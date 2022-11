Auszeichnung Die ersten Dokumente holte er mit dem Velo ab: Ohne den Historiker Peter Heim gäbe es heute kein Archiv zur Solothurner Industriegeschichte Hätte der Oltner Historiker Peter Heim nicht hartnäckig dafür gekämpft, wären die Archive von einigen der bedeutendsten Solothurner Industriefirmen vielleicht verloren gegangen. Für sein Engagement wird er nun ausgezeichnet. Lucien Fluri Jetzt kommentieren 15.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auf seine Initiative hin entstand das kantonale Firmenarchiv. Dafür wird Peter Heim nun ausgezeichnet. Patrick Lüthy

Peter Heim hatte zu retten versucht, was zu retten war. Doch dann meldete sich die Polizei bei ihm. Der Vorwurf: Diebstahl.

Es war in den 1990er-Jahren. Heim hatte beiläufig erfahren, dass ein Direktionsgebäude der Oltner Firma Giroud-Olma abgerissen werden sollte.

Den Historiker packte die Angst, dass das Firmenarchiv für immer entsorgt werden könnte. Und so radelte er zur Liegenschaft, packte die Dokumente, die er sichern konnte, auf sein Velo und brachte sie, Schachtel für Schachtel, nach Hause.

Das Tun war nicht unbemerkt geblieben. Die Polizei schaltete sich ein.

Doch diese Begebenheit war schliesslich der Grundstein für das Projekt Firmenarchive des Historischen Vereins des Kantons Solothurn. Inzwischen finden sich im Stadtarchiv Olten gegen 40 Archive einst bedeutender Solothurner Firmen. Sie heissen Sphinx und Berna, Roamer und Lanco, von Roll oder Hug und erzählen von einer grossen Industriegeschichte.

Ein historisches Bild aus der Lanco, fotografiert im Oltner Stadtarchiv/Firmenarchiv. Bruno Kissling

Dass es all diese Dokumente noch gibt und dass sie nun an einem Ort lagern, ist massgeblich auf Heims Initiative zurückzuführen. Dafür bekommt der 78-Jährige aus Starrkirch-Wil nun den kantonalen Anerkennungspreis.

Archive gelten als Gedächtnisse der Gesellschaft. Wie und an was man sich erinnert, wie man sich die eigene Geschichte erzählt, das hat mit der Identität und dem Selbstverständnis – auch eines Kantons – zu tun. Doch im Kanton Solothurn geschieht dies nur gelegentlich. Es gibt das Jahrbuch des Historischen Vereins und es gibt die Bände zur Kantonsgeschichte. Darüber hinaus gibt es jedoch nur eine kleine Gruppe von Historikerinnen und Historikern, die sich regelmässig der Geschichte des Kantons annimmt.

Dabei gehört Heim zu denjenigen, die am meisten publizieren. Aktuell etwa recherchiert er über den Oltner Walter-Verlag in Zeiten des Zweiten Weltkriegs. «Ich warte, bis die Themen an mich herankommen», sagt Heim.

«Es muss Lust machen, sie zu bearbeiten.»

Olten ist für ihn dabei besonders interessant: «Die allgemeine Entwicklung spiegelt sich im Lokalen», ist er überzeugt. «Und dies gerade in Olten – aufgrund seiner Funktion als Verkehrsdrehscheibe.»

Dokumente unter Wasser, Fragen bei Firmenchefs

Zu publizieren begann der langjährige Kantilehrer erst, als er 1991 gefragt wurde, ob er bei der Oltner Stadtgeschichte mitschreibe. Heim befasste sich mit der Arbeiterbewegung und ging zu den Firmen, um in ihren Archiven zu recherchieren. Er fand die Dokumente in Kellern, teils von Überschwemmungen gekennzeichnet. Ein Artikel über den lange totgeschwiegenen Streik, der die Schuhfabrik Bally 1907 lahmlegte, war dann sein erstes grösseres regionalgeschichtliches Werk.

Einblick ins Firmenarchiv: 2017 erhielten die Archivare Peter Heim und Verena Schmid Bagdasarjanz einen der bedeutendsten Unternehmensnachlässe im Kanton: Geschäftsführer Lothar Kind übergab Dokumente aus der ehemaligen Cellulose Attisholz. Bruno Kissling

Als Heim zu den Firmenchefs ging, war diesen oft schleierhaft, warum sich jemand für ihre Archive interessiert. «Die Firmenleitungen waren erstaunt, aber relativ offen», blickt der Historiker zurück. Ausgemacht hat er jedoch einen Graben zwischen dem unteren Kantonsteil, wo der Zugang oft gewährt wird, und dem oberen Kantonsteil, wo die Uhrenindustrie ihre Akten lieber unter Verschluss hält. Trotz ihrer Bedeutung für den Kanton ist die Uhrenindustrie deshalb im Firmenarchiv eher unterdurchschnittlich vertreten.

Ab und an tauchen in den Tageszeitungen – vermeintliche – Skandale auf, die in Firmenarchiven gefunden wurden. Befeuert dies die Angst? Heim hat andere Erfahrungen gemacht. Der Ehemann der früheren SP-Nationalrätin Bea Heim sagt:

«Die Befürchtungen einzelner Chefs, dass in ihren Archiven skandalträchtige Affären schlummern, erweisen sich durchwegs als unbegründet.»

Eine quellenbasierte Aufarbeitung der Unternehmensgeschichte liege gar im Interesse der betreffenden Firma. «Uns geht es in erster Linie darum, die Bestände der Nachwelt zu erhalten.»

Es fehlen Historiker, die die Geschichte aufarbeiten

Zum Gespräch lädt Heim ins Oltner Stadtarchiv. Dort amtete er von 2003 bis 2012 als Stadtarchivar und dort lagern auch die Bestände der Solothurner Unternehmen, die er heute gemeinsam mit Verena Schmid Bagdasarjanz betreut. Es sind unzählige Schachteln mit einzigartigem Quellenmaterial, die viel hergeben würden. Heim erklärt:

«Solothurn war ein führender Industriekanton, der einen kometenhaften Aufstieg erlebt hatte. Diese Geschichte muss man dringend aufarbeiten.»

Das Problem ist: Wer macht dies? Solothurn ist kein Universitätskanton, es fehlt die Anbindung an die Lehrstühle und damit der Zugang zu Studierenden. Deshalb sollen die Solothurner Firmenarchive an den Unis bekannter gemacht werden. Und ein grösseres und ehrgeiziges Zukunftsprojekt, das Verena Schmid Bagdasarjanz und Peter Heim verfolgen, ist die Lancierung einer breit angelegten Unternehmens- und Industriegeschichte des Kantons Solothurn selbst.

P. S. Als sich damals die Polizei meldete, überkam Peter Heim ein mulmiges Gefühl. Er brachte die Dokumente anderntags zurück, mit der Firma suchte er das Gespräch – und hatte Erfolg. Der Firmenchef finanzierte gar – «in vorbildlicher Weise» – die Erschliessung der Dokumente, die nun im Firmenarchiv lagern – und auf Historiker warten.

Die Preisträgerinnen und Preisträger, vorne, von links: Ueli Blum, Julian Salinas, Amelia Scicolone, Fabienne Hoerni, Loredana Cristelli. Hinten von links: Peter Heim, Gergana Mantscheva, Markus Gasser, Rolf Lappert, Flo Kaufmann. Andre Veith

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen