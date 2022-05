Autobahnausbau auf der A1 jetzt doch wieder ohne Tunnel im Gäu

Bauvorhaben Investitionen von 650 Millionen Franken: Bis 2026 schafft die Bell 350 neue Stellen in Oensingen

Die Bell Schweiz AG baut ihre Produktionsstätte in Oensingen massiv aus: Die Bauarbeiten am Tiefkühllager sowie am Parkhaus sind beinahe abgeschlossen. Der Spatenstich am Rindschlachthof erfolgte Anfang März.