Nationalratswahlen 2023: SVP sägt Stimmenkönig Josef Fluri ab

Ausmarchung Nationalratswahlen 2023: Solothurner SVP-Topfavorit überraschend abgesägt Käsermeister und Stimmenkönig Josef Fluri aus Mümliswil wird nicht auf der Hauptliste der SVP sein. Bei einer parteiinternen Ausmarchung hat die Amteipartei gegen ihn gestimmt und einen Konkurrenten klar vorgezogen. Lucien Fluri Jetzt kommentieren 28.10.2022, 15.00 Uhr

Beat Künzli (rechts) gewann die Ausmarchung gegen Josef Fluri. Bildcombo: Christoph Krummenacher

Er galt als einer der aussichtsreichsten Anwärter auf die Nachfolge von SVP-Nationalrat Walter Wobmann, der bekanntlich bei den Wahlen 2023 nicht mehr antritt: Josef Fluri.

Der Käsermeister aus Mümliswil hatte bei den Wahlen 2019 alle überrascht. Er zog, damals noch nicht lange im Kantonsrat und einem breiten Publikum eher unbekannt, an allen Favoriten vorbei. Hinter den bisherigen Nationalräten Christian Imark und Walter Wobmann wurde er auf Anhieb dritter auf der SVP-Liste. Konkurrenten wie den damaligen - sehr profilierten - Fraktionschef Christian Werner überholte er gar.

Letztlich chancenloser Favorit: Josef Fluri aus Mümliswil. Hanspeter Bärtschi

Und auch bei den Kantonsratswahlen 2021 war der 52-Jährige wieder Stimmenfänger für seine Partei. Fluri kann also mobilisieren, was 2023 nicht unwichtig sein wird, zumal es für die SVP ohne Wobmann leicht anspruchsvoller werden dürfte, den zweiten Sitz zu verteidigen.

Am jovialen und gmögigen Gewerbler aus Mümsliswil zeigte sich: Das Thal hält zusammen. Und das landwirtschaftliche Milieu ist, auch wenn es schrumpft, bei Wahlen immer noch ein Machtfaktor. Landwirte stimmen für ihre Leute, unabhängig vom Parteibuch.

Chancenloser Kronfavorit – Beat Künzli ist in der Partei besser vernetzt

Doch jetzt muss Fluri seine Hoffnungen begraben, im nächsten Jahr Nachfolger von Walter Wobmann zu werden. Denn am Mittwochabend ist er in einer parteiinternen Ausmarchung unterlegen.

Die SVP-Amteipartei Thal-Gäu hat sich in einer Versammlung per Abstimmung für den Laupersdörfer Kantonsrat Beat Künzli entschieden. Und zwar deutlich: Bereits im ersten Wahlgang holte Künzli die Mehrheit der Stimmen; Josef Fluri und die ebenfalls angetretene Ortsparteipräsidentin von Egerkingen, Diana Stärkle, waren chancenlos.

Erfolgreich: Beat Künzli, hier in seinem Garten in Laupersdorf. Hanspeter Bärtschi

Künzli selbst ist über das deutliche Resultat etwas erstaunt, wie er auf Anfrage sagt. Schliesslich hat vor vier Jahren ganz knapp Josef Fluri über ihn gesiegt. Der 50-Jährige führt das Resultat auf seine politische Arbeit zurück und seinen «Mut, auch unangenehme Dinge anzusprechen».

Tatsächlich ist der Laupersdörfer kein unbekannter: Seit 2013 sitzt er für die SVP im Kantonsrat. Als Landwirt vertritt er ein wichtiges Wählersegment der SVP und Künzli hat einen politischen Rucksack vorzuweisen: In der Kantonsratsfraktion ist er eine tragende Säule der Partei. Er ist die bildungspolitische Stimme der SVP im Kanton – und eckt damit immer wieder bei den anderen Parteien an, steht er doch auch in der SVP profiliert rechts.

Walter Wobmann, seit 2003 Solothurner SVP-Nationalrat, wird 2023 seine Karriere in Bern beenden. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Noch vor wenigen Wochen zeigte sich Künzli gegenüber einer Kandidatur eher zurückhaltend. Woher kommt der Sinneswandel? Er sagt:

«Ich erhielt viele Telefonate von Leuten, die mich motiviert haben, anzutreten.»

Und nicht zuletzt sei es nun wohl der richtige Zeitpunkt, bevor seine Politkarriere im Kantonsrat «den Zenit» überschreite.

Frauen haben weiterhin das Nachsehen

Doch nicht nur Josef Fluri ist am Mittwochabend gescheitert. Einen weiteren Dämpfer erhielten auch die SVP-Frauen. Denn auch Diana Stärkle, die SVP-Ortsparteipräsidentin von Egerkingen, war angetreten – und unterlag. Stärkle nimmt das Resultat allerdings sportlich. Die SVP brauche unbedingt mehr Frauen, sagt sie. Andererseits sei auch unbestritten, dass die SVP einen Landwirt auf ihrer Liste haben müsse. Und das sei mit Beat Künzli nun erfüllt.

Diana Stärkle konnte ebenfalls keinen Listenplatz ergattern. Erwin Von Arb

Tatsächlich hat die SVP bei den Frauen ein Manko: Bisher hat sich bei den SVP-Vorwahlen in den Amteien keine Frau durchsetzen können. Damit wird es nur eine Frau auf der Hauptliste geben. Denn die Parteileitung kann für den sechsten Sitz noch jemanden nachnominieren und zuhanden der Parteiversammlung vorschlagen. Und das ist tatsächlich eine Frau: Die Parteileitung schlägt Kantonsrätin Sibylle Jeker aus dem Schwarzbubenland vor, wie Kantonalpräsident Christian Imark auf Anfrage sagt.

Denn ganz ohne Frauenkandidatur auf der Hauptliste in die Wahlen zu steigen, das wäre im Jahr 2023 wohl auch in der SVP zu umstritten gewesen.

Wer hat besser mobilisiert? So viele Teilnehmende wie sonst nie

Das Fazit: Ein Kronfavorit, der als Verlierer aus dem Ring steigt, aber eine Parteiendemokratie, die als Gewinnerin hervorgeht: 72 SVP-Mitglieder kamen am Mittwochabend an die Versammlung. «So viele wie noch nie», sagt Amteiparteipräsident Thomas von Arx. Die parteiinterne Ausmarchung belebt also bereits vor den Wahlen die Volkspartei.

SVP-Hauptliste ist komplett Alle fünf Amteiparteien der SVP haben bereits ihre Vornominationen - teils mit Kampfwahlen - abgeschlossen. Und auch die Parteileitung hat den noch offenen sechsten Platz mit einem Vorschlag aufgefüllt. Damit steht die Hauptliste der SVP Kanton Solothurn eigentlich fest - unter Vorbehalt, dass sie noch von der Parteibasis abgesegnet wird. Auf der Liste stehen Nationalrat Christian Imark (Fehren) sowie die Kantonsräte Richard Aschberger (Grenchen), Matthias Borner (Olten), Beat Künzli (Laupersdorf) und Rémy Wyssmann (Kriegstetten) sowie Kantonsrätin Sibylle Jeker (Erschwil).

Von Arx schmerzt allerdings ein wenig, dass die Amteipartei zwangsweise einen ihrer beiden Topkandidaten über die Klinge springen lassen musste:

«Wir haben ein Luxusproblem. Wir haben zwei Topkandidaten gehabt, aber als Amtei nur einen Platz auf der Hauptliste.»

Nicht ganz ausgeschlossen ist, dass einige Anwesende auch taktisch abgestimmt haben: Indem sie Stimmenkönig Fluri absägten, steigen die Chancen für ihnen nahestehende Kandidaten aus anderen Bezirken, im nächsten Jahr Walter Wobmann zu beerben.

Fluri war für diese Zeitung bisher nicht erreichbar.

