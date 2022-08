Zu Besuch bei Familie von Sury, die im Schloss Waldegg lebt

Aussergewöhnlich Spezielle Häuser und ihre Bewohner: Leben im Schloss Waldegg – (fast) wie zu Barockzeiten Felix und Susan von Sury leben seit bald sechs Jahren im Schloss Waldegg in Feldbrunnen. Das bedeutet zum einen, sich mit den Touristen und Hochzeitsgesellschaften zu arrangieren. Zum anderen aber auch, den wunderschönen Garten zu geniessen. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 27.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Felix und Susan von Sury in ihrem Wohnzimmer. Hanspeter Bärtschi

Felix und Susan von Sury erhalten regelmässig eine Liste. Damit sie wissen, welche Veranstaltungen wann um ihre Wohnung herum stattfinden. Wann im Garten geheiratet wird (meist an Freitagen und Samstagen). Wann das Militär im Hof eine Fahnenübergabe macht. Und wann rund ums Haus wieder eine Kunstausstellung stattfindet. Im Sommer ist fast täglich irgendetwas los. Im Winter ist es ruhiger.

Dank der Liste können sie ihren Alltag planen und den Menschenmassen aus dem Weg gehen. Man nehme auf diese Anlässe selbstverständlich Rücksicht, sagt Susan von Sury.

Wenn dann wieder einmal eine Hochzeitsgesellschaft im Garten für ein Foto Aufstellung nimmt, sitzen die beiden auf der Galerie und beobachten das Treiben. Die Kutschen, die schönen Kleider, die gute Stimmung: «Es gibt immer etwas zu sehen», sagt Felix von Sury und lacht.

Blick von der Galerie auf den Barockgarten. Hanspeter Bärtschi

Im Barockstil eingerichtet

Die beiden wohnen seit bald sechs Jahren im Schloss Waldegg in Feldbrunnen. Genauer: Im Osttrakt. Im westlichen Teil ist das Museum untergebracht. Und der Barockgarten vor dem Haus lockt Besucherinnen und Besucher sowie Hochzeitsgäste aus der ganzen Schweiz an.

Museum und Wohnhaus sind eigentlich getrennt. Doch steht man in der Stube der von Surys, kann man als Laie durchaus meinen, dass man sich noch immer im Museum befindet. Eingerichtet im Barockstil mit den Originalmöbeln der Familie. Goldgerahmte Ahnenbilder an der Wand, Kommoden mit Familienwappen, bezogene Polsterstühle und natürlich ein Kamin. Nur die Magazine auf dem Stubentisch sowie einige persönliche Fotos weisen darauf hin, dass hier tatsächlich auch gelebt wird. Offensichtlicher wird dies in der neuen Küche oder dem Bad.

Blick auf das Schloss von Westen, aus dem Gemüsegarten heraus. Hanspeter Bärtschi Blick ins ehemalige Jägerzimmer. Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Die Gallerie gehört auch zur Wohnung von Felix und Susan von Sury. Von hier hat man einen prima Blick auf Hochzeitsgesellschaften. Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Der Gang im Erdgeschoss der Wohnung. Rechts das Wohnzimmer, links Küche und Bad. Im oberen Stock befindet sich das Schlafzimmer. Hanspeter Bärtschi Das Familienwappen der Familie von Sury findet sich auf verschiedenen Möbeln. Hanspeter Bärtschi Die Küche wurde vor einigen Jahren neu gemacht. Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Das Wohnzimmer wurde mit Möbeln der Familie eingerichtet. Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Felix und Susan von Sury. Hanspeter Bärtschi Die Klingel. Hanspeter Bärtschi Zwei Kapellen gehören zum Schloss dazu. Hanspeter Bärtschi Die grössere, die Michaelskapelle, befindet sich in einem separaten Gebäude nördlich des Schlosses. Hanspeter Bärtschi Einen Teil des Gemüsegartens bewirtschaften Felix und Susan von Sury selbst. Im Hintergrund das Schloss, links die Michaelskapelle. Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi

Im 17. Jahrhundert errichtet

Im 17. Jahrhundert wurde das Schloss Waldegg von der Solothurner Adelsfamilie Besenval erbaut. Damals wurde das Schloss als Sommerresidenz benutzt. Da sich die Familie Besenval immer mehr gen Frankreich orientierte, war das Gebäude 200 Jahre später ziemlich heruntergekommen. Das ging so weit, dass das Schloss Mitte des 19. Jahrhunderts in einem Inserat als Standort für eine Fabrik angeboten wurde.

So nutzte Felix von Surys Urgrossvater Josef 1865 die Gunst der Stunde und kaufte das Gebäude. Er liess es umbauen: Die Zimmer wurden neu eingeteilt und eine Zentralheizung installiert, sodass das Haus nun ganzjährig bewohnt werden konnte. Ziemlich genau 100 Jahre lebten Angehörige der Familie von Sury im Schloss.

Bis es 1963 erneut den Besitzer wechselte und als Stiftung an den Kanton Solothurn überging. Der Grund war allerdings ein trauriger: Damals lebten Cousins des Vaters von Felix von Sury im Haus. Da die beiden Kinder früh starben, fehlte die nächste Generation. Auch der Unterhalt des Gebäudes war nicht billig, so entschlossen sich die Verwandten, das Schloss dem Kanton zu schenken, um es für die Nachwelt zu erhalten und für die Allgemeinheit zu nutzen, unter anderem als Museum.

Schenkung war an Bedingungen geknüpft

An die Schenkung waren allerdings einige Bedingungen geknüpft. So durften die Stifter bis an ihr Lebensende dort wohnen. Und während aus dem westlichen Teil des Gebäudes ein Museum gemacht wurde, erhielten die Nachkommen der von Surys im Ostteil ein Wohnrecht. Allerdings nur Nachkommen, die auch diesen Namen tragen. So musste etwa die verheiratete Schwester von Felix von Sury, die vor ihm auf dem Schloss wohnte, ihren Ledignamen annehmen.

Als die Schwester und ihr Mann vor einigen Jahren auszogen, beschlossen Felix und Susan von Sury, nun ins Schloss einzuziehen. Wobei er betont: In der Familie sage man nie Schloss. Dort sage man einfach «d'Waldegg».

Und wie lebt es sich in einem der bekanntesten Gebäude des Kantons?

Eigentlich sei es wie überall, sagt Felix von Sury. Es gebe Vor-, aber auch Nachteile. Der Vorteil ist offensichtlich: Das wunderschöne Haus mit Garten, auch einen Teil des Gemüsegartens dürfen die beiden bewirtschaften. Er kümmert sich um Beeren, Bohnen und Zucchettis, sie um Aprikosen-, Feigen- und Mirabellenbäume.

Einen kleinen Teil des Gemüsegartens bewirtschaften die beiden selbst. Hanspeter Bärtschi

Im Winter wird es kühl

Ein Nachteil: «Im Winter wird es in der Küche nicht über 18 oder 19 Grad warm», sagt Felix von Sury. Und auch mit den Touristen und Veranstaltungen müsse man sich arrangieren. Das bedeutet: Nicht die Nerven verlieren, wenn nach den Events Garten und Hof frühmorgens wieder auf Vordermann gebracht werden.

Auch bei unserem Besuch an einem Dienstagmorgen gibt sich jemand Mühe, die paar wenigen Blätter im Hof mit einem Laubbläser mit grösstmöglichem Krach herumzuwirbeln. Nur halb so schlimm, so Felix von Sury. Man gewöhne sich dran.

Auch Kommentare wie «Schlossherr» würden ihn nicht interessieren, sowieso seien diese mittlerweile selten geworden. Anfang der 90er-Jahre, als das Museum frisch eröffnet wurde, habe das Schloss noch viel stärker den Ruf gehabt, elitär zu sein, sagt Felix von Sury. Damals war es noch keine Hochzeitslocation, einzig einige kulturelle Veranstaltungen wurden durchgeführt. Er schüttelt den Kopf. «Man kann doch nicht stolz auf seine Vergangenheit sein, sich mit ‹schönste Barockstadt der Schweiz› brüsten, und sich gleichzeitig daran stören.»

Erst seit den 90er-Jahren Eventlocation

Das Schloss wurde später für die breitere Bevölkerung geöffnet. Seither werden Feste und Hochzeiten gefeiert. Und vielleicht tragen auch Felix und Susan von Sury dazu bei, diese Kluft weiter zu überbrücken. «Wir sind ganz normale Leute», sagen sie, die, wie alle anderen auch, Freunde und Verwandte in die eigene Stube einladen. Und wenn die beiden im Garten arbeiten, werden sie manchmal gefragt, ob sie hier angestellt seien.

Sowieso: Für Felix von Sury fallen diese Nachteile nicht wirklich ins Gewicht. «Ich fühle mich der Familie gegenüber fast ein wenig verpflichtet, hier zu leben», sagt er. Mitzuhelfen, das Schloss zu beleben, es weiter bekannt zu machen. Und eine katholische Tradition aufrechtzuerhalten.

In der Michaelskapelle nördlich des Hauptgebäudes werden auch heute noch Messen gelesen. Und Felix von Sury bietet Führungen an, um die Geschichte des Hauses und der Kapellen weiterzugeben. «Das war meiner Familie, ist aber auch mir persönlich besonders wichtig», sagt er.

Blick in die Michaelskapelle. Hanspeter Bärtschi

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen