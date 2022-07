A1 - Oensingen: Autofahrer nach gefährlicher Fahrweise angehalten

Autobahn A1 Autofahrer nach gefährlicher Fahrweise angehalten – die Polizei sucht Zeugen Auf der Autobahn A1 in Richtung Zürich ist am Samstagnachmittag der Lenker eines dunklen Kleinwagens durch eine gefährliche Fahrweise aufgefallen. Die Kantonspolizei Solothurn konnte ihn bei Oensingen anhalten und sucht zur Klärung des Hergangs weitere Zeugen. Online-Redaktion 17.07.2022, 12.21 Uhr

Am Samstag gegen 16.40 Uhr ging bei der Kantonspolizei Solothurn die Meldung ein, dass der Fahrer eines dunklen Kleinwagens auf der Autobahn A1 in gefährlicher Fahrweise und mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Zürich unterwegs sei.

Eine Patrouille der Kantonspolizei Solothurn konnte das Auto auf der Autobahn bei Oensingen feststellen und anhalten. Nach ersten Erkenntnissen soll der Lenker auf der Autobahn bereits ab der Raststätte Grauholz durch seine Fahrweise aufgefallen sein. Aufgrund der Umstände hat die Polizei das Fahrzeug sichergestellt und dem Lenker den Führerausweis abgenommen.

Zur Klärung des Hergangs sucht die Polizei Zeugen. Personen, denen am Samstagnachmittag auf der Autobahn A1 in Richtung Zürich ein grauer Kleinwagen der Marke Peugeot durch seine Fahrweise aufgefallen ist, sind gebeten, sich mit der Kantonspolizei Solothurn in Verbindung zu setzen (Telefon 062 311 76 76).