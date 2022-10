Ausverkauf? Anfangs wusste Roman Berger gar nicht, wer sein Gartenbauunternehmen kaufen will – als er es erfuhr, waren die Zweifel weg Roman Berger ist 64 Jahre alt. Familienintern fand er keinen Nachfolger und auch sonst meldete sich niemand. Ausser die Beteiligungsgesellschaften, die hinter B+G Schweiz stecken. So haben sie ihn von ihrem Projekt überzeugt. Sébastian Lavoyer Jetzt kommentieren 15.10.2022, 05.00 Uhr

Roman Berger (links) und Kurt Hauser, CEO von Bächler + Güttinger sowie Geschäftsführer der B+G Schweiz AG, beim Handschlag nach dem Unterzeichnen des Verkaufsvertrags. zvg

Wieso verkauft ein Unternehmer sein Baby an eine Investmentgesellschaft? Das wollten wir von Roman Berger wissen, der sein Unternehmen Anfang Juni an B+G Schweiz abtrat. Die oberflächliche Antwort ist simpel: «Ich habe einen Nachfolger gesucht und keinen gefunden.» Allerdings hat er auch nicht jahrelange gesucht, muss man anfügen.

Anfang Jahres hat er beim kantonalen Ableger von Jardin Suisse gestreut, dass er bereit wäre zu verkaufen, Interessenten sollten sich melden. Wie genau diese Information dann zu den Beteiligungsgesellschaften kam, ist nicht genau rekonstruierbar. Man sei interessiert und wolle mehr Informationen. Informationen über ein Unternehmen, dass der Gründer und Inhaber selbst, als Perle bezeichnet. Keine Schulden, moderner Maschinenpark, bestens verankert in der Region.

Zuerst wusste er gar nicht, wer sein Unternehmen aufkaufen will

Erst nach Prüfung der Bücher habe er erfahren, dass hinter dem ganzen Bächler + Güttinger stecke. Und wenn er anfänglich vielleicht noch leicht skeptisch war, so verflog diese Skepsis in dem Augenblick, als er Bächler + Güttinger hörte. Berger sagt: «Das ist nicht irgendein Unternehmen, das ist eine Koryphäe in der Branche.» Zudem findet er Hauser, den Chef des Mutterkonzerns, einen «super Typen».

Da wusste er, das ist die richtige Lösung. Denn eines wusste er ganz genau: Er wollte nicht bis 67 weitermachen, dann alles liquidieren und seine langjährigen Mitarbeitenden auf die Strasse stellen. Er sagt: «Ohne gute Leute ist ein Unternehmer aufgeschmissen. Und ja, ich fühle mich verantwortlich für sie. Dass ihre Jobs erhalten bleiben, das war für mich absolut zentral.»

Nächstes Jahr wird er pensioniert, aber sein Baby sei in sicheren Händen

Im Mai nächsten Jahres wird Berger pensioniert. Mindestens bis dahin ist er noch an Bord, wenn es ihn darüber hinaus braucht auch ein bisschen länger. Erste Veränderungen sind schon spürbar. So sei derzeit einer seiner Bagger bei Bächler + Güttinger im Einsatz. Sie hatten Not am Bagger und er einen überzählig. Und er sagt: «Die Zusammenarbeit wird in den nächsten Monaten noch intensiviert. Jetzt ist noch vieles in Planung.»

Obwohl so vieles noch unklar ist, ist er von einem ist er felsenfest überzeugt: Sein Baby ist in sicheren Händen.

