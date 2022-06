Autobahn-Ausbau Die Gäuer Tunnel-Allianz bröckelt, Gemeindepräsidenten mit Mini-Variante der Regierung einverstanden Kosten zu viel und bringen für den Lärmschutz kaum etwas. In etwa so lässt sich die Botschaft des Regierungsrats zu ergänzenden Massnahmen wie einer partiellen Untertunnelung im Gäu zusammenfassen. Wie es aussieht, dürfte er eine Mehrheit des Parlaments auf seiner Seite haben. Urs Moser Jetzt kommentieren 14.06.2022, 05.00 Uhr

Etwa so würde sich die ausgebaute Autobahn mit 500 Meter langer Untertunnelung im Gäu präsentieren. Zvg

Die Regierung zieht für die staugeplagten Thaler bis vor Bundesgericht. Damit bleibt erstens in der Schwebe, ob die Umfahrung Klus trotz vernichtendem Urteil von Natur- und Denkmalschutz doch realisiert werden kann. Und zweitens, ob sich in diesem Fall der Kanton gleichzeitig eine Beteiligung an einer teilweisen Untertunnelung der auf sechs Spuren ausgebauten Autobahn im Gäu überhaupt leisten könnte.

Ohne Beibehaltung des eigentlich auf Ende Jahr begrenzten Zuschlags auf der Motorfahrzeugsteuer kaum. Es sind aber nicht die schieren Kosten allein, sondern vor allem der bescheidene Nutzen punkto mehr Lärmschutz für die Gäuer Bevölkerung und weniger Kulturlandverlust für die Bauern, der dazu führte, dass die an einem «runden Tisch» erarbeiteten Vorschläge im Kantonsrat nun kaum eine Mehrheit finden werden.

Erfolg am «runden Tisch», aber Regierung zieht nicht mit

Zur Geschichte: An einem von alt Nationalrat Philipp Hadorn (SP) Ende 2018 initiierten «runden Tisch» hatten Vertreter von Umweltverbänden, der Landwirtschaft und der Gäuer Gemeinden mit dem Bundesamt für Strassen (Astra) sondiert, was noch herauszuholen wäre.

Alt Nationalrat Philipp Hadorn. zvg

Ergebnis: Das genehmigte Ausführungsprojekt für den Sechsspur-Ausbau liesse sich um eine Untertunnelung im Raum Kestenholz/Niederbuchsiten und eine Einhausung bei Oensingen sowie zusätzliche Lärmschutzwände ergänzen. Der Kanton müsste aber 40 Prozent der Mehrkosten übernehmen.

Der Regierungsrat hatte zwar von Anfang an davor gewarnt, dass dies den Kanton sehr teuer zu stehen käme, ohne viel zu bringen. Der Kantonsrat beauftragte ihn im Dezember 2020 aber dennoch, mit dem Astra in Verhandlungen zur Konkretisierung von Projektergänzungen auf der Basis der Resultate des «runden Tischs» zu treten und dem Parlament eine Finanzierungsvorlage zu unterbreiten.

Anfang Mai präsentierte Baudirektorin Sandra Kolly das Ergebnis: Das volle Paket der am «runden Tisch» gewünschten Projektergänzungen käme auf 310 Millionen Franken zu stehen, davon hätte der Kanton 124 Millionen zu tragen. Der Regierungsrat beantragt dem Parlament, sich stattdessen auf eine gegenüber dem ursprünglichen Projekt deutlich verlängerte Lärmschutzwand bei Oensingen zu beschränken. Kostenpunkt: vergleichsweise schlappe 9,4 Millionen, 3,8 Millionen für den Kanton.

Eine längere als ursprünglich geplante Lärmschutzwand in Oensingen soll genügen, findet die Regierung. Zvg

Hauptsächliche Begründung: Die teure Tunnelvariante würde nur für einen sehr kleinen Teil der Bevölkerung nur zu marginal geringeren Lärmbelastungen führen.

Auch Gäuer Gemeinden haben sich verabschiedet

Noch im Mai zeigte man sich auf der Seite der Tunnelbefürworter kämpferisch. «Irritiert und verärgert» nehme man von der Minivariante Kenntnis, liess sich alt Nationalrat Philipp Hadorn namens des «runden Tischs» verlauten. Die Debatten in den vorberatenden Kommissionen und im Parlament könnten nun sicherstellen, dass stattdessen ein für Jahrzehnte prägendes Projekt «noch rechtzeitig korrigiert und konstruktiv ausgestaltet wird».

Doch die Allianz dafür scheint zu bröckeln. Vergangenen Freitag gab die Umwelt- Bau- und Wirtschaftskommission des Kantonsrats bekannt, dass sie (wenn auch mit knappem Entscheid) auf die Minivariante der Regierung eingeschwenkt ist.

Als Philipp Hadorn wiederum mit der Mitteilung reagierte, man erwarte nun, dass Finanzkommission und Kantonsrat «die Erreichung der Ziele betreffend Klima, Biodiversität, Landschaftsschutz und den Erhalt landwirtschaftlich nutzbarer Fläche gebührend berücksichtigen», sprach er jetzt im Namen der «Umweltverbände des runden Tischs».

Mit der Minivariante einer längeren Lärmschutzwand einverstanden: Oensingens Gemeindepräsident Fabian Gloor. Zvg

Eine feine, aber nicht unbedeutende Nuance: Die Gäuer Gemeindepräsidentenkonferenz betrachtet sich nämlich nicht mehr als Teil des «runden Tischs», wie deren Vertreter Fabian Gloor (Gemeindepräsident von Oensingen) auf Anfrage erklärt. Man unterstütze die von der Regierung favorisierte Variante.

Die sehr hohen Kosten im Verhältnis zur bescheidenen Wirksamkeit der geforderten Massnahmen punkto Lärmschutz und Ökologie seien dafür ausschlaggebend. Dazu komme die Verzögerung des Projekts bei einem Bestehen auf der Tunnelvariante, die für die Gemeindepräsidentenkonferenz «nicht hinnehmbar» wäre, so der Mitte-Kantonsrat, dessen Fraktion wohl «grossmehrheitlich der gleichen Meinung sein dürfte».

Streit um die richtigen Zahlen Als die Regierung im Mai ihre Pläne zu den Projektergänzungen beim Autobahn-Ausbau im Gäu präsentierte, warf ihr der «runde Tisch» vor, die Botschaft sei fehlerhaft und operiere mit überholten, viel zu hohen Kostenschätzungen. Eine Nachfrage beim Baudepartement ergibt: Der «runde Tisch» bezog sich auf eine Kostenplausibilisierungs-Version vom Oktober 2021. In der definitiven Fassung vom Dezember 2021 stimmen die Zahlen mit denen in der Botschaft (unter Einrechnung von Unterhaltskosten und Mehrwertsteuer) überein. Alt Nationalrat Philipp Hadorn beurteilt die Botschaft des Regierungsrats dennoch nach wie vor als «nicht lauter und tendenziös». Hauptgrund: Der runde Tisch hatte sich in seiner letzten Stellungnahme im vergangenen Dezember bereit erklärt, auf die Einhausung bei Oensingen zu verzichten beziehungsweise sich als Alternative mit einer doppelseitigen Lärmschutzwand mit sogenannter Einkragung (geneigt über die Fahrbahn ragend) zu begnügen. Das ganze Massnahmenpaket wäre ohne Einhausung und mit doppelseitiger Lärmschutzwand immer noch sehr teuer, mit knapp 207 Millionen aber doch erheblich günstiger als die nun aufgeführten knapp 310 Millionen. Dazu sagt Bernardo Albisetti, Departementssekretär des Baudepartements: Der Auftrag habe gelautet, eine Finanzierungsbotschaft auf der Grundlage der Resultate im Schlussbericht des «runden Tischs» vom August 2020 zu erarbeiten, nicht aufgrund der Stellungnahme vom Dezember 2021.

Aus der Landwirtschaft tönt es ähnlich. Edgar Kupper, der Geschäftsführer des Bauernverbands, will sich zwar noch nicht festlegen, gibt aber zu bedenken: Man habe Respekt vor den hohen Kosten, es sei fraglich, ob die Gesellschaft diese und eine Verzögerung des Autobahnausbaus goutieren würde. Und: Klar wäre es schön, 1,3 Hektaren Kulturland zu gewinnen, aber sehr gross sei der Nutzen einer lediglich halbtiefen Untertunnelung auf nur 500 Metern Autobahn für die Landwirtschaft nicht.

Wirtschaft appelliert: Bloss keine Verzögerung

Auch die Wirtschaftsverbände sind dezidiert der Ansicht, dass sich zusätzliche flankierende Massnahmen beim Autobahnausbau auf die Verlängerung der Lärmschutzwand in Oensingen beschränken müssen. Handelskammer, Gewerbeverband und Baumeisterverband rufen in einem Schreiben an alle Kantonsrätinnen und Kantonsräte dazu auf. Es sei die einzige Massnahme, die «der Bevölkerung im Gäu etwas bringt und in einem gesunden Kosten-Nutzen-Verhältnis ist».

Man unterstütze das Ziel des Regierungsrats vollumfänglich, den Engpass im Gäu «so schnell wie möglich zu beseitigen», heisst es in dem Schreiben mit Verweis auf drohende Verzögerungen bei weiteren Massnahmen. Klar sei für die Wirtschaftsverbände hingegen, dass es flankierende Massnahmen für die Landwirtschaft wie Güterregulierung und Anpassung der Bewirtschaftungsinfrastruktur brauche, die eine besseres Kosten-Nutzen-Verhältnis ergäben als Untertunnelung und Einhausung.

Mit Blick auf die Mehrheitsverhältnisse im Parlament wäre der Appell wohl gar nicht nötig gewesen. Die SVP hielt die Forderungen des «runden Tischs» sowieso von Anfang an für «weitgehend nutzlos» und eine «penetrante Zwängerei auf dem Buckel der Steuerzahler».

Den entsprechenden Auftrag, sie weiter zu verfolgen, hatte der Kantonsrat zwar noch gegen lediglich 25 Gegenstimmen überwiesen. Heute sagt aber auch FDP-Fraktionschef Markus Spielmann: So wie er die Lage einschätze, werde nun auch seine Fraktion dem Antrag der Regierung folgen.

