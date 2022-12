Bahnverkehr Von Olten wieder direkt nach Paris? So soll der Kanton Solothurn bessere Verbindungen ins Ausland bekommen Das internationale Zugangebot im Solothurnischen könnte noch besser sein – findet man auch beim Kanton. Die Behörden weibeln für Ausbauten. Doch das ist gar nicht so einfach. Sven Altermatt Jetzt kommentieren 15.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Zug der TGV-Flotte: So schnell dürfte man nicht wieder aus Olten ohne Umsteigen nach Paris reisen können. Kenneth Nars

Paris, die Stadt der Liebe und des Lichts. Mailand, die Stadt der Mode. Die Metropolen sind von der Schweiz aus an sich innert vernünftiger Zeit mit dem Zug erreichbar. Wer aus dem Solothurnischen in die beiden Städte reist, dürfte dies via Olten tun.

Doch die Anschlüsse an den internationalen Bahnverkehr könnten in der Dreitannenstadt noch besser sein – gerade jene nach Frankreich und Italien. Dieser Ansicht ist man auch an offizieller Stelle: Die Solothurner Kantonsbehörden weibeln für eine möglichst effiziente Anbindung Oltens an Paris und Mailand. Das Anliegen besteht seit Jahren, in Zeiten von Klimadebatten ist es noch aktueller geworden.

Tatsächlich wird das Potenzial der schnellen Verbindungen in die Metropolen noch nicht ausgeschöpft, zumindest nicht für Reisende aus dem Mittelland. Aber auch mit dem Fahrplanwechsel am vergangenen Wochenende hat sich wenig geändert. Im sogenannten Fahrplanverfahren wiesen die Bundesbahnen das Begehren Solothurns zurück.

Wo genau hapert es? Wer von Olten nach Paris fährt, musste zuletzt einige Abstriche hinnehmen. Seit drei Jahren dauert die Reise länger, üblicherweise zwischen knapp vier bis viereinhalb Stunden. Denn: In Basel sind die Anschlüsse zwischen dem Hochgeschwindigkeitszug TGV von und nach Paris und den Intercityzügen von und nach Olten–Bern–Interlaken schlecht aufeinander abgestimmt. Geduld ist gefragt, die Wartezeit am Grenzbahnhof beträgt meist eine halbe Stunde.

Bauarbeiten machen alles komplizierter

Seit 2019 verpassen Reisende aus Olten in Basel den zuvor schon knappen TGV-Anschluss. Ein Grund dafür sind die Bauarbeiten auf der Strecke, die nicht vor 2028 abgeschlossen sein dürften. Ein anderer Grund findet sich auf französischer Seite: Hier mangelt es auf verschiedenen Streckenabschnitten an «Slots» für die TGV-Verbindung Basel–Paris.

Das müsste nicht sein, findet man beim Kanton Solothurn. Denn sowohl Infrastruktur als auch Rollmaterial würden auf dieser Route eigentlich «ein Angebot erlauben, mit dem Potenzial, den Löwenanteil des Flugverkehrs auf die Schiene zu verlagern».

Ein «schlanker» Anschluss könnte die Verbindung noch attraktiver machen, sagt Kjell Kolden, Abteilungsleiter öffentlicher Verkehr beim Kanton. «Doch leider dürfte sich die Anschlusssituation in den kommenden Jahren kaum verbessern.» Er verweist auf entsprechende Gespräche mit den SBB.

Nicht umsonst heisst es «Bahnknotenpunkt»: In Olten gehören internationale Verbindungen zum lokalen Selbstverständnis. Bruno Kissling

Man habe das Anliegen in den Fahrplanverfahren mehrfach geprüft, betonen die Bundesbahnen in einer Stellungnahme an den Kanton. Dabei habe sich gezeigt, dass derzeit weder in der Schweiz noch in Frankreich weitere Fahrzeitverkürzungen möglich seien.

«Wir bleiben dran», erklärt Kolden. Der Kanton will die SBB weiterhin ermuntern, für kürzere Reisezeiten von Olten nach Paris zu sorgen – «vorzugsweise mit Direktverbindungen», wie es heisst. Wobei dies nochmals ein Thema für sich ist. Bis vor 15 Jahren verfügte Olten über eine direkte TGV-Verbindung nach Paris, zeitweise hielt immerhin noch der Abendzug auf der Rückfahrt aus Frankreich hier.

Endlich wieder ohne Umsteigen reisen

In Olten, einem der wichtigsten Bahnknotenpunkte des Landes, gehören internationale Verbindungen zum lokalen Selbstverständnis. «Am Bahnhof halten Züge, die direkt nach Hamburg, Mailand oder Paris fahren», beschrieb der Oltner Schriftsteller Alex Capus einst das Privileg, wegfahren zu können. Solche Züge nehme er oft. «So ist die Kleinstadt sehr gut erträglich.» Nun, zumindest die Direktzüge in die einschlägigen Destinationen sind weniger geworden.

Eiffelturm in Paris: Die Stadt ist ein Sehnsuchtsort vieler Schweizerinnen und Schweizer. Fotolia/CHM-Archiv

Fest steht: Selbst bei einem minimen Zeitgewinn wäre der Komfort mit einer Direktverbindung deutlich grösser. Aber so schnell dürfte man nicht wieder von der Aare ohne Umsteigen an die Seine reisen können. Eine Direktverbindung von Bern über Olten und Basel nach Paris könnte gemäss SBB kaum vor 2029 eingerichtet werden.

Erklärt wird dies zum einen mit den erwähnten Bauarbeiten, zum anderen mit dem Rollmaterial. So können Züge der TGV-Flotte die schnelle SBB-Neubaustrecke Mattstetten–Rothrist aus technischen Gründen nicht befahren, weshalb sie auf die «Stammlinie» via Langenthal und Herzogenbuchsee ausweichen müssen. Für das Zugsicherungssystem ETCS 2 sind sie nämlich nicht ausgerüstet.

In Italien hapert es derzeit ziemlich

Ausbaufähig sind nach Ansicht des Kantons auch die Verbindungen aus dem Mittelland nach Mailand. Für Italienreisende ist Milano Centrale der wichtigste Umsteigebahnhof. In den vergangenen Fahrplanverfahren verlangten die Behörden jeweils Verbesserungen. «Der internationale Verkehr nach Italien, insbesondere über die Lötschberg-Achse, entspricht noch nicht den Erwartungen des Kantons Solothurn», heisst es dazu.

Unterdessen verkehren auf der Strecke Basel–Lötschberg–Mailand mit Halt in Olten täglich vier Züge in beide Richtungen. Der Kanton lobt diesen Ausbau, erwartet aber ein fünftes Zugpaar. Ein solches sei einst in Aussicht gestellt worden. Die Bundesbahnen planen indes keinen weiteren Eurocity-Ausbau zwischen Basel und Mailand. Man erachte das Angebot zurzeit als ausreichend, ist der SBB-Stellungnahme an den Kanton zu entnehmen.

Einig ist sich das Unternehmen mit dem Kanton immerhin bei einem noch wichtigeren Punkt: Die Situation ennet der Grenze ist momentan nicht zufriedenstellend, besonders unschön die überlange Fahrzeit zwischen Chiasso und Mailand. Für die besagten Eurocity-Züge aus der Schweiz steht in Italien stündlich nur ein Trasse zur Verfügung. Und auf Schweizer Boden sind die Kapazitäten auch eng. Dennoch liess sich offenbar bislang mit dem italienischen Bahnunternehmen Trenitalia keine Lösung für dieses Problem finden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen