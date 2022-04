Zahl der Konkurse im Kanton Solothurn ist stark gestiegen

Auslaufende Wirtschaftshilfen Die Konkurse nehmen schweizweit zu – doch wieso ist der Kanton Solothurn überdurchschnittlich betroffen? Die Konkurse sind im Kanton Solothurn im Jahr 2021 um 17,1 Prozent auf 487 gestiegen. Grund dafür sind die auslaufenden Coronahilfen, die Unternehmen 2020 vor dem Konkurs gerettet haben. Damit ist die Anzahl der Konkurse wieder auf dem Niveau von 2019 angekommen. Thaddäus Braun Jetzt kommentieren 19.04.2022, 11.59 Uhr

Immer mehr Unternehmen konnten ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen. Sibylle Hutter

Die vom Bundesamt für Statistik veröffentlichte Konkursstatistik zeigt, dass die Konkurse im Jahr 2021 im Vergleich zu 2020 stark zugenommen haben. So stieg die Zahl der Konkurseröffnungen in 22 Kantonen an. Darunter ist auch der Kanton Solothurn.

Coronahilfen haben Unternehmen vor dem Konkurs gerettet

Während in Solothurn die Anzahl der Konkurse 2020 noch bei 416 lag, nahm sie im Jahr 2021 um 17,1 Prozent auf 487 zu. Die Erklärung dafür liegt auf der Hand: Die Coronahilfen haben 2020 viele Unternehmen vor der Zahlungsunfähigkeit gerettet.

Dennoch sind die Solothurner Zahlen im schweizweiten Vergleich überdurchschnittlich stark angestiegen. So betrug das Wachstum der Konkurse über alle Kantone hinweg «nur» 9,1 Prozent. Gibt es Grund zur Besorgnis?

Keine Explosion der Konkurszahlen

Nein, sagt Martin Schmalz, Leiter des kantonalen Konkursamtes: «Es handelt sich nicht um eine Explosion der Konkurszahlen. Im Jahr 2021 gingen die Zahlen einfach zurück auf das Niveau von 2018 oder 2019, als es noch keine Coronahilfen gab.»

Ein Blick in die Statistik des Bundes bestätigt diese Analyse: So betrug im Jahr 2019 die Anzahl der Konkurse 480. Also nur sieben weniger als 2021. Ausserdem betrug die Abnahme der Konkurse von 2019 auf 2020 in Solothurn 13,3 Prozent, im Vergleich zu 6,7 Prozent im schweizweiten Vergleich. Ein weiteres Indiz, dass es sich beim überdurchschnittlichen Anstieg 2021 nur um einen Ausgleichsprozess handelt.

Christian Hunziker von der solothurnischen Handelskammer bestätigt diesen Eindruck:

«Es handelt sich um einen Basiseffekt. Es gab 2020 in Solothurn einen überdurchschnittlichen Rückgang. Dieser wurde 2021 wieder ausgeglichen.»

Dieses Niveau der Konkurse sei im normalen Rahmen, ähnlich wie in den wirtschaftlich ansprechenden Jahren 2018 und 2019.

Bundesstatistik ist trügerisch

Zudem müsse die Bundesstatistik richtig verstanden werden, ergänzt Schmalz vom kantonalen Konkursamt. Denn in dieser Statistik seien verschiedene Konkursarten vermischt, was es schwierig mache, die Statistik zu interpretieren.

So seien in diesen veröffentlichten Konkurszahlen des Bundes jeweils auch ausgeschlagene Erbschaften oder Privatkonkurse eingerechnet und nicht nur die Firmenkonkurse. Konkret bedeutet dies, dass 2021 von den 487 Konkursen 273 ausgeschlagene Erbschaften waren und 23 Privatkonkurse. Somit sind es «nur» 191 Firmenkonkurse.

Gastro überdurchschnittlich stark betroffen

Wie steht es um die Verteilung der Konkurse über die einzelnen Branchen hinweg? Wer sich das Konkursverzeichnis der einzelnen Unternehmen, welches vom kantonalen Konkursamt bereitgestellt wird, genauer anschaut, erkennt, dass es 2021 relativ viele Gastrokonkurse gegeben hat.

Dies bestätigt auch Andreas Gasche vom Gewerbeverband in Solothurn. Dennoch sei auch das kein Corona-Effekt, denn es kam im gleichen Zeitraum auch zu relativ vielen Neugründungen in dieser Branche. Gasche ergänzt: «Es ist normal in der Gastronomie, dass es zu vielen Wechseln kommt, deshalb ist das Jahr 2021 da keine Ausnahme».

