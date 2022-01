Solothurner Schulen verabschieden sich von «Mille feuilles»

Ausgetauscht Adieu, «Mille feuilles»! Solothurner Schulen verabschieden sich vom umstrittenen Französisch-Lehrmittel Seit diesem Schuljahr ist das Buch, mit dem unzählige Primarschülerinnen und Primarschüler kaum Französisch lernten, im Kanton nicht mehr obligatorisch. Der ganze Bezirk Thal hat «Mille feuilles» bereits ausgetauscht, ebenso Grenchen und andere Gemeinden. Die Städte Solothurn und Olten prüfen einen Wechsel. Herbert Lanz Jetzt kommentieren 19.01.2022, 05.00 Uhr

Es verspricht ein «Sprachbad». Doch seit Jahren reisst die Kritik am Französischlehrmittel «Mille feuilles» nicht ab. Bojan Stula / BZ

Vor einiger Zeit wollte ich von meiner Tochter wissen, die damals als Sechstklässlerin gerade «un peu» mit «Franz» beschäftigt war, ob sie «être» konjugieren könne. Ich bin, du bist, er, sie, es ist, und so weiter und so fort. Zögerlich begann sie: «Je suis, tu suis, il suis ...» Vorsichtig sagte ich: «Du, das ist aber nicht ganz richtig.» Sie, weniger zögerlich: «Sicher ist das richtig!», und lief davon. Ich rief ihr nach: «Falsch ist falsch, mais bien sûr!» Sie rief, etwas lauter: «Was soll denn das wieder heissen?!»

Ich war einmal mehr sprachlos – und das nach fast vier Jahren Französischunterricht. So wie mir wird es unzähligen Eltern ergangen sein, deren Kinder in den vergangenen zehn Jahren von der dritten bis zur sechsten Klasse im Frühfranzösisch-Unterricht das Lehrmittel «Mille feuilles» verwenden mussten. Das Buch war seit 2012 nicht nur im Kanton Solothurn obligatorisch, sondern auch in Basel-Stadt, Baselland, Bern, Freiburg und dem Wallis.

Zusammen mit «Clin d’œil», dem Buch für die Oberstufe, verfolgen die beiden Französischbücher einen neuen Ansatz: Kinder und Jugendliche sollten nicht mehr systematisch Wortschatz und Grammatik büffeln, sondern mittels alltäglicher Situationen «en passant» mitlernen. Die begeisterten Promotoren sprachen von einem «Sprachbad». Beide Lehrmittel waren gemeinsam mit den fünf anderen Kantonen erarbeitet worden. Das Projekt kostete den Kanton Solothurn 6,7 Millionen Franken, wie diese Zeitung 2019 schrieb.

Auf das «Sprachbad» folgte bittere Ernüchterung. Verschiedene Studien zur Tauglichkeit der Lehrmittel wurden durchgeführt. Die bislang letzte Untersuchung der Universität Fribourg brachte die sonst eher nüchterne NZZ Anfang 2020 so auf den Punkt: «Die Resultate sind niederschmetternd: Viele Kinder verstehen auch nach Jahren kaum Französisch und sprechen es noch weniger.»

Schon 25 Prozent setzen auf neues Lehrmittel

Nach jahrelangem Widerstand ist nun das Monopol in den Kantonen Solothurn, Bern und Basel-Stadt gefallen. Schon im November 2019 hatten die Baselbieter die Nase voll von «Mille feuilles»: Mit einer Mehrheit von fast 85 Prozent sprachen sich die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger dafür aus, dass das umstrittene Lehrmittel nicht mehr obligatorisch sein soll. Auf das kommende Schuljahr hin ist im Kanton Solothurn auch das Franzbuch «Clin d’œil» in der Sekundarstufe nicht mehr Pflicht. Die bereitstehende Alternative heisst «C’est ça». Finalement, dürften sich nicht wenige sagen. Endlich.

Wie viele Schulen im Kanton haben mittlerweile «Mille feuilles» ausgetauscht? Der kantonale Lehrmittelverlag ist eine der Anlaufstellen, wo die Französischbücher von den Schulen bestellt werden können. Gemäss ihrer Verkaufsstatistik, sagt dessen Leiter Patrick Hossmann, hätten bereits 25 Prozent der Kunden, die mehrheitlich aus dem Kanton kommen, für das laufende Schuljahr 2021/22 das neue Lehrmittel «ça roule» statt «Mille feuilles» für Drittklässler gekauft. Das ist ein deutliches Misstrauensvotum. Und Hoffmann ist überzeugt: «Dieser Anteil wird steigen.»

Die Folgebände von «ça roule» für die Viert-, Fünft- und Sechstklässler würden im Jahresrhythmus folgen. Das bedeutet indes, dass die jetzigen Schüler einer vierten bis sechsten Klasse weiter mit «Mille feuilles» vorliebnehmen müssen.

Diese Zeitung hat eine stichprobenhafte Umfrage bei Schulleiterinnen und Schulleitern gemacht. Demnach hat der gesamte Bezirk Thal schon das Lehrmittel gewechselt, ebenso Grenchen, welche die grösste Primarschule des Kantons hat. Im Bezirk Wasseramt setzen die beiden Gemeinden Biberist und Lohn-Ammannsegg auf das neue Französischbuch, im Gäu ist es Kestenholz.

«Für uns war es wichtig, dass alle Gemeinden des Bezirks Thal das gleiche Buch verwenden», erklärt Balsthals Gesamtschulleiterin Edith Bucheli Waber. Bei «Mille feuilles» sei zu viel unterschiedlicher Stoff in ein jeweiliges Kapitel eingepackt worden.

Edith Bucheli Waber, Gesamtschulleiterin Balsthal. Patrick Luethy

«Die Kinder wurden mit diesem Lehrmittel schon früh mit Übungen konfrontiert, die sie häufig überforderten», sagt Bucheli Waber. In der Oberstufe oder am Gymnasium seien die Schülerinnen und Schüler «auf die Welt gekommen, wenn sie Verben konjugieren oder die Zeiten richtig anwenden sollten», beschreibt die Schulleiterin die Malaise.

Das neue Lehrmittel «ça roule» beginne viel früher mit Grammatik und Grundwortschatz und beziehe den Alltag der Kinder besser mit ein. «Ich erhoffe mir, dass die Kinder wieder mehr Freude an der französischen Sprache bekommen», sagt Balsthals Schulleiterin.

Matthias Maibach, Schulleiter Primarklassen Grenchen. zvg

In Grenchen arbeiten die Drittklässler ebenfalls schon mit dem Buch «ça roule». «Das neue Lehrmittel ist viel übersichtlicher aufgebaut als das bisherige», schwärmt Matthias Maibach, Schulleiter der Primarklassen. Für ihn ist klar: «Es gibt auch in diesem Bereich Vorreiterschulen und solche, die noch abwarten wollen. Ich bin überzeugt, dass die anderen Schulen den Wechsel ebenfalls vollziehen werden.»

Olten und Solothurn wollen lieber nichts überstürzen

Olten hat das Schulbuch noch nicht ausgetauscht. Die Stadt prüft den Wechsel aber aufs Schuljahr 2022/23. «Es kommt für uns kein Schnellschuss in Frage», sagt Oltens Schuldirektor Thomas Küng, «wir klären die Bedürfnisse der betroffenen Lehrpersonen auch in Zusammenarbeit mit unseren Anschlussgemeinden der Sekundarstufe I ab.»

Thomas Küng, Schuldirektor Olten. zvg

Es mache keinen Sinn, ohne klare Analyse der alternativen Lehrmittel einen Entscheid zu fällen. Von der Schulleitungskonferenz sei eine Arbeitsgruppe eingesetzt worden. Wegen der aktuellen Auslastung durch Coronathemen habe diese die Arbeiten aber noch nicht aufnehmen können.

Die Primarschüler der Stadt Solothurn arbeiten momentan ebenfalls weiter mit «Mille feuilles». Gleich argumentierend wie Olten, sagt Solothurns Schuldirektorin Irène Schori: «Wir wollten keinen überstürzten Entscheid.» Zumal «Mille feuilles» überarbeitet werde und beim zuständigen Verlag der Optimierungsbedarf erkannt worden sei.

Irène Schori, Schuldirektorin Solothurn. Hanspeter Bärtschi

Gleichzeitig seien aber die Französisch-Lehrpersonen beauftragt worden, sich mit den Lehrmitteln auseinanderzusetzen, um einen «fundierten Antrag» pro oder contra «Mille feuilles» formulieren zu können. Schuldirektorin Schori: «Die Schulleitungskonferenz wird den Lehrmittelentscheid voraussichtlich im März fällen.»

