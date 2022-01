Die Thommen Medical AG gewinnt den Solothurner Unternehmerpreis

Auszeichnung Die Grenchner Thommen Medical AG gewinnt den diesjährigen Solothurner Unternehmerpreis Im Oltner Stadttheater wurde am Donnerstagabend die Thommen Medical AG aus Grenchen mit dem Solothurner Unternehmerpreis ausgezeichnet. Dies für «zukunftsweisende Investitionen» in die Entwicklung von Zahnimplantaten. Der Preis ist mit 20'000 Franken dotiert. Raphael Karpf 06.01.2022, 20.23 Uhr

Sämtliche Nominierten für den Newcomer-Preis wie auch die Unternehmerpreis-Gewinner der Thommen Medical AG. Bruno Kissling

Es soll jeweils der «feierliche Jahresauftakt» des Solothurner Wirtschaftsstandorts sein: die Verleihung des Unternehmerpreises. Dank 2G und Masken herrschte am Donnerstagabend im Oltner Stadttheater trotz Corona zumindest ein Hauch von Feier. Auch wenn Regierungsrätin Brigit Wyss, die die Grussworte hätte überbringen sollen, kurzfristig krankheitshalber ausfiel.

Mit dem mit 20'000 Franken dotierten Unternehmerpreis, der gemeinsam von Kanton, Gewerbeverband und Handelskammer verliehen wird, wurde dieses Jahr die Thommen Medical AG aus Grenchen ausgezeichnet.

Jurymitglied und Laudator Edgar Fluri. Bruno Kissling

Das Jahreskriterium lautete: «Investition in die Zukunft». Dieses Kriterium habe die Firma in wirklich sämtlichen Belangen erfüllt, sagte Jurymitglied Edgar Fluri in seiner Laudatio.

Sie habe sämtliche Anstrengungen unternommen, um in allen Bereichen auf dem neusten Stand zu sein. Und dies trotz schwieriger Umstände.

Glückliche Gewinner: CEO Livio Marzo (links), Thomas Stutz, Leiter Qualitätsmanagement, und CTO Jasmin Waser. Bruno Kissling

Die Thommen Medical AG stellt Zahnimplantate her. Und das so gut, dass man sich als kleiner Player auf dem Weltmarkt behaupte könne, so Fluri. Einfach, weil sie die besten Produkte herstellen würden, die von führenden Zahnärzten weltweit genutzt werden, so Fluri.

Die Leistung der Thommen Medical AG: Das Unternehmen würde «vielen Menschen so etwas Selbstverständliches wie unbeschwertes Lachen, Sprechen und Essen ermöglichen und sie trägt damit zur Lebensqualität bei – dank vollständiger und schöner Zähne».

Preisgeld wird wiederum in Zukunft investiert

CEO Livio Marzo. Bruno Kissling

CEO Livio Marzo dankte in seiner Ansprache insbesondere dem Kanton Solothurn. Die Vorzeichen standen für die Firma selten so gut wie jetzt. Jetzt sei es an der Zeit, richtig Gas zu geben. Der Neubau in Grenchen soll bald bezogen werden, auch werden weitere Mitarbeitende eingestellt.

«Doch das passiert nicht einfach so», sagte Marzo:

«Wir haben vom Kanton und der Stadt Grenchen immer viel Goodwill erhalten.»

Ausserdem betonte er, wie der Kanton Solothurn für die Herstellung von Medtech-Produkten geradezu prädestiniert sei.

Das Preisgeld will Marzo, gemäss dem diesjährigen Motto, ebenfalls in die Zukunft investieren. Und zwar in ein Labor, in welchem Jugendliche an die Mint-Berufe (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) herangeführt werden sollen. Denn der Preis verpflichte, so Marzo. Der Fachkräftemangel sei Realität. Man wolle einen Beitrag leisten, um diesen zu entschärfen.

Was Thommen Medical und die Mathys verbindet

Vergangenen Sommer verkauften die Familien Mathys und Marzo ihre Anteile an der Bettlacher Mathys AG an einen amerikanischen Konzern. Damit ist die Thommen Medical AG neben der RMS Foundation Bettlach der letzte Betrieb, der aus der Firma Mathys hervorging und heute noch in Familienbesitz ist.

Die Firma geht auf den Dentalbereich der Mathys zurück. Als die Söhne von Gründer Robert Mathys diesen Bereich 1996 abstossen wollten, wird er kurzerhand vom Gründervater höchstselbst aufgekauft. Er holt seinen damals 22-jährigen Enkel Livio Marzo an Bord. 2001 wird die Firma zur Thommen Medical AG, später kaufen Marzo und seine Eltern die Mehrheit der Aktien.

20 Jahre lang hat Marzo die Firma vorangetrieben. Nach anfangs vier hat sie heute 115 Mitarbeitende und ist in über 30 Ländern vertreten. Heute ist Marzo sowohl Verwaltungsrat als auch CEO.

Newcomer-Preis geht an CBD-Produzenten aus Breitenbach

Von der Marry Jane AG aus Breitenbach holten (v.l.) Afrim Saliu (CEO), Mischa Gribi (COO), Moussab Daadi und Kujtim Saliu (beide Sales) stellvertretend den Preis ab. Bruno Kissling

Am Donnerstagabend wurde in Olten auch ein Jungunternehmen für seine «überdurchschnittliche Leistung» in den ersten Betriebsjahren ausgezeichnet. Nach einer Vorauswahl konnte das Publikum den Gewinner selbst wählen. Eine knappe Mehrheit der Stimmen ging dabei an die Marry Jane AG aus Breitenbach. Der Newcomer-Preis ist mit 5000 Franken dotiert.

Die Marry Jane AG, die 2017 gegründet wurde, hat bereits heute über 80 Mitarbeitende und ist mit 15'000 Quadratmetern Produktionsfläche einer der grössten CBD-Produzenten (Cannabidiol) Europas. Seit ihrer Gründung arbeite die Firma mit Leidenschaft daran, ihr Produkt ständig zu verbessern und ihre Prozesse mit neuen Technologien weiterzuentwickeln, um ganz neue Möglichkeiten zu schaffen.