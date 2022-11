Gergana Mantscheva wird vom Kanton Solothurn ausgezeichnet

Ausgezeichnet Der Krieg hält sie wach: Um die Geschehnisse in der Ukraine zu bewältigen, hat diese Künstlerin sogar ihren Partner in einen Sack eingepackt und gemalt Gergana Mantscheva malt gegen das Vergessen. In ihren Bildern hält sie fest, was nicht aus dem kollektiven Bewusstsein verschwinden soll. Für erhält den kantonalen Fachpreis für Malerei. Vanessa Simili Jetzt kommentieren 15.11.2022, 05.00 Uhr

In ihrem Lüsslinger Atelier packt Gergana Mantscheva schon mal eine Skulptur in einen schwarzen Sack und malt. Inszenierungen sind Teil des Schaffens. Hanspeter Bärtschi

Gergana Mantschevas Ausstellungstätigkeit ist rege. Im Schloss Waldegg, im Schlösschen Vorder-Bleichenberg, im Kunst Haus 1 im Bürgerspital. Alles innerhalb von ein paar Monaten: Was macht das mit ihrem Schaffen? «Ich denke immer wieder über die Ausstellungen nach, denn sie sind etwas Schwieriges. Insbesondere Einzelausstellungen. Manchmal denke ich, ich sollte das gar nicht mehr machen.»

Man hofft, sie scherzt. «Ich arbeite langsam, habe mein Tempo», sagt sie. Wenn eine Ausstellung dann näher komme, vielleicht gar zwei gleichzeitig, entwickle sich ein Produktionsdruck. Nach einer Ausstellung sei sie dann «wie leer». «Ich habe jeweils ein paar einzelne Bilder, an denen ich gerade arbeite», schildert sie ihre Art zu schaffen.

Sie, die sie «grosse Leinwände extrem gern hat». Grossformatig, dunkle Farben, naturalistisch gemalt. Ihr Bedürfnis nach Harmonie liege im Grauen, sagt sie. Die Worte klingen poetisch. «Warum finde ich das schön? Vielleicht, weil ich in einer grauen Stadt aufgewachsen bin.»

Die Ausstellung «jenseits des Barocks» im Schloss Waldegg mit WErken von Gergana Mantscheva. Hanspeter Bärtschi

Sofia. Dort ist Mantscheva früh zur Malerin ausgebildet worden. Nach der Matur an einem Kunstgymnasium studierte sie von 1995 bis 2000 an der nationalen Kunstakademie in Sofia Malerei. Ihre Themen seien schwer, keine leichte Kost. Das sage man jedenfalls. «Für mich ist das aber nicht so.» Es seien schlicht ihre Themen, ob schwer oder nicht. «Es gibt gar keine Alternative.»

Ausgehend von einzelnen grossen Bildern ergänze sie nach und nach auch kleinere. «Bis sich die Bilder zu einer Geschichte formieren. Wie ein Gedanke, der sich entwickelt.» Das Kommunikative im Bild sei ihr wichtig. Ihr gehe es darum, etwas zu erzählen. Ob sie die Betrachtenden beim Malen mitdenke?

«Ich bin immer die erste Betrachterin. Zuerst ist es eine Kommunikation mit mir selbst.»

Sie brauche die Auseinandersetzung ausserhalb der Malerei, um zu einem Bild zu finden. «Etwas, was mich beschäftigt.» Im Grunde suche sie nach dem einen Bild, das ein Gefühl sichtbar mache. Oder eine Idee zum Ausdruck bringe. «Ich male dann von allen gefundenen Bildern jenes, das diese Idee am deutlichsten zeigt.» Manchmal brauche dies Jahre.

Die Suche nach Informationen frisst sie beinahe auf

Mantscheva liest viel. Ihre Bibliothek im Wohnatelier in Lüsslingen zeugt davon. Auch wenn sie ihre Lektüre längst nicht nur in Büchern findet. Seit Monaten hält sie der Krieg in der Ukraine wach. Nächtelang. Sie recherchiert, sucht nach Informationen. «Ich habe nicht mal bemerkt, dass es mich beinahe auffrisst», konstatiert sie. «Da ist diese Angst, dass so eine Diktatur wie zu Sowjet-Zeiten wieder nahe sein könnte.»

Die Preisträgerinnen und Preisträger, vorne, von links: Ueli Blum, Julian Salinas, Amelia Scicolone, Fabienne Hoerni, Loredana Cristelli. Hinten von links: Peter Heim, Gergana Mantscheva, Markus Gasser, Rolf Lappert, Flo Kaufmann. Andre Veith

Selbst aus einem Ex-Sowjet-System kommend, weiss sie, wovon sie spricht. Bulgarien. Ihre Herkunft. Ihre Heimat? Über Jahre hatte Mantscheva die Ostblock-Frau als Thema. «Ich habe x-mal versucht, ein Bild zu finden dafür.» So hat sie als Übersetzerin am Strassenstrich gearbeitet, sie war auf Friedhöfen unterwegs, stets im Fokus «die Frau aus dem Osten». «Das war Teil meiner Identitätssuche, damals.»

Daraus sind eindrückliche Bilder entstanden. Bilder, mit denen Mantscheva Erfolg hat. Auch wenn sie diesen nicht sucht. «Ich habe mich selten beworben für Preise, Stipendien oder Galerien.» Ihre Auseinandersetzung ist wahrhaftig, ihre Haltung authentisch. Dass der Kanton Solothurn ihr nun den Fachpreis für Malerei verleiht, habe sie überrascht. Neben der Aufmerksamkeit und der Ehre sei mit dem Preis auch eine Verantwortung verbunden.

Heute, mehr als 20 Jahre nach dem Umzug in die Schweiz, ist Mantscheva hier angekommen. «Ich gehe nicht mehr nach Bulgarien, um meine Bilder zu finden. Ich finde sie inzwischen hier.» Seit Februar dreht sich ihre Welt um den Ukrainekrieg.

«Ich habe begonnen, alles Mögliche wie Skulpturen, Nahrung oder sogar meinen Partner – auf dem Boden liegend – in schwarze Säcke zu packen und dann zu malen.»

Dass Mantscheva auch inszeniert, ist nicht unüblich für ihr Schaffen. Um zu verdeutlichen, um zu klären, um zu verstehen.

Malen gegen das Verschwinden aus dem kollektiven Bewusstsein

Eine andere Serie ist jene mit der goldenen Wärmefolie aus Alu. Diese Folie, die schon fast zum Kulturgut geworden ist, war sehr präsent im Zusammenhang mit der Migrationsthematik. Die Folie hat Symbolkraft – steht sie doch für Schutzbedürftigkeit, impliziert die Opferrolle.

«Die Bibel ist voll mit Geschichten über Geflüchtete – Josef und Maria zum Beispiel. In unseren Kirchen sehen wir viele Skulpturen von Heiligen und Märtyrern mit goldenen Gewändern.»

Sie habe einmal ihren Sohn mit einem solchem Mantel gemalt, als Anspielung auf diese Heiligenbilder. «Und unsere objekthafte Sicht auf Geflüchtete.» In den Bildern hält Mantscheva etwas fest, das sie nicht vergessen will. «Ich male Bilder, die ich um mich herum haben will.» Über ihre persönliche Motivation hinaus sind die Bilder auch gesellschaftlich gesehen gegen das Vergessen zu verstehen: Sie malt gegen das Verschwinden aus dem kollektiven Bewusstsein. Sie malt, um zu erinnern.

Gergana Mantscheva unterrichtet an der Sekundarstufe I in der Schützenmatt in Solothurn Bildnerisches Gestalten. «Das ist eine Bereicherung, die meinen Horizont erweitert», so die Mutter von zwei erwachsenen Kindern, einer Tochter und einem Sohn.

