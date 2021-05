Geld Der Steuerfuss ist nicht alles: So stark unterscheiden sich die Gebühren in Solothurner Gemeinden Sie gehen in der Ausgabenrechnung gerne vergessen: die Gebühren. Anhand einer Beispielrechnung zeigen wir auf, wie stark die Gebühren ins Gewicht fallen und warum es zwischen den Gemeinden im Kanton Solothurn grosse Unterschiede gibt. Ann-Kathrin Amstutz 08.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In Zuchwil ensteht ein KEBAG-Neubau für 500 Millionen Franken. Dieses Geld wird von den Einwohnern der Verbundsgemeinden über Gebühren finanziert. Michel Lüthi

Wissen Sie, wie hoch der Betrag an Gebühren ist, die Sie jährlich in Ihrer Wohngemeinde zahlen? Vermutlich lohnt es sich, dies einmal genau anzuschauen. Denn je nach Gemeinde variiert die Gebührenlast stark. Und auch in derselben Gemeinde können die Gebühren von Jahr zu Jahr beträchtlich steigen oder sinken.

Der Steuerfussvergleich ist nicht die ganze Wahrheit

Zwar machen die Steuern den bedeutendsten Teil der Abgaben an Bund, Kanton und Gemeinde aus. Kein Wunder also, dass man bei der Berechnung der staatlichen Abgaben zuerst an die Steuern denkt. Doch wenn man die Gebühren dazurechnet, zeigt sich ein differenzierteres Bild. Schnell wird klar, dass ein reiner Steuerfussvergleich nicht die ganze Wahrheit abbildet.

Aus diesem Grund haben wir eine Beispielrechnung angestellt, die vom kantonalen Amt für Gemeinden (AGEM) auf ihre Richtigkeit überprüft wurde. Die Rechnung soll illustrieren, wie stark die Gebührenlast zwischen Solothurner Gemeinden im Jahr 2021 variieren kann. Als Datenbasis dient das «AGEM-Bulletin Steuerfüsse und Gebühren 2021 der Solothurner Gemeinden».

Für die Beispielrechnung nehmen wir die Gemeinden Walterswil und Luterbach. Beide Gemeinden haben einen Steuerfuss von 125 Prozent. Somit sind die Einkommenssteuern in beiden Gemeinden gleich hoch. Wegen der unterschiedlichen Personalsteuern – 10 Franken in Luterbach, 30 Franken in Walterswil - ergibt sich eine leicht unterschiedliche Steuerbelastung.

Es gilt die folgende Ausgangslage: Wir betrachten ein kinderloses, konfessionsloses Ehepaar mit einem steuerbaren Einkommen von 70 000 Franken im Jahr 2021. Die beiden wohnen in einem Einfamilienhaus. Sie haben einen durchschnittlichen Wasserverbrauch von 45 Kubikmetern pro Jahr und Person, was für den Haushalt einen jährlichen Verbrauch von 90 Kubikmetern ergibt. Was den Kehricht betrifft, füllt das Ehepaar jede Woche einen 60-Liter-Abfallsack.

So sieht die Beispielrechnung inklusive Formeln aus. Oliver Marx

Die Differenz in der Gebührenlast beträgt fast 500 Franken

Vergleichen wir nun die Gebührenlast für das Ehepaar in der Gemeinde Walterswil und in der Gemeinde Luterbach. Für Frischwasser, Abwasser und Kehricht zahlt das Paar in Luterbach Gebühren in der Höhe von 495.79 Franken. In Walterswil dagegen beläuft sich der Betrag auf 993.94 Franken - das ist mehr als doppelt so viel wie in Luterbach. Wie lässt sich dies erklären?

Thomas Steiner, Leiter Gemeindefinanzen beim AGEM, hat für die auf den ersten Blick erstaunliche Differenz eine plausible Erklärung:

«Wie viel die Infrastruktur kostet, hängt unter anderem von der Besiedlungsdichte und Topografie einer Gemeinde ab.»

Steiner geht auch auf den Vergleich der Gemeinden Walterswil und Luterbach ein. Die beiden Gemeinden haben eine ähnliche Fläche. Doch die Unterschiede in Bevölkerungsdichte und Topografie sind markant. Steiner erklärt: «Walterswil ist eine ländliche Gemeinde, die in hügeligem Gelände liegt. Luterbach dagegen ist eher urban, hat eine rund fünfmal höhere Einwohnerzahl und weist eine flache Topografie auf.» Die Folgen sind, dass das Wasserleitungsnetz engmaschiger ist und weniger Pumpen benötigt werden. Diese Umstände dürften erklären, warum die Kosten für die Wasserinfrastruktur in Walterswil pro Kopf deutlich höher sind als in Luterbach.

Das sind die günstigsten Gemeinden für Hundebesitzer

Das Bulletin des Kantons ist jedoch nicht nur für einen Gebührenvergleich interessant, sondern dürfte auch Hundebesitzer interessieren. Die Haltung dieser Tiere wird von den Gemeinden nämlich auch besteuert. Dabei ist die Wahl des Wohnortes durchaus entscheidend.

Am wenigsten zahlen Solothurner Hundebesitzer in Unterramsern. Auf nur 60 Franken beläuft sich hier die Hundesteuer. Wer mehrere Hunde hat, fährt in Dornach noch besser: Dort muss man für das erste Tier zwar 100 Franken bezahlen, für das zweite ist die Haltung aber komplett steuerfrei. Die teuersten Hunde-Pflaster sind Olten und Lohn-Ammannsegg: Die stolze Summe von 170 Franken müssen Hundebesitzerinnen dort pro Jahr und Tier berappen.