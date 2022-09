Regierungsrat fordert mehr Mittel für Ausbau am Bahnhof Olten

Bahninfrastruktur Die Solothurner Regierung legt sich für den Bahnhof Olten ins Zeug Der Bundesrat legt einen Bericht zum Stand der Ausbauprogramme der Bahninfrastruktur vor. Aus Solothurn setzt es Kritik ab. Die Mittel sollen aufgestockt werden, insbesondere zur zeitgerechten Behebung der Engpässe am Knotenpunkt Olten. Urs Moser 27.09.2022, 19.00 Uhr

Am Bahnhof Olten muss die Perron-Kapazität ausgebaut werden. Bruno Kissling

Die Kantonsregierungen sind eingeladen, sich zum Bericht des Bundes zum Stand der Ausbauprogramme für die Bahninfrastruktur vernehmen zu lassen. Die Antwort aus Solothurn fällt kritisch aus, man könnte nachgerade von einem Rüffel sprechen.

Man zeigt sich im Rathaus besorgt über mehrjährige Verzögerungen bei wichtigen Grossprojekten und die Auswirkungen des Verzichts auf die sogenannte Wankkompensation (Dosto-Neigezüge), der zu längeren Fahrzeiten und damit zu einer Überarbeitung des Konzepts führe. Die unerfreulichen Entwicklungen würden die ganze Fahrplanstruktur der vom eidgenössischen Parlament beschlossenen Ausbauschritte 2025 und 2035 in Frage stellen – insbesondere auf der Ost-West-Achse.

Engpässe am Bahnhof Olten haben Priorität

Der Regierungsrat verlangt nun, dass erstens die Gründe dafür untersucht und zweitens in den folgenden Ausbauschritten «zuverlässige Angebote» erarbeitet werden. Mit den entsprechenden finanziellen Konsequenzen, das eidgenössische Parlament sei darüber zu informieren, dass mit zusätzlichen Massnahmen und einem finanziellen Mehrbedarf zu rechnen ist.

Der Bund habe aus Sicht des Kantons Solothurn «die vollständige und zeitnahe Umsetzung der auf Basis der bisherigen Ausbauschritte festgelegten Angebotsziele sicherzustellen», schreibt der Regierungsrat. Dabei geht es ihm ganz besonders um Engpässe am Bahnhof Olten. Man will nicht in Kauf nehmen, dass notwendige Ausbauten am Knoten Olten zurückgestellt werden.

Die derzeit vom Bund vorgesehenen Mittel für den Ausbauschritt 2035 würden nicht ausreichen, solange die erforderlichen Ausbauten am Knoten Olten nicht berücksichtigt sind. Insbesondere die Perronverlängerungen der Gleise 1 bis 3 seien vollständig über den Ausbauschritt 2035 zu finanzieren, so die Forderung aus Solothurn. Der Regierungsrat beantragt deshalb, den entsprechenden Verpflichtungskredit um rund 270 Millionen Franken zu erhöhen.

Jurasüdfuss hat genug gelitten

Um die beschlossenen Bahnangebote umsetzen zu können, seien aber auch die Publikumsanlagen am Bahnhof Solothurn ungenügend im Ausbauschritt 2035 berücksichtigt, kritisiert die Regierung weiter. Wichtig für die ÖV-Erschliessung am Jurasüdfuss sind natürlich ebenso die immer wieder diskutierten Fernverkehrshalte in Grenchen und Oensingen.

Hier bedauert der Regierungsrat, dass Grenchen Süd in der Planung des Bundes nur mit einem Stundentakt berücksichtigt wurde. Ein beim Bundesamt für Verkehr eingebrachter Änderungsantrag zum Angebotskonzept, so die Überzeugung in Solothurn, könne mit Hilfe des geplanten Wendegleises für Grenchen Süd den Halbstundentakt bringen und «einen grossen Nutzen stiften». Das gelte nicht nur für das Bahnangebot der Agglomeration Grenchen, sondern generell am Jurasüdfuss, findet die Regierung.

Das Schreiben an das Departement von Bundesrätin Simonetta Sommaruga wird an dieser Stelle schon fast pathetisch. Die Bahnreisenden hätten hier (am Jurasüdfuss) immer wieder unter Störungen mit Zugausfällen und Umleitungen gelitten – «sie verdienen jetzt Perspektiven auf Verbesserungen».