Neues Stellwerk: SBB will in Olten 130 Millionen investieren

Bahnknotenpunkt Olten Die SBB wollen nochmals 130 Millionen in ein neues Stellwerk in Olten investieren – und denken über den Abriss eines auffälligen Gebäudes nach Der Bahnhof Olten ist an der Kapazitätsgrenze. Mit einem neuen Stellwerk sollen die nächsten Ausbauschritte erleichtert werden. Noch offen ist die Zukunft des bekannten Gebäudes, das auf die Tannwaldstrasse hinausragt. Es ist nicht mehr erdbebensicher. Lucien Fluri Jetzt kommentieren 01.11.2022, 17.38 Uhr

Langsam an der Kapazitätsgrenze: Rund 1000 Züge passieren täglich den Bahnknotenpunkt Olten. Bruno Kissling

Das ist viel Geld: 128 Millionen Franken wollen die SBB in Olten investieren. Damit soll zwischen 2028 und 2031 ein neues Stellwerk gebaut werden. Dies geht aus Unterlagen hervor, die die SBB auf Simap, der Plattform für öffentliche Beschaffungen, ausgeschrieben haben.

Es ist bereits die zweite Grossankündigung innert relativ kurzer Zeit: Vor rund einem Jahr machte diese Zeitung publik, dass auch in Olten Hammer für rund 100 Millionen Franken der Bahnhof saniert und ein neues Stellwerk gebaut werden soll.

Mit den neuen Anlagen soll das Bahnzentrum Olten für den Ausbauschritt 2035 fit gemacht werden. Rund 1000 Züge passieren heute täglich die Dreitannenstadt. Sowohl die Ost-West-Achse als auch die Nord-Süd-Achse führen durch Olten. Zugleich fahren nicht nur Züge durch, als Formationsbahnhof werden in Olten auch Kompositionen zusammengestellt – und Züge gewartet.

Olten ist der zweitwichtigste Bahnknotenpunkt der SBB. Bruno Kissling

Olten, wo 3100 SBB-Mitarbeitende arbeiten, ist damit der zweitwichtigste Bahnknotenpunkt der SBB, hat aber ein Problem, wie die Bundesbahnen schreiben:

«Der Knoten Olten ist heute sehr stark ausgelastet und wird nahe der Leistungsgrenze betrieben.»

Grundsätzlich zeigen die Pläne für das Projekt denn auch: Der Platz im Bahnhof Olten wird immer enger. Anpassungen an den Gleis- und Fahrstromanlagen können im Rangierbahnhof nicht umgesetzt werden ohne das neue Stellwerk.

Kein Platz mehr für Kabel

Und dass mit dem nun ausgeschriebenen Stellwerkprojekt und dem bereits vor einem Jahr ausgeschriebenen Stellwerkprojekt Olten Hammer zwei neue Stellwerke gebaut werden, ist auf Platzprobleme bei der Infrastruktur zurückzuführen: Laut den SBB ist der Platz in der Kabelkanalisation durch den Bahnhof praktisch ausgenutzt. Mit zwei Stellwerken kann das «Kabelproblem» laut SBB entschärft werden.

Geplant ist für das Stellwerk ein vierstöckiges Gebäude. Der Neubau soll am Depotweg 57 gebaut werden. Dort steht heute ein alter Holzschuppen, der allerdings im SBB-eigenen Inventar der schützenswerten Anlagen verzeichnet ist.

Das SBB-Gebäude am Depotweg 57 in Olten wird als historisch wichtig angesehen – und dennoch abgerissen. Bruno Kissling

Allerdings sehen die SBB keine grösseren Probleme mit dem Abbruch des früheren Ölmagazins, das aus den 1890er-Jahren datiert. Die Ausbaupläne seien so gewichtig, dass der Abriss gerechtfertigt sei, halten die Bundesbahnen fest.

Zum Projekt gehört nicht nur der Ersatz des Stellwerks, wie SBB-Sprecherin Sabrina Schellenberg auf Anfrage sagt, sondern auch «der Systemwechsel sämtlicher Signale» im Knoten Olten. «Dabei werden die Zugfolgezeiten optimiert und mit dem zusätzlichen Spurwechsel auf der Südseite der Gleise 7/8 wird die Flexibilität und Fahrplanstabilität erhöht.»

Was passiert mit dem markanten Bau an der Tannwaldstrasse?

Das neue Stellwerk soll nicht nur das Stellwerk 3 ablösen, das heute zu viele Personalressourcen vor Ort bindet, sondern vor allem das Stellwerk OBZ an der Tannwaldstrasse 70. Dieses ist weitherum bekannt: Denn es ragt über die Tannwaldstrasse – und ist vom Bahnhof aus gut sichtbar.

Nun rüttelt das Projekt auch an der Zukunft dieses markanten Baus. Das Gebäude sei «am Ende seiner Lebensdauer», schreiben die SBB in den Ausschreibungsunterlagen. Konkret heisst es:

«Der Nachweis zur Erdbebensicherheit kann nicht erbracht werden.»

Seine Tage sind gezählt: Bis 2030 soll auch ein Teil des Stellwerks an der Tannwaldstrasse abgerissen werden. Es ist nicht mehr erdbebensicher. Bruno Kissling

Erweiterungen sind nicht mehr möglich. Was mit dem Gebäude geschieht, ist längerfristig allerdings noch nicht klar. Eine Vorstudie hat zwar von einem Teilabriss gesprochen. Verbleiben solle aber so oder so der Untergrund des Gebäudes, in dem sich wichtige technische Einrichtungen und Bahnsteuersysteme befinden; nicht zuletzt ist aktuell auch noch die Steuerung des Hauensteintunnels dort untergebracht.

«Einzelne Bahntechnikanlagen bleiben aus wirtschaftlichen Überlegungen vorerst vor Ort. Mit dem Projekt Stellwerkersatz wird primär die Stellwerktechnik an den neuen Standort am Depotweg verlagert», präzisiert SBB-Sprecherin Schellenberg. Sie betont, dass das Gebäude vorderhand bestehen bleibe.

Bereits mit dem Bau der nahe gelegenen Betriebszentrale Mitte und dem Umzug dorthin im Jahr 2015 hatte das Haus jedoch an Bedeutung verloren.

Mehrere hundert Millionen Franken Investitionen in Olten

Das neueste Projekt ist nur eines in einem ganzen Reigen von Investitionen, die die Bundesbahnen in Olten planen: Im Juli hatten sie angekündigt, 42 Millionen Franken in die Serviceanlage zu investieren. Dazu soll die grosse Halle an der Industriestrasse 153, vis-à-vis der Fabrik von Lindt & Sprüngli, erweitert werden.

Auch beim Bahnhof Olten Hammer wollen die SBB rund 100 Millionen investieren. Bruno Kissling

Und vor einem Jahr haben die SBB, wie oben schon erwähnt, angekündigt, Bahnhof und Stellwerk Olten Hammer ebenfalls zu sanieren – für rund 100 Millionen Franken. Auch der Bahnhofvorplatz soll bekanntlich bis 2029 umgestaltet werden. Und nicht zuletzt sollen bis 2035/38 die Gleise 1 bis 3 saniert werden, die zu kurz und deren Perrons zu eng sind.

