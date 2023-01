Bättwil, Dornach Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss – Polizei erwischt zudem mehrere alkoholisierte Autofahrer Bei Bättwil und in Dornach ereigneten sich am Freitag und Samstag zwei Unfälle, bei denen die Fahrer alkoholisiert waren. Zudem erwischte die Polizei mehrere alkoholisierte Autofahrer im Strassenverkehr. 22.01.2023, 13.53 Uhr

In der Nacht auf Sonntag, gegen 1.45 Uhr, fuhr ein Autofahrer von Leymen (F) in Richtung Flüh. Bei der Landesgrenze bei Bättwil verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Strasse ab und fuhr über eine Böschung. Das Auto kam auf den Gleisen der BLT auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der 61-jährige Lenker blieb unverletzt. Ein Alkoholtest vor Ort zeigte einen Wert im Bereich (über 0,4 mg/l, umgerechnet über 0,8 Promille). Das Auto wurde abgeschleppt.

Der Fahrer hatte zu viel getrunken. zvg

Bereits am Freitagabend, ereignete sich Dornach ein Unfall. Der Fahrer eines Motorrollers geriet nach ersten Erkenntnissen während der Fahrt am Bruggweg gegen die Bordsteinkante und stürzte auf das Trottoir. Eine Ambulanz brachte den Verletzten in ein Spital. Wie sich herausstellte, war der 37-Jährige erheblich alkoholisiert. Die Polizei nahm auch ihm den Führerausweis ab.

In den vergangenen beiden Nächten haben Patrouillen der Kantonspolizei Solothurn an verschiedenen Orten während der üblichen Kontrolltätigkeiten zudem fünf weitere Fahrzeugfahrer festgestellt, die alkoholisiert mit dem Auto oder Lieferwagen unterwegs waren. Bei allen wurde die Weiterfahrt verhindert. (has)