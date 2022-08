Dieses Gastropaar lädt wildfremde Menschen zu sich nach Hause ein

Aussergewohnlich Spezielle Häuser und ihre Bewohner: Dieses Paar lädt wildfremde Gäste zu sich nach Hause ein Sie mögen es rustikal, nicht nur in der Küche: Die Gastroprofis Markus Balsiger und Lina Walter machen auch ihr Daheim zur Beiz. In ihrem Landhaus bewirteten sie schon Fabian Cancellara und Ex-Breitling-Chef Teddy Schneider. Christof Ramser Jetzt kommentieren 13.08.2022, 05.00 Uhr

Die Eisenküche im Landhaus von Markus Balsiger und Lina Walter ist professionell eingerichtet – aber ohne «Chichi», wie die Gastgeber versichern. Bruno Kissling

Mit dem Handy am Ohr spaziert Markus Balsiger durch den grosszügigen Garten mit den Holunder- und Hibiskussträuchern und dem alten Baumbestand. Von einer etwas erhöhten Dependance im Wäldchen, dem «Adlerhorst», schweift der Blick über einen Teich mit Seerosen, Kunstinstallationen aus Eisen und Stein bis zum Chasseral mit seinen romantischen Sonnenuntergängen.

Auf der geschützten Laube des Hauses ist ein Stehtischchen aus Stahl und Holz aufgebaut. Darauf eine Terminmappe und ein Laptop, wo Balsiger jetzt etwas eintippt. Am langen Holztisch daneben sitzt Lina Walter und erzählt von der Geschichte des Hauses. Dann klingelt das Telefon, mehrmals wird sie von Anrufen unterbrochen.

Im Teich des Anwesens schwimmen die Seerosen. Vom «Adlerhorst» dahinter geht der Blick bis zum Chasseral. Bruno Kissling

Es ist Montagnachmittag auf dem Anwesen der Sagi Oberwil. Eigentlich «Wirtesonntag». Doch das Geschäft ruht nicht. Acht Lokale betreiben die beiden inzwischen, die Emmenpark AG ist im Raum Solothurn längst ein Gastro-Riese. Dazu gehören unter anderem das Tscheppach’s, die Turmtafelei im Solothurner Burristurm, die 1881 Kantine im Uferpark Attisholz, mehrere besonders für Hochzeiten beliebte Eventlokale und ein Catering-Service, der bis zu 2000 Personen verköstigen kann.

Er ist Geschäftsführer, sie ist verantwortlich für die Sparte Events. Im Oktober kommt das neunte Standbein im Zuchwiler Riverside-Areal dazu: eine hippe Beiz, Arbeitstitel Anna Blume, mit Schwerpunkt auf vegetarischen Speisen und Frühstücksangebot bis um 13 Uhr.

Seit elf Jahren ein Paar

Am Ursprung der über 30-jährigen Firmengeschichte mit Neueröffnungen, Schliessungen und zwei Bränden steht ein Engagement des gelernten Kochs Balsiger im Restaurant Commerce am Friedhofplatz in Solothurn.

2001 übernahm er den Emmenpark Biberist, der später «Zum goldenen Gallier» wurde. Inzwischen beschäftigt die Firma 100 Mitarbeitende, und auch wenn der Chef in seinen Lokalen noch immer ab und zu am Herd steht – «um die Basis zu spüren», wie er sagt – fokussiert der 53-Jährige neben der Geschäftsführung inzwischen auf die Entwicklung von neuen Konzepten.

In der Bibliothek können erlesene Zigarren geschmaucht werden. Bruno Kissling

Als ob das nicht genug wäre, laden Markus Balsiger und Lina Walter Gäste nun auch zu sich nach Hause ein und verwöhnen diese kulinarisch. Denn die beiden sind auch privat ein Paar. Kennen gelernt haben sie sich im Limpach’s, einem früheren Lokal von Markus, wo Lina im Service arbeitete. Dort haben sie sich verliebt, seit elf Jahren sind sie zusammen. Lina Walter:

«Wir machen unser Daheim zur Beiz, denn es ist viel zu schön, um es für uns alleine zu haben.»

Das Konzept gibt es seit bald zwei Jahren und nennt sich Chez Balsiger's. Zwischen 10 und 14 Personen empfangen sie zum Private Dining. Wer sich darauf einlässt, beginnt den Abend mit der Weinauswahl im exquisit bestückten Gewölbekeller, dann geht's zum Aperitif. Dabei dürfen sich die Gäste frei in einem grossen Teil der Räume bewegen. Dazu gehört die Bibliothek mit Ledersesseln und ausgesuchten Accessoires, wo ein Humidor zum Schmauchen erlesener Zigarren einlädt.

Rohe Stoffe, aufgemöbelt zu Designerstücken

Balsiger und Walter sind hier zur Pacht. Das historische Ensemble mit Landhaus, Stöckli und Alter Säge gehört der Bieler Immobilien- und Investmentgesellschaft PVE. Vater der restaurierten Anlage mitten im Dorf ist Peter Kislig, Kaufmann und Spezialist für Innenausbauten mit antiken Materialien.

Cheminée, samtene Ohrensessel, rechts die lange Tafel: Hier enden die Private Dinings schon mal nach Mitternacht. Bruno Kissling

1976 kaufte er das Anwesen, dessen Gründung bis 1549 zurückreicht. Damals richtete der Schultheiss von Büren an der Aare an die gnädigen Herren in Bern ein Gesuch, einem Herrn B. Isch von Oberwil gegen Bezahlung eines jährlichen Zinses die Errichtung einer Sägerei zu bewilligen.

Später trat die Familie Häni als Besitzerin auf, über mehrere Generationen gehörte die Sägerei der Familie Stettler. Peter Kislig baute zuerst das Stöckli für seine Familie um, später das marode Landhaus. Schliesslich nutzte er die Sägerei als Eventlokal um, das er für kurze Zeit selbst betrieb und schliesslich einem professionellen Pächter überliess.

Kisligs Flair für stilvolles Ambiente und hochwertige Materialien zieht sich durch den gesamten Innen- und Aussenbereich. Überall finden sich Relikte aus der Vergangenheit. Antiquitäten, oder moderner ausgedrückt «Industrial Chic»: Rohe, schwere Stoffe, aufgemöbelt zu Designerstücken. Einfach und gleichzeitig elegant.

Im Entrée sticht das Hochrad aus dem 19. Jahrhundert ins Auge. Die Treppe hinauf geht es zu den Privaträumen. Bruno Kissling

Gleich im Entrée ins Auge sticht ein Hochrad aus dem 19. Jahrhundert, das unterhalb der Geschossdecke mit den tragenden Holzbalken an der Wand hängt. Also ein Exemplar jener Frühform des Velos, die längst zum Liebhaberobjekt wurde. «Wir nennen es das Rad der Zeit», sagt Lina Walter beim Rundgang.

Überhaupt dreht sich hier vieles ums Rad. Die Fassade der Alten Sagi auf dem Vorplatz dominiert ein altes Wasserrad, einst angetrieben durch das Bächlein, das am Gut vorbeiplätschert. Dessen Wasser wird abgezweigt und durch eine von korinthischen Säulen getragene Wanne zur ehemaligen Sägerei geleitet. Das halbrunde, in die dicke Steinwand eingelassene Fenster, empfindet die Form nach und lässt viel Licht in den Saal, der für festliche Anlässe genutzt wird. Die Rundungen wiederholen sich im Galerieausschnitt, an der Bar und im runden Durchgang zu den Büroräumen.

Im Schlafgemach ein hölzernes Himmelbett

Vor allem aber sind Markus Balsiger und Lina Walter so oft es geht auf ihren Zweirädern unterwegs. «Wir sind grosse Harley-Fans», sagt die 33-Jährige. Die Leidenschaft für die heissen Öfen brachte sie in die Beziehung ein, Markus sprang dann auf. Eine Fotogalerie bei der Holztreppe, die ins Obergeschoss führt, zeugt von den zahlreichen Töffreisen: Sie zeigt das Paar in Biker-Kluft in halb Europa und in Übersee. Fähnchen auf einer Landkarte stecken die Destinationen ab: die USA, Mexiko, Südostasien, und immer wieder Sardinien.

Die Bilder respektive die vor die Treppe gehängte Kordel markieren gleichzeitig die Grenze zum Privatbereich unter dem Dach – etwa dem Schlafgemach mit imposantem, hölzernem Himmelbett. Gerade alles will das Paar dann doch nicht mit seinen Gästen teilen.

Im Gewölbekeller lagern exquisite Flaschen. Bruno Kissling

Dafür dürfen sich diese in der Stube breitmachen, dem Zentrum des Hauses mit Terrakotta-Boden, Sprossenfenstern und langer Tafel. Ein Cheminée, ein ausladendes Kuschelsofa mit samtenen Kissen und Ohrensessel laden zum Verweilen ein.

Während Lina Walter jeweils als Gastgeberin fungiert, bereitet Markus Balsiger in der professionell ausgestatteten «Eisenküche» ein 7-Gang-Menu mit Zutaten von Lieferanten aus der Region zu. Garnelen von Swiss Shrimps etwa, die als Start-up einst in Luterbach angefangen haben, Fleisch vom Wagyu-Rind aus dem Jura, Digestives aus der Brennerei Schwab in Oberwil. Auch hier wurden, typisch Landhaus-Stil, viele natürliche Materialien verwendet. «Ohne Chichi», wie die Gastgeberin sagt. Viel Stein, viel Holz, schwere, gusseiserne Pfannen.

Blick in die Profiküche. Bild: Bruno Kissling

«Es ist nicht auf Hochglanz poliert, alles ist zum Anfassen.»

Und das tun die Gäste in der Regel. Es sei schon vorgekommen, dass sich die ganze Schar in der Küche versammelt habe, wo es zu spontanen Olivenöl- und Salzdegustationen gekommen sei. «Wenn mir jemand beim Kochen über die Schulter schaut, dann geniesse ich das», sagt Markus Balsiger. Hier müsse er sich für einmal nicht ums Geschäftliche kümmern, sondern könne seiner ursprünglichen Leidenschaft frönen. «Es fühlt sich auf jeden Fall nicht wie Arbeit an.»

Beruf, Arbeit, Beziehung: Hier im Landhaus vermischt sich alles

Obwohl es das natürlich ist. Für die Private Dinings nehmen Markus Balsiger und Lina Walter extra frei, höchstens acht solcher Anlässe pro Monat liegen drin. Entsprechend lassen sich die Gäste das exklusive Erlebnis etwas kosten: 250 Franken zahlt ein Gast im Schnitt. Es versteht sich, dass das Angebot nicht die breite Masse anspricht. Vieles läuft über Mund-zu-Mund-Propaganda. Ex-Radprofi Fabian Cancellara war schon zu Gast oder der ehemalige Breitling-Kapitän Théodore «Teddy» Schneider.

Dennoch stellt sich die Frage: Fühlt sich das Paar nicht in seiner Privatsphäre gestört, wenn es sein Daheim mit Fremden teilt? «Überhaupt nicht», sagen beide unisono, gerade weil die Gäste im harmonischen Ambiente rasch die Zurückhaltung ablegen und eine gute Stimmung entsteht.

Die Laube mit Aussicht auf den grosszügigen Garten dient für Lina Walter und Markus Balsiger auch als Arbeitsplatz. Bruno Kissling

«Aber natürlich brauchen auch wir manchmal eine Pause», sagt Lina Walter. Wenn die Gäste gegangen sind und das Haus geputzt ist, dann entspannen sich die beiden bei einem Glas Wein.

Beruf, Arbeit, Beziehung; im Landhaus der leidenschaftlichen Gastronomen vermischen sich die Welten. Und dennoch, betont Lina Walter: «Wir hätten alles genau so eingerichtet, wenn wir es nicht mit anderen teilen würden.»

Zum Anwesen gehört neben der alten Sägerei und dem Landhaus auch ein Stöckli. Bruno Kissling

