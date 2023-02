Automarkt Solothurn: Neuwagen und Occasionen

Automarkt Plötzlich Kundschaft aus der halben Schweiz: Das sagen Solothurner Garagisten zum Geschäft mit Occasionen und Neuwagen Der Vorteil von Nischenprodukten, die Verunsicherung beim E-Antrieb und warum die Garagisten im Kanton Solothurn auch Kundschaft aus der Romandie haben. Daniela Deck Jetzt kommentieren 17.02.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Christian Kemmer berichtet aus seiner fast 30-jährigen Erfahrung als Verkaufsleiter bei der Garage Vogelsang zum Automarkt. Hanspeter Bärtschi

Lange Lieferfristen bei Neuwagen, Mangel an guten Occasionen: Die Autohändler im Kanton müssen sich etwas einfallen lassen, um ihre Stammkundschaft zu halten. Denn seit dem letzten Sommer reisen die Leute Hunderte von Kilometern, um sich ihr Wunschauto zu sichern. Das hat eine Umfrage bei sieben Garagisten in Aedermannsdorf, Bellach, Biberist, Grenchen, Lohn, Oensingen und Olten ergeben.

Einerseits profitieren die Garagisten von solcher Zufallskundschaft, andererseits sind sie sich bewusst, dass die eigenen Kunden und Kundinnen der Versuchung ebenfalls erliegen können, ein Auto auswärts zu kaufen. Doch bisher sei nirgends eine Abwanderung festgestellt worden. «Wenn die Leute sich gut betreut fühlen, bleiben sie uns treu», erklärt Philipp Häusermann das Prinzip. Er ist stellvertretender Geschäftsführer der Volvo-Garage Viatte-Straub in Biberist.

Allgemein stellen sich die Garagisten auf ein schwieriges Jahr ein. Das knappe Angebot hat die Preise hochgetrieben. Bei den Neuwagen wird ein Plus von drei bis fünf Prozent genannt, bei den Occasionen von acht bis zehn Prozent. Die Normalisierung mit einer Abkühlung der Preise erwarten die Autohändler mehrheitlich erst 2024, wenn auch die Hoffnung auf eine Entspannung im Sommer geäussert wird.

Bei der Thal-Garage Frey in Aedermannsdorf und Develier JU habe sich das Verhältnis der verkauften Occasionen im Vergleich zu Neuwagen von 2:1 (2019) auf 3:1 erhöht, sagt Geschäftsführerin Jenny Frey.

Knappe Kapazitäten im Transport

Für Christof Lüthi, Co-Inhaber der Garage W. Ulrich in Lohn, ist klar, was den Occasionsmarkt ausgeräumt hat: die fehlenden Komponenten im Autobau, vor allem bei der Chipindustrie. Er sagt: «Durch den Mangel an Neuwagen gab es ein Vakuum.» Als Ersatz kauften die Leute werthaltige Occasionen mit wenig Kilometern und geringem Alter.

Während sich die Lage bei den Elektronikkomponenten bessert, weist Christian Kemmer, Verkaufsleiter der Garage Vogelsang in Grenchen, auf Engpässe bei den Transportkapazitäten hin. Diese werden sich gemäss seiner Einschätzung nicht auf die Schnelle beheben lassen. Bei den befragten Garagen nimmt Vogelsang eine Sonderstellung ein, weil sich ihre Kundschaft traditionell von Genf bis ins Tessin erstreckt und nicht auf die Region beschränkt ist.

Die diversen Flaschenhälse im Markt schlagen sich in den Lieferfristen für Neuwagen nieder. Vor Corona betrug die Wartezeit oft nur einige Wochen, nun sind es verbreitet sechs bis neun Monate, bei Nischenmodellen die Hälfte der Zeit. Kemmer sagt aus Erfahrung, dass es vor 20 Jahren normal gewesen sei, mindestens ein halbes Jahr auf das neue Auto zu warten. «Vielleicht waren wir in letzter Zeit etwas verwöhnt.»

Verunsicherung rund um die Art des Antriebs

«Die Kundschaft ist verunsichert, nicht zuletzt durch die Furcht einer Energiemangellage», gibt Christof Lüthi von der Garage W. Ulrich zu bedenken. Damit spricht der Peugeot-Vertreter den Mitbewerbern aus der Seele.

«Soll ich es noch wagen, einen Verbrenner zu kaufen?», formuliert Giacomo Libertini, Verkaufsleiter der Garage Galliker in Bellach, das Unbehagen zur geplanten Umstellung auf nachhaltige Antriebsarten. «Unsere Herausforderung ist es, der Kundschaft die Angst zu nehmen, zumal sich nicht jede Antriebsart für jeden Kunden eignet.»

Für Libertini ist klar: «So schnell werden benzin- und dieselbetriebene Autos nicht von den europäischen Strassen verschwinden. Das dürfte Jahrzehnte dauern.» Dennoch legen E-Autos beim Verkauf kräftig zu, bei der Thal-Garage sogar um 20 Prozent im Vergleich zu 2019.

Auch Leasing ist teurer geworden

Um veränderten Nutzungsbedingungen Rechnung zu tragen, biete man seit gut einem Jahr neben herkömmlichem Leasing ein Autoabo mit Rundumbetreuung an: «Fahrzeugsteuer, Versicherung, Radwechsel, alles inklusive. Nur Tanken muss man noch selbst», erklärt Libertini.

Auch beim Leasing haben die Zinsen angezogen. «Wir beobachten vermehrt, dass die Leute entweder das Leasing verlängern oder bei einem geringeren Restwert das Auto herauskaufen», sagt Claudia Dubach von der gleichnamigen Garage in Oensingen mit Dacia- und Renault-Vertretung. «So wie sich der Automarkt derzeit präsentiert, hält man an dem fest, was sich bewährt hat.»

Romands kaufen Autos in der Deutschschweiz

Alle Garagen haben neben der Kundschaft aus der deutschsprachigen Region regelmässig Kundschaft aus der Romandie, weniger im Service als vielmehr für Autokäufe. «Sie wissen, dass wir in der Deutschschweiz Kunden und Fahrzeuge gut behandeln und dass sie uns vertrauen können», sagt Seniorchefin Corinne Schmidlin vom gleichnamigen Autohaus in Olten.

Dieselbe Erfahrung macht Volvo-Vertreterin Jenny Frey von der Thal-Garage Frey. Zudem lasse sich feststellen, dass in der Romandie Luxusausstattungen weniger hoch im Kurs stehen, sagt sie. Panoramaglasdächer und Ledersitze seien besonders im Jura weniger gefragt als bei der Kundschaft aus der Deutschschweiz.