Autobahnausbau mit Tunnel im Gäu? Das wird teuer für den Kanton

Autobahnausbau Doch noch ein Tunnel im Gäu? Projekt wird konkret – und es würde den Kanton eine Stange Geld kosten Nach aussen ist schon lange nichts mehr gedrungen, aber der Regierungsrat hat den Auftrag des Parlaments ernst genommen: Es wurde an Projektanpassungen beim Ausbau der A1 auf sechs Spuren gearbeitet – mit teilweiser Untertunnelung im Gäu. Das Ergebnis soll demnächst präsentiert werden.

Im Mai 2018 machten Hunderte Profilstangen entlang der A1 auf den geplanten Sechsspur-Ausbau aufmerksam. Bruno Kissling

Der Zug war eigentlich längst abgefahren, als im Mai 2018 die Pläne für das Ausführungsprojekt zum Ausbau der Autobahn zwischen Härkingen und Luterbach auf sechs Spuren öffentlich aufgelegt wurden – ohne Untertunnelung im Gäu.

Auf Initiative des damaligen SP-Nationalrats Philipp Hadorn setzte sich das Bundesamt für Strassen Astra dann aber im Januar 2019 doch noch einmal mit Vertretern von Gemeinden, Umweltverbänden und Landwirtschaft an einen «runden Tisch», um Projektoptimierungen zu erörtern.

Fazit der Gespräche: Nachträgliche Projektänderungen mit einer zumindest partiellen Linienführung im Gäu unter Tage und zusätzlichen Lärmschutzmassnahmen wären machbar. Aber der Kanton müsste sich an den Mehrkosten beteiligen, zu mindestens 40 Prozent.

Im Dezember 2020 überwies der Kantonsrat dann einen Auftrag an den Regierungsrat, nun «endlich das Heft selber in die Hand zu nehmen» und direkt mit dem Astra über die Konkretisierung der Projektideen des «runden Tischs» zu verhandeln. Seither herrschte wieder Funkstille.

Arbeit am Vorprojekt so gut wie abgeschlossen

Aber nur nach aussen. Wie die Nachfrage nach dem Stand der Dinge ergibt, sind ein Vorprojekt für die teilweise Untertunnelung der Autobahn im Gäu und eine Finanzierungsvorlage für die Kostenbeteiligung des Kantons mittlerweile nämlich nahezu spruchreif. Ende April/Anfang Mai soll die Öffentlichkeit informiert werden, heisst es aus dem Baudepartement.

Der Regierungsrat hatte den Auftrag des Parlaments wegen Zweifeln am Nutzen der am «runden Tisch» verhandelten Massnahmen punkto Kulturlandschonung und Lärmbelastung im Verhältnis zu den zu erwartenden Kosten zwar etwas widerwillig entgegengenommen. An die Umsetzung machte er sich aber zügig. Leise, still und heimlich quasi.

Die Grundlage lieferte ein Regierungsbeschluss von Anfang Februar 2021, der damals als nicht öffentlich klassifiziert worden war. Inzwischen liegt er dieser Zeitung vor. Wie sich zeigt, hat man auf das «volle Programm» gesetzt.

Die Projektänderungen seien wie folgt zu erarbeiten, heisst es im Beschluss: Tieferlegung (Untertunnelung) im Bereich Wildtierübergang Oberbuchsiten auf einer Länge von 500 Metern; Einhausung östlich des Anschlusses Oensingen auf einer Länge von 500 Metern; zusätzliche Lärmschutzwände im Perimeter zwischen Oensingen und Härkingen mit der Möglichkeit der Installation von Solarpanels.

Unter Einhausung hat man sich eine Art künstlich aufgeschütteten Hügel vorzustellen, unter dem die Autobahn verläuft.

Es ist vorgesehen, das Geschäft dem Kantonsrat in der Junisession zu unterbreiten. Stimmt er dem Finanzierungsbeschluss zu, soll im November die Volksabstimmung darüber stattfinden.

Eine solche ist zwingend. Wie die Regierung zum entsprechenden Auftrag schon 2020 ausführte, könnten für den Kantonsanteil an den Projektänderungen zwar zweckgebundene Erträge der Motorfahrzeugsteuer eingesetzt werden. Da es aber nicht um Kantonsstrassen geht, kämen auch nicht die Bestimmungen zum spezialrechtlichen fakultativen Referendum im kantonalen Strassengesetz zur Anwendung.

Oder am Ende doch «nur» mehr Lärmschutzwände?

Und eines ist sicher: Es wird teuer. Konkrete Zahlen sind der Verwaltung zwar noch nicht zu entlocken, aber aufgrund früherer grober Schätzung ist davon auszugehen, dass die Mehrkosten gegenüber dem ursprünglichen Projekt mit Untertunnelungen und zusätzlichen Lärmschutzwänden bei deutlich über 200 Millionen liegen. Der Kantonsbeitrag – es wären auch Kosten für den betrieblichen Unterhalt einzurechnen – dürfte damit in die Grössenordnung von 100 Millionen kommen.

In der Kantonsratsdebatte im Dezember 2020 war im Hinblick darauf zwar die leise Hoffnung geäussert worden, auch über den Kostenverteiler könne man mit dem Bund noch einmal verhandeln. Aber das ist eine Illusion, die bundesrechtlichen Vorgaben sind eindeutig: Bei Anlagen, die auf Wunsch der Kantone erstellt werden und überwiegend kantonalen Interessen dienen, haben die Kantone auch grundsätzlich die Ausbaukosten zu tragen. Der Bund «kann» sich beteiligen, aber höchstens zu 60 Prozent.

Möglich, dass da manche die Sache wieder etwas anders sehen, wenn im April/Mai die konkreten Zahlen auf dem Tisch liegen. Die Botschaft der Regierung wird auf jeden Fall auch ausweisen, mit welchen Kosten und welcher Lärmschutzwirkung bei einer Beschränkung auf Lärmschutzwände und dem Verzicht auf die Einhausung bei Oensingen zu rechnen wäre.

