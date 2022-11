Loredana Cristelli erhält den Solothurner Kunstpreis

Auszeichnung Sie gehört zu den «Grandes Dames» des Schweizer Films: Nun wird die gebürtige Oltnerin Loredana Cristelli in Solothurn geehrt Die Filmeditorin Loredana Cristelli macht aus Filmen ein Erlebnis für Auge und Ohr, Geist und Herz. Am Montagabend wurde sie dafür mit dem mit 20'000 Franken dotierten Kunstpreis des Kantons Solothurn ausgezeichnet. Jetzt kommentieren 14.11.2022, 19.14 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Loredana Cristelli, ausgezeichnet mit dem Solothurner Kunstpreis 2022. Andre Veith

Nicht der Schnitt macht den Film – es ist vor allem die Montage, die dem Film die Kraft gibt. Die Montage bestimmt die Wahrnehmung. Wie bei einem Musikstück hat jeder Film einen Takt und einen Rhythmus. Jede Veränderung einer Szenenposition ergibt einen neuen Sinn, denn das Vorangegangene beeinflusst das Nachfolgende und umgekehrt.

Wie lange wir etwas sehen und wahrnehmen, entscheidet die Person, die am Schneidetisch den Film montiert. Dazu gehört Loredana Cristelli, die am Montagabend mit dem mit 20'000 Franken dotierten Kunstpreis des Kantons Solothurn ausgezeichnet wurde.

Cristelli ist laut dem kantonalen Kuratorium für Kulturförderung eine der «Grandes Dames» des Schweizer Films. Sie hat in 33 Jahren über 41 Filme montiert. Die heute 65-Jährige begann 1987 als Montageassistentin bei Alain Tanners Film «Flamme dans mon Coeur».

In ihrer Karriere arbeitete sie mit Regisseuren wie Fredi M. Murer, Peter Liechti, Jacqueline Veuve, Edgar Hagen und Anka Schmid – um nur einige zu nennen. Zu ihren bekannteren Filmen gehören «Vollmond», «Gente di mare», «Bouton», «La petit dame de Capitole», «Shana» und «Fair Traders». 1992 erhielt sie den Preis für Film des Kantons Solothurn.

Geboren wurde Loredana Cristelli 1957 in Olten. Sie lebte bis zur Schulreife in Italien und kehrte nach Olten zurück, wo sie die Primarschule besuchte. Sie liess sich zur Sozialpädagogin sowie in Lausanne zur Fotografin ausbilden. Sie ist seit 1986 Filmeditorin, seit 2010 Mitglied der Schweizer Filmakademie und war von 2012 bis 2019 Kommissionsmitglied im Bereich Fiction-Filmförderung des Bundesamtes für Kultur.

Die Preisträgerinnen und Preisträger, vorne, von links: Ueli Blum, Julian Salinas, Amelia Scicolone, Fabienne Hoerni, Loredana Cristelli. Hinten von links: Peter Heim, Gergana Mantscheva, Markus Gasser, Rolf Lappert, Flo Kaufmann. Andre Veith

Cristelli schafft es laut der Laudatio, ein übergeordnetes künstlerisches Konzept der Filmkomposition zu erschaffen: «Aus einer unglaublichen Fülle von Material nimmt sie, wie selbstverständlich, die richtigen Teile heraus und stellt einen Erzählfluss her, der auf der Leinwand das Publikum kunstvoll auf eine Filmreise mitnimmt, die so und nicht anders hätte sein können.» Ihre Handschrift verleihe dem Film künstlerisches Leben, mache den Film zu dem, was er am Ende sein soll: ein Erlebnis für Auge und Ohr, Geist und Herz. (szr)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen