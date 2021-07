Autobahn Auto auf A1 bei Derendingen brennt vollständig aus Am Montagnachmittag ist auf der Autobahn A1 bei Derendingen ein Auto auf dem Pannenstreifen komplett ausgebrannt. Die Ursache ist bisher unklar, verletzt wurde niemand. 20.07.2021, 12.11 Uhr

Das brennende Auto auf der A1 bei Derendingen. zvg

Am Montag um 15.30 Uhr geriet ein Auto auf der Autobahn A1 in Brand. Das Fahrzeug war bei Derendingen in Richtung Bern unterwegs. Das Auto brannte vollständig aus. Die Gründe, so schreibt die Kapo Solothurn, seien unklar und werden durch Spezialisten untersucht.