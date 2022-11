SBB: Zug blockiert Strecke zwischen Solothurn und Burgdorf

Thal-Gäu Türkische Dolendeckel und Schweizer Hightech-Hydranten: Was vom einstigen Industriegiganten Von Roll in der Region übrig geblieben ist

Sie war einst wohl die bekannteste Firma der Region: Wegen der Von Roll kamen zahlreiche Arbeiter und ihre Familien ins Gebiet Thal-Gäu. Anfang des 21. Jahrhunderts geriet das Unternehmen allerdings ins Straucheln. Was heute in der Klus und in Oensingen noch übrig ist, zeigt ein Besuch bei der Von Roll Hydro in Oensingen.