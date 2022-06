Bahnhof Olten Wer nur Münz hat, kann nicht mehr auf die Toilette: Der Zugang zum Oltner Bahnhof-WC funktioniert jetzt nur noch bargeldlos Die SBB führt aktuell ein Pilotprojekt durch und hat an verschiedenen Bahnhöfen die WC-Anlagen mit einem kontakt- und bargeldlosem Bezahlsystem aufgerüstet. Dazu gehört auch das Oltner Bahnhof-WC zwischen den Gleisen 4 und 7. David Kocher Jetzt kommentieren 24.06.2022, 17.30 Uhr

Das neue WC-Center kostet 1.50 Franken per kontaktlosem Zahlungsmittel. SZ

Nur Bargeld dabei? Pech gehabt! Wer am Bahnhof Olten auf der WC-Anlage zwischen den Gleisen 4 und 7 mal schnell aufs WC muss, der muss seit dem 4. Mai Twint oder eine Kredit-, Debit- oder Postkarte in der Tasche haben. Die SBB haben an verschiedenen Bahnhöfen, darunter auch Olten, ein Pilotprojekt mit kontakt- und bargeldlosem Zugang eingerichtet. In Luzern stiess dieser Digitalisierungsschritt auf Kritik.

Ältere Personen sollten nicht unterschätzt werden

Für Reto Schärli, Leiter der SBB-Medienstelle, gibt es gute Gründe für bargeldloses Zahlen bei WC-Anlagen: «Durch weniger Berührungspunkte ist es hygienischer und der Zutritt ist auch mit dem Handy möglich, falls jemand sein Portemonnaie vergessen hat.» Zudem seien die Bargeldsysteme störungsanfälliger und würden häufiger mutwillig beschädigt oder verstopft.

Auch hielten sich die Reaktionen über das neue Bezahlsystem in Olten bisher in Grenzen: «Bei der SBB haben sich sehr wenige Personen beschwert», so Schärli. «Im Vergleich zu den Personen, welche die Anlage nutzen, bewegen sich die Reaktionen zum bargeldlosen Zahlen im Promillebereich.» Auch sei es noch zu früh, um aus den Reaktionen irgendwelche Massnahmen abzuleiten.

«Dass ein Grossteil der ältern Generation unter der Digitalisierung leidet, scheint uns eher ein Vorurteil der Medien als Realität zu sein», teilt Reto Schärli mit. So organisierten die SBB und Pro Senectute regelmässig Kurse für Seniorinnen und Senioren für den Umgang mit dem Smartphone im ÖV. «Die Kurse sind beliebt und erhalten jeweils viele positive Reaktionen», so Schärli.

Pro Senectute: «Wir wollen uns nicht quer stellen, sondern helfen»

«Die digitale Veränderung ist heute in aller Munde», sagt Ida Boos, Leiterin der Pro Senectute im Kanton Solothurn. «Diese gesellschaftliche Veränderung lässt sich nicht aufhalten und wir wollen uns nicht quer stellen. Wir wollen die Menschen stattdessen unterstützen und befähigen.»

Für Leute, die nur Bargeld dabei haben, bleiben die Pforten geschlossen. SZ

Boos macht darauf aufmerksam, dass längst nicht alle älteren Menschen so digital abgeschottet sind, wie viele denken. Gemäss der von Pro Senectute in Auftrag gegebenen Studie «Digitale Senioren 2020» liegt der sogenannte digitale Graben bei 80 Jahren. Aber auch da gebe es Unterschiede, sagt Boos. Sie wisse von 90-Jährigen, die sich in der digitalen Welt gut auskennen.

Für all jene, die den Sprung in die digitale Welt noch nicht gewagt haben, bietet die Pro Senectute Hilfestellungen. Wie Ida Boos erklärt, gibt es immer einen Lösungsweg, auch wenn man zuvor noch keine Berührungspunkte mit dem Internet hatte. Mit einer Prepaidkarte lässt es sich etwa auch ohne modernes Smartphone bargeldlos bezahlen.

Doch was, wenn schon Prepaid und Smartphone unbekannte Begriffe sind? Boos erklärt:

«Der Einstieg in die Online-Welt ist wie eine neue Sprache zu lernen.»

Es gebe viele Fremdwörter, die man zuerst erklären müsse. «Aber wenn die Menschen dann mal den Durchblick haben, sind sie sehr zufrieden. Man sollte es am besten als Chance sehen.»

Wer offene Fragen hat, kann sich direkt bei der Solothurner Pro Senectute melden. So gibt es beispielsweise die Möglichkeit, sich von Digital Coaches, die selbst Senioren sind, beraten und unterstützen zu lassen. Auch für Personen mit knappen finanziellen Mitteln gibt es Möglichkeiten, den Anschluss nicht zu verpassen. «Wir wollen, dass ältere Menschen integriert bleiben», fasst Boos zusammen.

