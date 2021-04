Ausgesteuert «Ich esse fast nur noch aus der Dose»: Eine unerwartete Kündigung stellte das Leben dieses Solothurners auf den Kopf Der Solothurner Kurt Schnyder wurde mit 49 arbeitslos und lebt mittlerweile von 1400 Franken im Monat. Aufgrund der Pandemie kann er auch nicht mehr als Putzkraft im Kino arbeiten. Ein Porträt. Christina Varveris 15.04.2021, 05.00 Uhr

Sozialhilfebezüger und ausgesteuert: Kurt Schnyder auf dem Aaresteg bei der Solothurner Römerstrasse. Hanspeter Bärtschi

Man kann sich den Verkäufer vorstellen, der er einst war: federnder Schritt, kurze, dunkle Haare, vielleicht mit etwas Gel nach hinten gekämmt. Jung und dynamisch.

Auch jetzt noch ist Kurt Schnyder das Aussehen wichtig. «Ich wollte noch zum Coiffeur», sagt er entschuldigend, als es um das Foto geht. Fast alle zwei Wochen ging er früher zum Haareschneiden. Damals, als er als PC-Fachmann noch richtig gut verdiente. Ein Sammler war er, leistete sich teure Uhren: Rolex, Breitling, IVC. «Am Kiosk kaufte ich schnell mal vier bis fünf Hochglanzmagazine, Swisslose und die teuren Camel-Zigaretten», erzählt er. «Da gingen locker 60 bis 80 Stutz weg.» Zweimal im Jahr flog er in die Dominikanische Republik, wo er eine Freundin hatte.

Und heutzutage? Heutzutage ist er froh, wenn er eine warme Mahlzeit bekommt.

Und zur selben Zeit starb der Vater

Am 27. Mai 2015 nahm sein Leben eine drastische Wende. 16 Jahre hatte der Computer-Spezialist bei einem Elektrogeschäft gearbeitet. Die Kündigung sei ohne Vorwarnung gekommen. Schnyder erinnert sich noch genau ans Jahresgespräch: «Erst war alles positiv.» Er habe viele Stammkunden, nie Reklamationen gehabt. Aber: Er hätte zu wenig Garantieverlängerungen verkauft, habe der neue Chef befunden. «Das war ein fadenscheiniger Grund», findet Schnyder, «der wollte einfach das Team verjüngen.»

Der damals 49-Jährige war geschockt. «Ich habe meinen Beruf geliebt.» In den 16 Jahren habe er höchstens zehn Tage gefehlt. «Sogar mit einem Infekt am Bein ging ich arbeiten, man musste mich nach Hause schicken.» Und dann war er plötzlich arbeitslos. Was ihn auch beschäftigte: Wie sollte er das seinem Vater erklären, der nie Schwäche gezeigt habe – nicht mal zur damaligen Zeit, als er mit Krebs im Spital lag?

Dazu kam es dann gar nicht mehr. Die zweite Hiobsbotschaft erreichte Schnyder nämlich ein paar Tage nach der Kündigung: Sein Vater sei gestorben. «Da ging mir der Lade ‹abe›», sagt Schnyder, und sein Kinn zittert ein bisschen.

Der 27. Mai verfolgte ihn noch, während er beim RAV war und über 300 Bewerbungen schrieb. «Erst dachte ich, ich finde schnell wieder etwas.» Eine Absage nach der anderen nagte aber am Selbstbewusstsein.

«Vieles sind Standardbriefe oder man kriegt gar keine Antwort und ein paar Monate später sieht man die Stelle wieder ausgeschrieben.»

Aber er habe nie «Pillen» gebraucht, betont Schnyder. Antidepressiva meint er. «Das nehmen viele.»

Neue Hilfe für über 60-Jährige



Wer seine Stelle verliert, kann höchsten zwei Jahre lang Arbeitslosengeld beziehen. Danach wird man ausgesteuert und muss sein Vermögen und häufig auch das Altersguthaben aus der 2. und 3. Säule aufbrauchen, bevor man Sozialhilfe bekommt. Menschen, die ihr Leben lang redlich gearbeitet haben und kurz vor ihrer Pensionierung die Stelle verlieren, werden nun besser geschützt: Dies sieht das Bundesgesetz über Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose vor. Gelingt ihnen der Wiedereinstieg in die Arbeitswelt nicht, sollen voraussichtlich ab Juli 2021 Überbrückungsleistungen einen gesicherten Übergang in die Pensionierung ermöglichen. Die Auflagen sind streng: Man muss bei der Aussteuerung 60 Jahre alt sein und insgesamt 20 Jahre gearbeitet und mehr als 20'000 Franken im Jahr verdient haben. Wer mehr als 50'000 Franken Vermögen hat, hat keinen Anspruch auf finanzielle Hilfe. Hohe Arbeitslosenquote Aufgrund der Intervention des Schweizerischen Gewerkschaftsbunds (SGB) wird nun auch jenen Betroffenen geholfen, die ab Januar 2021 ausgesteuert und bis im Juli 60 Jahre alt werden. Sie bleiben neu bei der Arbeitslosenkasse (RAV), bis die Überbrückungsrente für über 60-Jährige in Kraft tritt. Diese Rente beträgt höchstens 43'762 Franken pro Jahr für Alleinstehende. Es fehlt nur noch der definitive Bundesratsbeschluss. Für Gabriela Medici von der SGB ist das ein grosser Erfolg. «Die Zahlen der arbeitslosen 60- bis 64-Jährigen sind besorgniserregend», sagt sie. 12'447 waren es im März – coronabedingter historischer Höchststand. Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) rechnet damit, dass von der ab Januar geltenden Verbesserung circa 930 Personen profitieren.

Vor allem solche, die wie er beim Sozialamt landen würden. «Da musst du dich bis auf die Unterhosen ausziehen», beschreibt er plakativ. «Du darfst nichts haben, damit du Geld bekommst.» Er hatte nichts. Alle Ersparnisse waren in die Genesung des Vaters und in die Beerdigung geflossen. Und sein Bruder war und ist noch immer in derselben finanziellen Situation wie Schnyder.

Thunfisch für 1.40 Franken

Mit ihm teilt er sich jetzt eine Wohnung und redet von Glück, weil sie geräumig ist. «Ohne meinen Bruder würde es nicht gehen mit den 1400 Franken.» 600 gehen für die Wohnung und das Internet drauf. Danach liege nicht mehr viel drin. Vor allem kein Fleisch. Fleisch, das damals, als der Vater noch lebte, jeden Tag auf den Tisch kam. «Jetzt essen wir fast nur noch aus der Dose», sagt Schnyder. Im Migros gebe es eine mit Thunfisch für 1.40 Franken.

Etwas älter und dynamisch

Kurt Schnyder hadert aber nicht. Er sei dankbar, dürfe er beim Integrationsprogramm «Collectors» als Disponent mitwirken. Das gebe seinen Tagen einen Sinn. Und eine warme Mahlzeit obendrauf. Er freue sich auch darauf, wenn er wieder die Kinos Capitol und Palace putzen dürfe – diese sind aufgrund der Pandemie geschlossen.

«Träume», sagt er, «habe ich keine mehr.» Er habe davon geträumt in die Dominikanische Republik auszuwandern, doch das sei jetzt kein Thema mehr. «Ich bin Realist.» Er gehe sowieso nirgends mehr hin – er wolle sich nicht einladen lassen. Was er sich wünsche, wäre eine weitere Stelle als Putzkraft, «dann muss ich nicht mehr zum Sozialamt».

Was ihn nerve seien junge Menschen, «die auf faul machen», wie er sagt. «Von wegen jung und dynamisch. Man muss nicht jung sein, um dynamisch zu sein», sagt Schnyder. Man könne es auch mit 54 noch sein. Wie Kurt Schnyder. Auch mit etwas längerem und nun graumeliertem Haar.