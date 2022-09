Aussergewohnlich Spezielle Häuser und ihre Bewohner: In ihrem Solarhaus in Riedholz kommen die Morsteins ohne Heizung aus Sandra und Marcus Morstein leben seit 2014 in der Solarsiedlung Bodenrain in Riedholz. Für alle Fälle gäbe es hier auch einen Gasofen, aber den haben sie noch nie gebraucht. Urs Moser Jetzt kommentieren 27.09.2022, 05.00 Uhr

Die grossen Fenster der Wintergärten lassen sich hydraulisch öffnen. Von hier sehen Sandra und Marcus Morstein bei klarem Wetter bis zu den Alpen. Patrick Lüthy

Der Rundgang durch Haus 3 am Bodenrain in Riedholz ist gerade beendet, da klingelt es an der Tür. Jemand aus dem Dorf möchte ein Problem mit Sandra Morstein besprechen. Sie vertröstet den Mann, er möge sich doch am nächsten Tag in ihrer Sprechstunde melden.

Das ist eigentlich nicht ihre Art, denn für die Anliegen der Einwohnerinnen und Einwohner von Riedholz hat sie immer ein offenes Ohr, sie liegen Sandra Morstein am Herzen. Ein Herzensanliegen ist ihr aber auch ihr Zuhause, und da möchte sie jetzt das Gespräch mit dem Besucher, der sich für die etwas spezielle Wohnform in der Solarsiedlung Bodenrain interessiert, nicht so abrupt beenden.

Sie wollten drei Jahre bleiben - das war vor 28 Jahren

Marcus und Sandra Morstein kamen aus Deutschland in die Schweiz. Er hatte eine Oberassistenten-Stelle an der ETH in Aussicht, sie ist ihrem Mann gefolgt. Ursprünglich dachten sie, sie würden zwei, drei Jahre bleiben. Das ist jetzt 28 Jahre her, inzwischen hat das Paar die Schweizer Staatsbürgerschaft.

Er ist heute für den Kanton Aargau im Hightech-Zentrum in der Technologie- und Innovationsberatung tätig, sie wurde nach drei Jahren im Gemeinderat 2020 zur Gemeindepräsidentin von Riedholz gewählt. Bislang hat sie als Ökonomin für NGOs gearbeitet, aktuell sucht sie eine neue berufliche Tätigkeit, die sich besser mit dem Aufwand für das politische Amt vereinbaren lässt.

Gemeindepräsidentin Sandra Morstein und ihr Mann zeigen ihr Haus in der Solarsiedlung in Riedholz Patrick Lüthy

Wohnen mit hohem Spassfaktor

Ihr Haus in der Solarsiedlung Bodenrain haben die Morsteins 2014 erworben. Viel Beton, viel Stahl, viel Glas, jedermanns Sache ist das nicht unbedingt. Für Sandra und Marcus Morstein war es so etwas wie Liebe auf den ersten Blick. Marcus Morstein sagt:

«Es schadet nicht, etwas technikaffin zu sein, wenn man hier wohnt.»

Nicht, dass das Haus mit Hightech vollgepackt wäre und man einen Pilotenschein zur Steuerung der Haustechnik bräuchte, aber: Es erhöhe einfach den Spassfaktor, wenn man ein bisschen etwas davon versteht, warum die Dinge in der Solarsiedlung so funktionieren, wie sie funktionieren.

Und das tun sie eigentlich sogar genial einfach. Ein entscheidender Faktor ist die Südhanglage. Das Solarhaus der Morsteins ist gewissermassen auch ein Erdhaus. Gegen Süden riesige Glasflächen und Wintergärten, gegen Norden geht es auf drei Etagen buchstäblich in den Keller. Und in der Mitte dann die Kernzone, wo sich die Wohn- und Schlafräume befinden.

Durch ein Röhrensystem wird warme Luft aus den Wintergärten oder kühlende aus dem Kellertrakt in die Kernzone geleitet. Patrick Lüthy

Die 2010/2011 fertiggestellte Solarsiedlung Bodenrain erfüllt den Minergie-P-Standard und ist die erste ihrer Art im Kanton Solothurn. Wie man es sich beim Begriff Solarsiedlung vorstellt, gibt es hier natürlich auch eine Fotovoltaikanlage. Der erzeugte Strom wird aber vollständig ins Netz eingespeist. Eine Wärmepumpe, die damit betrieben werden müsste, sucht man vergebens, die Solarhäuser am Bodenrain kommen ohne Zentralheizung aus.

Die Kraft der Sonne wird vielmehr direkt genutzt. Die Wintergärten mit der Glasfassade sorgen für die nötige Erwärmung, die Luft aus den Naturkellern für Kühlung. Je nach Jahres- und Tageszeit saugt eine Pumpe die warme Luft aus den Wintergärten oder die kühlende aus den Kellerräumen auf der Nordseite an und führt sie in die Wohnräume in der Kernzone.

Und für die Warmwasseraufbereitung reichen die Solarkollektoren am Haus zu etwa 70 Prozent aus. Kaum Heizkosten also, was das Wohnen in der Solarsiedlung nicht nur ökologisch, sondern auch preislich interessant macht.

Der Schwedenofen dient hauptsächlich der Gemütlichkeit

Warme Socken und einen Pullover braucht es im Winter vielleicht schon, aber damit haben es die Morsteins selbst bei anhaltenden Minustemperaturen warm genug in ihrem Solarhaus. Kritisch könne es nur bei längeren Nebellagen werden, wenn gar keine Sonne scheint, erzählen sie.

Die Nordseite. Das Solarhaus ist auch ein Erdhaus. Patrick Lüthy

Aber diese Phasen sind in der Region ja keine Seltenheit, oder? Für den Fall der Fälle gibt es – man wagt es aktuell, kaum auszusprechen – zwei kleine Gasöfen, um die Raumtemperatur auf die Schnelle etwas aufzuheizen. Die hätten sie in ihrer ganzen Zeit in der Solarsiedlung aber noch nie in Betrieb setzen müssen, sagen Sandra und Marcus Morstein.

Farbakzente ergänzen den nüchternen Beton. Patrick Lüthy

In ihrem Haus haben sie zur Überbrückung einen Schwedenofen zur Verfügung. Wobei: Auch der diene eigentlich fast mehr der Gemütlichkeit, als er zu wirklichen Heizzwecken nötig sei, sagt Sandra Morstein.

Die nüchterne Architektur lässt Gestaltungsspielraum

Apropos Gemütlichkeit. Betonwände, Steinböden, Metalltreppen und Stahlträger im Schlafzimmer – das klingt nicht gerade nach dem Inbegriff von «heimelig». Da sei sie anfänglich auch skeptisch gewesen, räumt Sandra Morstein ein. «Aber als ich das Haus zum ersten Mal betrat, hat es mich sofort gepackt.» Die Nüchternheit der Architektur öffne auch Gestaltungsraum bei der Einrichtung und für das Spiel mit Farben, sind sie und ihr Mann sich einig.

Aber ja: Die Wahl ihres Heims sei abgesehen von Geschmackssache schon auch ein gewisses Statement. Energieeffizienz, Umweltschutz, der schonende Umgang mit Ressourcen, das sind für beide wichtige Themen.

Aber jetzt klingelt es schon wieder an der Tür. Die Jungs vom Fussballklub sind auf Sammeltour. Sie werden nicht abgewiesen, die Besichtigungstour ist somit definitiv zu Ende.

