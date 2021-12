Solothurner Regierung lässt Bundesparlamentarier Monate warten

Austausch Keine Lust auf ein Treffen? Regierung lässt Solothurner Bundesparlamentarier monatelang warten Die Solothurner Nationalräte und der Regierungsrat haben sich in den letzten zwei Jahren nie offiziell getroffen. In einem Brief baten deshalb alle Parlamentarier um ein Treffen. Auf eine Antwort warten sie dann monatelang. Das Desinteresse der Regierung erstaunt die «Berner». Sie sind überzeugt: Es schadet dem Kanton. Lucien Fluri Jetzt kommentieren 08.12.2021, 05.00 Uhr

Kein Eingang für Bundesparlamentarier? Der Regierungssitz zu Solothurn. Oliver Menge

Sie haben sonst nicht so viele Gemeinsamkeiten – zumindest politisch. Aber in diesem einen Punkt haben sich Franziska Roth, Solothurns linker Aussenposten in Bern, und Walter Wobmann, die rechte Flanke des Kantons unter der Bundeshauskuppel, gefunden. Im Juni haben sie beide einen Brief unterzeichnet. Und nicht nur sie: Alle Solothurner Bundesparlamentarier und die einzige Parlamentarierin haben ihn unterschrieben. Von B wie Bischof über I wie Imark bis Z wie Zanetti.

Gerichtet war das Schreiben an den Solothurner Regierungsrat. Diesen bat die Berner Delegation um ein Treffen. Denn die Legislatur in Bern dauert nun bereits zwei Jahre; die Halbzeit ist vorbei. Aber bis heute haben sich die acht Bundesparlamentarier noch nie offiziell gemeinsam mit dem Solothurner Regierungsrat getroffen. Einzig mit den Ständeräten fanden Treffen statt.

Hat der Regierungsrat überhaupt Interesse? - «Ich bin irritiert»

Inzwischen fragt man sich unter den «Bernern» gar, ob der Regierungsrat überhaupt ein Interesse an einem Treffen hat. Denn der Kontaktversuch blieb erfolglos. Mehrere Nationalräte erklärten in den vergangenen Tagen auf Anfrage, dass bis heute aus dem Rathaus keine Antwort eingetroffen ist – weder von Staatsschreiber Andreas Eng noch von Frau Landammann Susanne Schaffner. Es gab offenbar nicht einmal eine Eingangsbestätigung.

Das Erstaunen unter der Solothurner Delegation in Bern ist einigermassen gross: «Das ist irritierend», sagt etwa Felix Wettstein. Zumindest eine Eingangsbestätigung wäre aus Sicht des Oltner Grünen-Nationalrates angebracht gewesen. Noch lieber aber hätte er demnächst ein Treffen. Denn aus Wettsteins Sicht wäre der Austausch wichtig. Wettstein sagt:

Grünen-Nationalrat Felix Wettstein. Michel Lüthi

«Es gibt Kantone, da findet vor jeder Session ein Treffen zwischen den Regierungen und der Berner Delegation statt.»

Für den Kanton sähe er Vorteile, wenn er aus erster Hand wüsste, «was in Regierung und Verwaltung ansteht und was in diesen Punkten von uns erwartet wird.»

Lobbying für den Kanton ist so schwieriger

Ähnlich tönt es bei SP-Nationalrätin Franziska Roth. «Ich höre ständig, wie sich die anderen nationalen Parlamentarier mit ihren Regierungsräten austauschen», sagt sie. Solcher Austausch komme den Kantonen und ihren Interessen zugute - nicht nur bei Entscheiden in der Pandemiepolitik, sondern auch über all dort, wo «es Föderalismus gibt, aber der Kanton unter der Hand des Bundes steht»: Von der IV über die Kinderbetreuung oder den Bildungsbereich.

Roth ist überzeugt: Sie könnte gewisse Anliegen über ihre Fraktionskolleginnen und Kollegen früh in die Parlamentskommissionen einbringen. Und:

SP-Nationalrätin Franziska Roth.

«Wir können in Bern netzwerken und auf Solothurner Probleme hinweisen.»

So wie es eben ihre Kolleginnen aus anderen Kantonen tun. Dass aus dem Solothurner Rathaus keine Antwort kommt, erstaunt deshalb auch sie. «Es wirkt, als ob wir die Regierung mit unserer Anfrage belästigen würden.»

Einst liessen die Nationalräte die Treffen «sausen»

Auch für Mitte-Nationalrat Stefan Müller-Altermatt ist klar: «Wir sollten uns wieder einmal koordinieren.» Zwar gebe es durchaus einzelne Regierungsräte, die sich mit Anliegen melden würden. «Aber wenn man zusammensitzt ergibt sich eine andere Dynamik.» Von Finanzen bis hin zu Schienenverkehr oder der Laufenthalstrasse: Es gebe durchaus Dinge, die man im Interesse des Kantons gemeinsam besprechen könnte.

«Vorwürfe an beide Seiten wären falsch»: Mitte-Nationalrat Stefan Müller-Altermatt. Yoshiko Kusano

Vorwürfe aber, so Müller-Altermatt, wären falsch: Denn einst gab es diese Treffen. «Aber dann hat die Beteiligung der Parlamentarier abgenommen.» Dies bestätigt Kurt Fluri. «Die Teilnahme erodierte», sagt der FDP-Mann, der selbst regelmässig teilnahm. Eine direkte Wirkung der Gespräche könne man zwar nicht belegen. Für ihn persönlich seien sie aber nützlich gewesen.

Regierung beteuert, das Interesse an einem Treffen sei durchaus da

Protokollarisch für die Aussenbeziehungen zuständig ist die Staatskanzlei. Dort hält man fest: Man sei durchaus am Austausch interessiert; dieser sei ein Gewinn für beide Seiten.

Das bisherige Zögern erklärt man so: Nach einem Unterbruch treffe sich die Regierung wieder regelmässig mit den beiden Ständeräten. In einem «weiteren Schritt» will man nun prüfen, wie zukünftig auch mit den Nationalräten «ein regelmässiger Austausch stattfinden kann». Es solle bei der Neuauflage vermieden werden, dass die Treffen wie in der Vergangenheit dann wieder «einschlafen». Deshalb sei es «vorab entscheidend, einen Modus zu finden».

Beim Solothurner Regierungsrat ist die Rede von kurzen Dienstwegen und einem «regen bilateralen Austausch». Anna-Lena Holm

Der Solothurner Regierungsrat bezeichnet seinerseits die Zusammenarbeit mit den Eidgenössischen Parlamentariern als «gut». Es fände über die kurzen Dienstwege ein «reger bilateraler Austausch statt» zwischen Kanton, Verwaltung und Eidgenossen statt.

Nun soll es vorwärts gehen. Nachdem diese Zeitung am Montagmittag eine Anfrage im Rathaus deponiert hatte, machte man sich dort offensichtlich an die Arbeit. Noch am Montagabend erhielten die Parlamentarier die lange ersehnte Antwort.

