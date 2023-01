Solothurner Marti AG ist Pionier der Kreislaufwirtschaft

Ausgezeichnet Solothurner Marti-Chef pocht auf mehr Nachhaltigkeit: «Bei öffentlichen Bauten wie Schulhäusern oder Spitälern ist das Potenzial riesig» Christoph Müller gehört mit der Solothurner Marti AG zu den Pionieren der Kreislaufwirtschaft. Für sein Engagement gewinnt das Bauunternehmen den Solothurner Unternehmerpreis. Beim Recycling von Baustoffen müsse ein Umdenken stattfinden, sagt der CEO. Christof Ramser Jetzt kommentieren 11.01.2023, 05.00 Uhr

Auf dem Marti-Werkhof in Bellach wird Baustoff wiederverwertet: im Vordergrund Belagsschutt als Ausgangsmaterial. Hanspeter Bärtschi

Laudatorin Doris Aebi preist die Marti AG als Vorzeigeunternehmen, nicht nur für den Kanton, sondern für die ganze Schweiz. Das muss Sie freuen.

Christoph Müller: Dass die Kreislaufwirtschaft jetzt diesen Stellenwert erhält und der Solothurner Unternehmerpreis zu diesem Kriterium ausgeschrieben wurde, freut uns sehr. Es ist schön, dass für einmal ein Betrieb aus der Industrie berücksichtigt wird. Das Thema kommt zum richtigen Zeitpunkt, und es ist auf uns zugeschnitten. Wir haben sehr viel in die Kreislaufwirtschaft investiert.

Christoph Müller, Geschäftsführer der Marti AG. zvg

Wann haben Sie begonnen, Baustoffe effizient und optimiert einzusetzen?

Vor rund 14 Jahren. Am Anfang stand die neue Abfallverordnung in der Bauwirtschaft. Gemäss diesen Vorgaben haben wir unser Kieswerk in Walliswil bei Niederbipp komplett umgebaut. Bis dahin haben wir klassisches Primärmaterial verarbeitet, im Zentrum stand der Abbau von einheimischem Kies. Der Druck, Abfälle zu vermeiden respektive zu verwerten, war nicht so hoch. Mischabbruch und zum Teil auch Asphalt wurden auf Deponien gelagert. Inzwischen haben wir den Standort in einen Baustoffpark umgewandelt. Wir haben einen Masterplan für den nachhaltigen Materialkreislauf erarbeitet und Aufbereitungsplätze für diverse Rückbaustoffe eingerichtet.

Was wird dort gemacht?

Das Material wird je nach Bedarf gebrochen, sortiert, gewaschen und ausgesiebt. Die sauberen Produkte werden zwischengelagert. So können wir Verunreinigungen separieren und aufkonzentrieren. Da sind wir einen Schritt weiter als andere Kies- und Betonwerke, die nicht mit einem Bauunternehmen verbunden sind, sondern wo nur Material geholt und gebracht wird.

Der klassische Kiesabbau wird weniger wichtig?

Wir leben hier am Jurasüdfuss in einer Kieshochburg, wo Rhone- und Aaregletscher viel Material ablagerten. Es ist natürlich verlockend, bloss mit der Schaufel in einen Kieshaufen zu greifen und diesen zu verarbeiten. Dank der Kreislaufwirtschaft und neuer Technologien ist dies aber immer weniger nötig. Dabei ist zu sagen, dass der Bereich der Baustoffe nur einen kleinen Teil ausmacht. Im Hoch- und Tiefbau hingegen ist dies das täglich Brot und macht einen gewaltigen Anteil des Volumens aus.

Wie viel kann von einem abgebrochenen Einfamilienhaus wiederverwertet werden?

Zwischen 95 und 100 Prozent. Einzig Gips kommt nicht infrage, da dieser aufgrund seiner Quellfähigkeit andere Materialien in der Wiederverwertung stört. Auch bei Glas ist Recycling fragwürdig, weil der Aufwand dafür höher ist als die Produktion.

Es gibt beim Recycling also Grenzen, auch punkto Energieaufwand?

Sinnvoll ist dies, wo ein re-recycling gewährleistet werden kann. Beton und Beläge zum Beispiel können immer und immer wieder neu verbaut werden. Erst dann ist es ja ein richtiger Kreislauf. Material abzubrechen und aufzubereiten, ist übrigens nicht zwingend günstiger, als Primärstoffe zu verwenden. In der Gesamtbetrachtung macht es aber dennoch Sinn. Es ist auch viel Idealismus dabei.

Das Thema liegt Ihnen am Herzen.

Nachhaltig hauszuhalten, ist meine Grundeinstellung. Das bedeutet, Baustoffmöglichkeiten komplett auszunützen. Innerhalb des Marti-Konzerns ist der Solothurner Zweig ein Innovationszentrum. Ich versuche stets, neue Ideen zu entwickeln. Sie am Markt zu platzieren, ist aber sehr schwierig.

Woran liegt's?

Ein Beispiel ist der Flüssigboden, den wir in unserem Baustoffpark aufbereiten. Es ist ein neues und nachhaltiges Produkt, das aber bei den Ingenieuren im täglichen Gebrauch noch nicht angekommen ist. Eine Berufsgruppe, die sich an Normen klammert; der Respekt vor Innovationen ist teilweise noch hoch. Auch Architekten und Bauherren reagieren teilweise noch zögerlich. Die Kantonsbehörden sowieso, weil Alleinstellungsmerkmale im Streben nach mehreren Anbietern nicht nur erwünscht sind. Es braucht aber jemanden, der Pionierarbeit leistet. Dabei ist unser Weg noch lange nicht zu Ende. Das war in der Industrie immer so. Irgendwann zahlt sich der Vorsprung aus.

Sie appellieren auch an die Politik?

Der Gesetzgeber sollte ein klares Statement abgeben und die Grundlagen schaffen, dass konsequent Sekundärmaterial verwendet wird, bevor Kiesressourcen angegriffen werden. Gerade auch bei öffentlichen Bauten wie Schulhäusern oder Spitälern ist das Potenzial riesig.

Was machen Sie mit dem Preisgeld von 20'000 Franken?

Das fliesst in den Nachwuchs. Derzeit ist es enorm schwierig, Lehrlinge zu finden. Wir investieren das Geld deshalb in Projekte mit teilweise wohltätigem Hintergrund und engagieren uns, damit die Baubranche die jungen Berufsleute wieder fasziniert.

