Der Kanton Solothurn vergibt elf Sportpreise: Das sind die Auserkorenen

Der Solothurner Regierungsrat hat für das Jahr 2022 elf Preise gesprochen – in den Bereichen Sport, Sportförderung und Sportverdienste. Die Auszeichnungen werden am 16. Mai in Lüsslingen-Nennigkofen übergeben.

Online-Redaktion 07.04.2022, 10.55 Uhr