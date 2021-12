Quarantäne-Angst: Zögern Eltern bei Coronatests vor Weihnachten?

Ausbrüche Wird vor den Ferien an Solothurner Schulen weniger getestet, damit an Weihnachten niemand in Quarantäne muss? In der letzten Woche vor den Herbstferien wurden an den Schulen im Kanton Solothurn deutlich weniger Tests durchgeführt als in den Vorwochen. Weil die Eltern die Ferien mit einem allenfalls positiven Test nicht gefährden wollten? Passiert vor Weihnachten nun dasselbe? Raphael Karpf Jetzt kommentieren 10.12.2021, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Repetitive Tests an Schulen werden derzeit von den meisten Kindern und Jugendlichen gemacht. Gaetan Bally

Rund 20 Prozent aller Ansteckungen im Kanton Solothurn passieren aktuell an Schulen. Noch mehr geschehen nur noch in der Kategorie «Eigener Haushalt/Familie/Treffen mit Bekannten» mit 40 Prozent.

Diese Woche hat der Kanton Solothurn eine Maskenpflicht ab der fünften Klasse erlassen. Eine weitere Schutzmassnahme sind die repetitiven Tests. Erkrankte Kinder sollen frühzeitig aus der Schule genommen werden, bevor sie andere Kinder anstecken. Und natürlich soll auch verhindert werden, dass die Kinder in ihrem privaten Umfeld, beispielsweise am Weihnachtsfest, weitere Leute anstecken.

Ob Letzteres verhindert werden kann, sei dahingestellt. Die Tests sind freiwillig. Lassen Eltern ihre Kinder in der letzten Woche vor Weihnachten überhaupt testen? Oder lassen sie die Tests für einmal lieber aus, um nicht in Gefahr zu laufen, Weihnachten in Quarantäne verbringen zu müssen?

Vor den Herbstferien wurde weniger getestet

Dieses Phänomen war nämlich schon vor den Herbstferien zu beobachten. In der Woche vor den Herbstferien wurden 10'300 Tests an Schulen gemacht. In der Woche davor waren es noch 15'000. Zwar begannen in einzelnen Gemeinden im Bezirk Dorneck die Herbstferien schon eine Woche früher, diese Tests fallen also automatisch weg. Das alleine erklärt aber bei weitem noch nicht die Abnahme.

Ein Schulleiter sagt: Testen vor den Ferien sei für Eltern und Kinder nicht attraktiv. Denn isoliert Weihnachten zu verbringen, weil der Test positiv war, das wolle wohl niemand riskieren.

Die Haltung des Volksschulamts dazu ist klar: «Die präventiven repetitiven Testungen werden auch in der letzten Schulwoche angeboten und den Eltern, ihre Kinder teilnehmen zu lassen, empfohlen.» Und weiter:

«Die Testergebnisse können den Eltern bei ihren Entscheidungen für die Familienfeiern unterstützen und hoffentlich ein Stück weit entlasten.»

Bern schickt Kinder früher in die Ferien

Wegen der vielen Ansteckungen an Schulen hat der Kanton Bern entschieden, die Kinder früher in die Weihnachtsferien zu schicken. Auch in anderen Kantonen steht das zur Debatte.

Im Kanton Solothurn derzeit aber nicht, wie das Volksschulamt bereits Anfang Woche sagte. Höchstens für einzelne Schulen käme das in Frage. Generell sei ein früherer Ferienstart nicht angezeigt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen