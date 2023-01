Gewerbeverband Solothurn: Fachkräftemangel bleibt ein Problem

Ausblick 2023 UBS-Ökonom warnt Solothurner Firmen: Der Fachkräftemangel wird «während des nächsten Jahrzehnts» ein Problem bleiben Früh am Morgen will ein neues Format des Gewerbeverbandes den regionalen Unternehmen exklusive Ein- und Ausblicke bieten. Angefangen hat es mit einer Prognose von UBS-Ökonom Alessandro Bee. Jetzt kommentieren 19.01.2023, 18.30 Uhr

Der Kantonal-Solothurnische Gewerbeverband (KGV) hat sich die Inspiration für das neue Webinar bei den Kollegen in Baselstadt geholt. Hanspeter Bärtschi

Irgendwann musste der Dämpfer kommen, kann man sagen. Nachdem die Schweizer Wirtschaft zuletzt während zwei Jahren gewachsen ist wie schon seit Jahren nicht mehr (4 Prozent 2021, 2,2 Prozent 2022), sieht der Blick auf die nahe Zukunft deutlich «komplizierter» aus. So sagt es wenigstens Alessandro Bee, UBS-Ökonom und bei der Grossbank verantwortlich für die Konjunkturprognosen der Schweizer Wirtschaft. Er rechnet mit einem bescheidenen Wachstum von 0,5 Prozent.

Alessandro Bee, Ökonom der UBS. PD

Zum einen sei das Aufholpotenzial nach den Coronaeinschränkungen stark ausgereizt. Zum anderen gibt es globale Herausforderungen, die für einen exportorientierten Kanton wie Solothurn ein grosses Thema seien. Allen voran die Energiepreise, die in Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg in die Höhe schossen und die Preise ganz allgemein steigen liessen. Als Folge erhöhten die Zentralbanken die Zinsen, die Gewerkschaften forderten mehr Lohn. Die Weltwirtschaft in Aufruhr.

Neues Format des Gewerbeverbandes am frühen Morgen

Es ist kurz nach 7.30 Uhr am Mittwochmorgen, als Bee einer Gruppe von Unternehmern aus dem Kanton Solothurn einen exklusiven Ausblick auf das gerade angebrochene Jahr gibt. Das neue Format «aktuell@kmu» des Kantonal-Solothurnischen Gewerbeverbandes (KGV) interessiert. «Mit etwas über 50 Teilnehmern wurden unsere Erwartungen übertroffen», sagt KGV-Präsidentin Pia Stebler, welche die erste Ausgabe moderierte.

Ziel sei es den Solothurner Unternehmern nützliche Tipps für ihren Arbeitsalltag zu geben. Über gesamtwirtschaftliche Entwicklungen, wichtige gesetzliche Veränderungen, Aktualitäten, mögliche Stolpersteine. Zwei weitere Veranstaltungen sind am 21. Juni und am 15. November 2023 geplant. Immer früh am Morgen. «Damit der Arbeitstag nicht zu stark tangiert wird», so Stebler.

Pia Stebler, Gewerbeverbandspräsidentin, will den Unternehmerinnen und Unternehmern 2023 mit «aktuell@kmu» mehr Orientierung geben. Hanspeter Bärtschi / SZ

Die Energiekrise ist nicht vorbei, aber das Schlimmste dürfte hinter uns liegen, so die Prognose von Bee. Die UBS gehe von einem Seitwärtstrend bei den Energiepreisen aus, sie dürften zwar nicht sinken, aber auch nicht steigen. Und damit dürfte sich auch die Inflation abschwächen, denn die Energiepreise hätten diese massgeblich in die Höhe getrieben.

Daneben könnten aber noch immer sogenannte Zweitrundeneffekte die Preise nach oben schrauben: Steigen die Löhne, erhöhen die Unternehmen die Preise, um diese Löhne zu bezahlen. Die sogenannte Lohn-Preis-Spirale kommt ins Drehen, ein Teufelskreis. Die Angst vor diesem Szenario sei der wichtigste Grund, warum die Zentralbanken die Zinsen so stark angehoben hätten.

Inflation dürfte abflachen, auch weil Löhne nur moderat gestiegen sind

Im Frühling dürfte die Schweizerische Nationalbank die Zinsen noch einmal auf rund 1,5 Prozent erhöhen, so Bee. Danach aber dürften sie auf diesem höheren Niveau stabil bleiben, weil sich auch die Inflation abschwächen dürfte. Auch weil die Löhne in der Schweizer zwar, aber nicht übermässig im Vergleich zur Inflation.

Das hat eine Umfrage der UBS bei rund 300 Unternehmen ergeben. Im Schnitt, so die Studie, seien die Löhne um 2,2 Prozent gestiegen – und das bei einer Inflation von 3 Prozent. Bee: «Das ist moderat und wird nicht zu grossen Zweitrundeneffekten führen.»

Eine grössere Herausforderung dürfte der Fachkräftemangel sein, so ein Schluss derselben Studie. 80 Prozent der Unternehmen hätten Schwierigkeiten bei der Besetzung von freien Stellen bekundet. Ein Jahr zuvor seien es bloss 66 Prozent gewesen. Bee: «Der Fachkräftemangel wird die grosse Herausforderung bleiben – und zwar nicht nur nächstes Jahr, sondern wohl während des nächsten Jahrzehnts.»

