Speziell wohnen: Stall wird Zweifamilienhaus in Hessigkofen

Aussergewohnlich Aus dem engen Korsett von Vorschriften zum Schmuckstück: Wohnen in einem ehemaligen Pferdestall mit Taubenschlag Abreissen und neu bauen war in Hessigkofen nur möglich, indem Grösse und Form des Landwirtschaftsgebäudes erhalten blieben. Edith Anderegg und Göpf Berweger haben das Beste daraus gemacht – ihre Mieter können sich nichts Besseres vorstellen. Daniela Deck 04.08.2022, 16.00 Uhr

Das Haus steht teils in der Kernzone und teils in der Landwirtschaftszone. Hanspeter Bärtschi

Von aussen her ist dem Zweifamilienhaus in Hessigkofen nichts Besonderes anzusehen. Das grosse Satteldach und die Bäume im Garten fügen sich harmonisch ins Dorfbild ein. Zu zwei Dritteln gehört das Grundstück zur Kernzone, zu einem Drittel zur Landwirtschaftszone und damit erklärt sich die Besonderheit. Wer hier bauen will, muss sich an strenge Vorschriften halten.

Das Besitzerpaar, Edith Anderegg und Göpf Berweger, wohnte in der Stadt Bern, als die Sehnsucht nach einem Rückzugsort auf dem Land aufkam. Ein Kleininserat weckte 2007 ihr Interesse. Eine Bauernfamilie verkaufte ein Abbruchobjekt direkt am Hof: eine Scheune, die einst als Pferdestall gedient hatte, komplett mit Heubühne, Taubenschlag und angebautem Schweinestall.

Edith Anderegg und Göpf Berweger wohnten zwölf Jahre lang in ihrem Haus in Hessigkofen, ehe sie vor zwei Jahren nach Biel umzogen. Hanspeter Bärtschi

Alles zusammen hatte imposante Ausmasse, die das Ehepaar bald im Schlaf kennen sollte. Denn die Umrisse und das Volumen des Neubaus sind noch genau so wie anno dazumal in den Dreissigerjahren. «Die Denkmalpflege schaute sich die Pläne und dann das Haus genau an, damit auch wirklich alles stimmt», erinnert sich Anderegg.

Minergiestandard ist dank der unsichtbaren Isolation möglich

Das hiess zum Beispiel, dass es im Dach weder Luken noch Glasziegel geben durfte. Grosse Fensterfronten zur Strasse hin lagen ebenso wenig drin wie auffällig gefärbte Mauern oder eine Versetzung der Haustür. Die Isolation auf der Innenseite der Mauern sorgt indessen dafür, dass das Gebäude Minergie-Standard erfüllt.

Zum Haus gehören fast 700 Quadratmeter Umschwung. Hanspeter Bärtschi Die Terrasse der Parterre-Wohnung von Bodmers. Hanspeter Bärtschi Küche und Wohnzimmer befinden sich auf unterschiedlichem Niveau. Hanspeter Bärtschi Der Blick nach draussen in den Garten. Hanspeter Bärtschi Die Wohnung im Erdgeschoss. Hanspeter Bärtschi Das Gemälde im Treppenhaus hat ??? extra für das Haus gemalt. Hanspeter Bärtschi Blick in die Wohnung im Obergeschoss. Hanspeter Bärtschi

«Heute sind Solarpanels nicht nur auf der Südseite des Daches angebracht, sondern sogar an der Fassade zum Garten hin, in einem steileren Winkel als auf dem Dach – um damit den begehrten Wintersonnenstrom zu produzieren. Das ist dem Wandel der Gesetze zu mehr Ökologie zu verdanken. Fünf Jahre nach der Bauabnahme durfte das Dach umgebaut werden.»

«Diese Gelegenheit, unseren eigenen Strom zu machen, haben wir uns nicht entgehen lassen», sagt Göpf Berweger, «auch wenn es ein bisschen unsinnig klingt ein neu-altes Haus so kurz nach der Errichtung schon wieder mit einem Gerüst zu versehen.»

Unter dem Boden ist alles anders als früher. Das Haus ist unterkellert, was beim einstigen Ökonomiegebäude nicht der Fall war. Angesichts des Interesses der Besitzer an umweltfreundlicher Technologie ist es nur logisch, dass das Haus mit einer Wärmepumpe geheizt wird. Der hauseigene Solarstrom wird in einer Batterie gespeichert und beide Wohnungen sind mit Schwedenöfen ausgestattet.

Umzug nach Biel

Gebaut wurde das Haus von Edith Andereggs Tochter Noëmi und deren Mann Niklaus Gschwend, beide Architekten. Die bauliche Knacknuss in Hessigkofen mit stapelweise Vorschriften war für das junge Paar so etwas wie ein Meisterstück – ein Vorzeigeobjekt für den Start des eigenen Architekturbüros in Biel.

Regina und Martin Bodmer bewohnen seit anderthalb Jahren das Parterre. Hanspeter Bärtschi

«Vom ‹Buechibärg› hatten wir zuvor keine Ahnung. Wir haben uns hier auf Anhieb wohlgefühlt und verstehen uns bestens mit den Vorbesitzern des Hauses nebenan», erzählt Berweger. «Angenähert haben wir uns dieser wunderbaren Region mit dem Velo und dem ÖV. Wir haben unzählige schöne Plätze entdeckt.»

Ab 20 Uhr fahren allerdings keine Busse mehr. Das war einer der Gründe, warum die Hausbesitzer im Frühling 2020 nach zwölf Jahren als engagierte Wahl-Hessigkofer erneut in die Stadt zügelten, nach Biel.

Anderegg drückt es so aus: «Im Hinblick auf das Alter und eine Zeit allenfalls einmal ohne Auto fühlen wir uns in der Stadt besser aufgehoben, auch unser Freundeskreis ist in diesem Umfeld zu Hause.»

Zuvor bewohnten sie von ihrem Haus in Hessigkofen die 3,5-Zimmer-Wohnung im Parterre, zu der ein separater Büroraum im Obergeschoss gehört. Die 2,5-Zimmer-Wohnung im ersten Stockwerk war stets vermietet. «Wir wollten das Haus immer mit jemandem teilen», sagt Berweger.

Nähe zur Landwirtschaft als Pluspunkt

Nun wohnt im Erdgeschoss das Ehepaar Regina und Martin Bodmer mit seinen zwei Hunden. Er ist pensionierter Schulleiter, sie arbeitet als Badmeisterin. «Beim Heimkommen bieten mir Haus und Garten mit den Fruchtbäumen und den Gemüsebeeten eine ganz eigene Welt», sagt Regina Bodmer.

Das Grundstück umfasst eine Fläche von knapp 700 Quadratmetern. Ennet dem Zaun beim Gartensitzplatz, den sich beide Mietparteien teilen, weiden Rinder, jenseits davon liegt ein Hühnerhof – «mit gleich zwei ‹Güggeln›», kommentiert Martin Bodmer amüsiert das mehrfache Krähen während des Medienbesuchs.

Die Nähe zur Landwirtschaft gefällt der Mieterschaft. Dabei gehen bloss die Meinungen darüber auseinander, ob es ein Vor- oder ein Nachteil ist, dass die Rinder seit diesem Jahr keine Glocken mehr tragen.

Schiebetüren sorgen für eine optimale Ausnutzung der Räume

Im ersten Stock ist Thomas Leisi, Berufsschullehrer in Grenchen, eingemietet. Nicht alle Mieter wissen von der aussergewöhnlichen Geschichte des Hauses. Für sie ist entscheidend, wovon sie im Alltag profitieren und da machen sie aus ihrer Begeisterung kein Hehl.

Thomas Leisi bewohnt die Wohnung mit Galerie im Obergeschoss. Hanspeter Bärtschi

Leisi bringt das wie folgt auf den Punkt: «Man merkt dem ganzen Haus an, dass es von Leuten geplant und gestaltet wurde, die sowohl einen gediegenen Geschmack als auch fundiertes Wissen in dem Bereich haben.»

Bei der Tour durch sein Reich mit der grossen Galerie im ersten Stock sagt er: «Dank der Schiebetüren ist der Platz optimal ausgenutzt.» Seine Enkel hätten die Wohnung auch ins Herz geschlossen. «Es macht ihnen grossen Spass, hier im Kreis herum zu gehen.» Die Kehrseite der Medaille: Für Eltern mit Kleinkindern wäre der offene Grundriss ohne akustische Dämmung zwischen den Räumen wohl nicht ideal, vermutet Leisi.

Martin Bodmer sagt bei der Führung durch das Erdgeschoss: Ihm biete die Wohnung alles, wovon er geträumt habe, von der ökologischen Heizung bis zum unkonventionellen Grundriss, der zugleich verwinkelt und offen ist. «Und der begehbare Kleiderschrank ist toll. Nur das Aufstellen der Boxen der Stereoanlage für den optimalen Sound ist eine ziemliche Herausforderung», fügt er augenzwinkernd an.

