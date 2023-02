Solothurner Tanzlehrerin zur Diskussion über Übergriffe

Ballettschulen in der Kritik Solothurner Tanzlehrerin hält klipp und klar fest: «Bemerkungen bezüglich Körperbau sind nicht angebracht» Eve Pretelli führt die Tanzschule Balladyum in Solothurn. Sie kritisiert den Code of Conduct des Berufsverbands der Tanzschaffenden. In diesen sei zu viel gepackt worden, er sei zu wenig gut umsetzbar. Mehrere Schweizer Ballettschulen sehen sich derzeit schweren Vorwürfen ausgesetzt. Susanna Hofer Jetzt kommentieren 24.02.2023, 05.00 Uhr

Eva Pretelli, Inhaberin der Tanzschule Balladyum in Solothurn. Bruno Kissling

«Wir beurteilen ausschliesslich das tänzerische Können eines Tänzers oder einer Tänzerin. Bemerkungen bezüglich Körperbau sind nicht angebracht.» Dies ist ein Auszug aus dem Verhaltenskodex der Tanzschule Accademia Balladyum an der Küngoltstrasse in Solothurn. Die Leiterin der Schule ist Eva Pretelli. Balladyum hilft auch mit bei der Talentabklärung von jungen Menschen, die sich für die Sonderklassen Sport und Kultur der Kantonsschule Solothurn und der Oberstufe bewerben.

Kodex des Branchenverbands zu schwer umsetzbar

Im Zug der «MeToo»-Bewegung wurde publik, dass gerade Tanzschülerinnen und auch Tanzschüler oft unter psychischen und physischen Übergriffen leiden. So werden etwa Bemerkungen gemacht wie «Du bist zu dick». Oder es kommt zu sexueller Belästigung. «Wir haben unsere Tanzlehrerinnen und -lehrer gerade kürzlich auf unseren Kodex geschult», so Pretelli.

Gerade in der Tanzbrache ist die Gefahr von Übergriffen gross, da hier Berührungen manchmal nötig sind, um den Schülern bestimmte Haltungen zu zeigen. So steht denn auch im Verhaltenskodex des Balladyum: «Ist Körperkontakt für Korrekturen (des Tanzstils) notwendig, ist dieser klar und von kurzer Dauer auszuführen.»

Dazu sagt Eva Petrelli: «Zwar gibt es den Code of Conduct, also ebenfalls einen Verhaltenskodex, von Danse Suisse, dem Berufsverband der Schweizer Tanzschaffenden. Aber in diesen wurden alle möglichen Themen verpackt, die dort nichts zu suchen haben, wie zum Beispiel der Datenschutz. Dadurch ist er zu wenig gut umsetzbar.»

Besonders stört sie sich auch an einem Kapitel, das die Überschrift «Verbot von Missbrauch» trägt. Es sei selbstverständlich, dass sexuelle Gewalt von Rechts wegen geahndet wird. Dance Suisse sei zu wenig schlagkräftig, das sei auch schon bei Corona ein Problem gewesen; die ganzen Reglemente seien zu wenig praxisnah und auch zu wenig sichtbar.

Der richtige Umgang wird nicht gelehrt

Ein weiterer Punkt, den Pretelli moniert, ist die fehlende Anerkennung des Berufs der Tanzlehrer in der Schweiz. Wenn es die gäbe, wäre auch die Regelung zum Umgang mit den Schülern einheitlich. «Und wo wird den angehenden Tanzpädagogen der richtige Umgang mit den Tanzschülerinnen gelehrt?», fragt sie sich.

Viele Tanzlehrer würden ihren Beruf aus Leidenschaft beginnen, dann mit Learning by Doing in die Rolle hineinwachsen. Und viele ältere Tanzlehrerinnen seien überhaupt nicht ausgebildet worden, bezüglich Umgang mit Körperkontakt, richtigen Kritik-Übens und so weiter.

Ja, viele seien sogar früher selber Opfer von schlechtem Umgang und herabwürdigender Kritik geworden. Die Tanzschülerinnen im Balladyum sind zu zwei Dritteln unter achtzehn Jahre alt, und viele davon sind weiblich, also auch besonders verletzlich.

Auch Pädagogen sind verletzlich

Zum Thema Bodyshaming sagt Pretelli: «Körper sind sehr verschieden – von Natur aus.» Gerade bei Kindern sehe man die Vielfalt der Körper sehr gut, und das sei auch gut so. Ein Kind könne sich entwickeln, und es gebe nicht nur das Ballett, sondern auch viele andere Tanzstile, bei denen eine andere Ästhetik gefragt sei. Natürlich gebe es auch viel Druck im Tanzbereich, der Wettbewerb ist gross. Es gelte, die Balance zu finden: zwischen zu viel und zu wenig Druck.

Pretelli fasst zusammen: «Ich denke, es geht grundsätzlich darum, dass man mit Respekt und Sorgfalt miteinander umgeht. Für den Beruf der Tanzpädagogen ist es eine Herausforderung, die Balance zwischen dem Fordern und dem Fördern zu finden.»

Und von der Branche erhoffe sie sich, dass Tanzschulleiter sich des Problems annähmen und ihre Lehrer schulen, damit sowohl die Schülerinnen und Schüler als auch sie selber besser geschützt seien. Teenager seien verletzlich – und auch Tanzpädagogen. Beide müssten geschützt werden, davon ist Pretelli überzeugt.

