilbrücke soll Wanderroute auf dem Balmberg sicherer machen – zwei Einsprachen sind hängig In der Juraschutzzone am Balmberg soll eine Hängebrücke eine beliebte Wanderroute wieder zugänglich machen. Das Bewilligungsverfahren ist eine komplexe Angelegenheit; zudem gilt es noch zwei Einsprachen zu behandeln. Ein Einblick in den aktuellen Stand der Dinge. Urs Mathys 07.04.2021, 05.00 Uhr

Die Hängebrücke, die den bestehenden Panoramaweg auf dem Balmberg wieder sicher machen soll, soll erst noch gebaut werden. zvg

Bereits Ende kommenden Oktober, so die ursprüngliche Planung, sollen die ersten Wanderer die neue Seilbrücke am Balmberg beschreiten können. Noch aber steckt die vom kantonalen Baudepartement geplante Hängebrücke – welche die beliebte Wanderroute im Bereich des «Gschliff» wieder sicher machen soll – Mitten in der Baubewilligungsphase. Im Februar wurde das Baugesuch von den beiden betroffenen Standortgemeinden Balm bei Günsberg und Günsberg publiziert und prompt gingen zwei Einsprachen ein.

Die Pläne für die Seilbrücke Balmberg: Oben die Situation am «Gschliff» aus der Luft, unten das Projekt im Längsschnitt. Emch+berger Ag

Der Ball liegt derzeit beim kantonalen Raumplanungsamt.

Der Fall ist einigermassen anspruchsvoll: Die Brücke kommt weit ausserhalb der Bauzone und erst noch mitten in der überlagerten Juraschutzzone zu stehen. Dort also, wo gemeinhin besonders hohe Hürden für Bauprojekte gelten. Denn gemäss Raumplanungsgesetz hat bei allen Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone die zuständige kantonale Behörde zu prüfen, ob sie zonenkonform sind oder ob für sie eine Ausnahmebewilligung erteilt werden kann.

Grünes Licht der Gemeinde und des Kantons nötig

Lilian Schnider, Abteilungsleiterin Baugesuche beim Solothurner Amt für Raumplanung, erklärt den Grundsatz:

«Bauliche Massnahmen und Zweckänderungen ausserhalb der Bauzone bedürfen neben der ordentlichen Baubewilligung der Gemeinde gemäss Planungs- und Baugesetz zusätzlich einer Bewilligung durch das kantonale Bau- und Justizdepartement – unabhängig davon, ob Einsprachen eingegangen sind oder nicht.»

Vorprüfung mit positivem Resultat

Das kantonale Baudepartement hat als Bauherr bereits vorgängig umfangreiche Abklärungen zur geologischen, technischen und vor allem auch zur rechtlichen Machbarkeit des Seilbahnprojektes vornehmen lassen. Ein «Technischer Kurzbericht» erläutert nicht nur Sinn und Zweck des Vorhabens, sondern enthält in einer «Ämtervernehmlassung» (Vorprüfung) auch bereits die Resultate einer Umfrage bei den Amtsstellen, die für die Bereiche Recht, Waldrecht, Heimatschutz und Umweltschutz zuständig sind. Diese Vernehmlassung endet mit dem durchaus positiven

Fazit, dass «die Ausnahmebewilligung nach Artikel 24 Raumplanungsgesetz und die erforderlichen waldrechtlichen Bewilligungen grundsätzlich in Aussicht gestellt werden können». Vorbehalten bleibe aber «in jedem Fall das Resultat des ordentlichen Bewilligungs- und Einspracheverfahrens».

Eine andere Sicht kommt in den beiden Einsprachen zum Ausdruck: Eine derartige Baute ausserhalb der Bauzone und erst noch in der übergeordneten Juraschutzzone sei unzulässig, wird dort argumentiert.



Und wie ist das nun, wenn das kantonale Baudepartement selber als Bauherr auftritt – und gleichzeitig Amtsstellen des gleichen Departements in die Entscheidfindung eingebunden sind?

Im Fall der Seilbrücke wird gemäss Schnider in Zusammenarbeit mit dem Volkswirtschaftsdepartement geprüft, ob die Bauten/Anlagen vor Ort nach Raumplanungsgesetz zulässig sind und ob eine Bewilligung beziehungsweise eine Ausnahmebewilligung in Frage kommt. Das Volkswirtschaftsdepartement ist involviert, weil auch gewisse Rodungen nötig sein werden. Weiter, so Schnider, werde «über damit zusammenhängende Einsprachen und auch über allfällige Neben- und Ausnahmebewilligungen im kantonalen Zuständigkeitsbereich entschieden».

Stellvertretend entscheidet das Finanzdepartement

Weil im vorliegenden Fall das Baudepartement selber Bauherrschaft ist, kommt nach den erfolgten Bewilligungsverfahren das stellvertretende Finanzdepartement zum Zug: Dieses fällt auf Antrag der involvierten Departemente Bau und Volkswirtschaft die Entscheide zu beiden Baugesuchen und Einsprachen. Dies zumindest bezüglich der Belange in kantonaler Zuständigkeit, wie die Lilian Schnider ausführt. «Zurzeit läuft die Prüfung der Belange, für welche die kantonalen Ämter zuständig sind. Nach deren Abschluss wird der Entscheid gefällt und die Baugesuche werden an die beiden Standortgemeinde retourniert.»

Kantonsrat hat Gelder schon bewilligt

Die Seilbrücke am Balmberg soll im Bereich des «Gschliff» wieder für eine sichere Passage des Hangeinschnittes sorgen. Der Wanderweg – Teil der nationalen Wanderroute Nr. 5 «Jura-Höhenweg» – musste im Frühling 2017 wegen akuter Steinschlaggefahr gesperrt werden. Seither ist der Weg provisorisch umgeleitet, doch die Absperrung wird regelmässig ignoriert und die gefährliche Passage trotzdem begangen.

Die Seilbrücke soll zwischen den beiden ausserhalb des Steinschlaggebietes liegenden Widerlagern eine Spannweite von rund 50 Metern haben. Die Gehfläche der Brücke soll 90 Zentimeter breit sein, die Distanz zwischen den Geländern 110 und die Höhe der Seitenwände 120 Zentimeter betragen. Geplant ist eine Spannbandbrücke an vier Tragseilen aus Edelstahl. Ob die Pläne der Bauherrschaft aufgehen, die Bauarbeiten vor Ort bereits ab kommenden Juli zu beginnen, hängt auch vom weiteren Verlauf des Beschwerdeverfahrens ab. Die Finanzierung ist auf jeden Fall bereits gesichert: Der Kantonsrat hat einen Kredit von 683000 Franken bewilligt.







Die Gemeinden Balm bei Günsberg und Günsberg haben ihrerseits den Entscheid zu den Belangen in kommunaler Zuständigkeit zu fällen. Erst dann, so Schnider, «erfolgt eine koordinierte Eröffnung an Bauherrschaft, Grundeigentümer und die Einsprecher».

Wenn die Einsprecher die Entscheide nicht akzeptieren wollen, steht ihnen der Rechtsweg mit Beschwerden offen: Für die Behandlung von Beschwerden gegen die kantonalen Entscheide ist das Verwaltungsgericht zuständig und bei Beschwerden gegen die kommunalen Entscheide das Bau- und Justizdepartement.