1279 Solothurner Jugendliche starten eine Berufslehre

Ausbildung Der Schritt in die Arbeitswelt ist beliebt: 1279 Solothurner Jugendliche treten eine Berufslehre an Für gut die Hälfte der Solothurner Schulabgänger heisst die Anschlusslösung Berufslehre. Trotzdem übersteigt das Angebot offener Lehrstellen die Nachfrage. Hans Peter Schläfli Jetzt kommentieren 15.08.2022, 05.00 Uhr

Ein Polymechaniker-Lehrling bei der Arbeit. Urs Hanhart

Auch an den Berufsschulen beginnt am Montag der Unterricht. Mehr als die Hälfte der Jugendlichen, die die obligatorische Schulzeit abgeschlossen haben, steigt mit einer Lehre ins Berufsleben ein.

«Diese Bilanz kann sich sehen lassen.» So kommentiert Thomas Jenny den Start in das neue Jahr der Berufsbildung. Als Projektleiter Berufsmarketing des Solothurner Gewerbeverbands kennt Jenni den Arbeitsmarkt bestens. Er sagt: «Es gibt sehr viele Betriebe im Kanton Solothurn, die sich in der Ausbildung engagieren und eine sehr gute Arbeit machen.»

Die Statistik, die das kantonale Amt für Berufsbildung führt, bestätigt dies in Zahlen: Exakt 1279 Jugendliche, die die obligatorische Schulzeit abgeschlossen haben, beginnen in diesen Tagen eine Berufslehre – und das ist mit fast 54 Prozent mehr als die Hälfte. Nur gerade 51, also rund zwei Prozent der jugendlichen Schulabgänger, haben noch keine Anschlusslösung gefunden.

«Wir stellen fest, dass diese Jugendlichen oft an einem Wunschberuf festhalten, obwohl keine Lehrstellen vorhanden sind oder sie die entsprechenden Anforderungen nicht erfüllen», sagt Patrick Seiler, stellvertretender Abteilungsleiter des Amtes für Berufsbildung.

«Oft fehlt ein Plan B, um Alternativen in einem anderen Berufsfeld zu prüfen, wo es noch offene Lehrstelle gibt. Aber erfahrungsgemäss senkt sich dieser Wert aufgrund von Unterstützungsmassnahmen bis zu den Herbstferien noch um zwei Drittel. Lehrverträge werden noch bis Ende September bewilligt.»

Die Solothurner Firmen wollen ausbilden

«Wie bereits in den vergangenen Jahren übersteigt das Angebot der offenen Lehrstellen die Nachfrage», sagt Seiler zur Bereitschaft der Solothurner Firmen, sich bei der Ausbildung zu engagieren. «Die Berufsbildung zeigt sich als äusserst krisenresistent. Die aktive Zusammenarbeit im Berufsbildungsmarketing mit dem Kantonal-Solothurnischen Gewerbeverband hat sich in den letzten Jahren bewährt.»

Das Kompliment hört Thomas Jenni natürlich gerne. Damit es positiv weitergehen kann, rät er den Betrieben, mit der Zeit zu gehen und in die Zukunft zu schauen. «Man muss für den Wandel offen sein und die Herausforderungen annehmen.» Ein gutes Beispiel sei das Automobilgewerbe, wo gerade mit neuen Berufsbildern für das sichere Arbeiten an den Hochvoltsystemen in der Fahrzeugtechnik auf den Boom in der Elektromobilität reagiert werde.

Seiler nennt die IT-Branche: «Hier ist sowohl ein stetig steigendes Lehrstellenangebot als auch eine steigende Nachfrage bei Schülerinnen und Schülern zu verzeichnen.»

Einbruch beim Gastgewerbe

Die Hitparade der Berufslehren zeigt, dass im Gastgewerbe aktuell gegenüber dem Vorjahr rund ein Drittel weniger Lehrverträge abgeschlossen worden sind. «Nebst den herausfordernden und gegenüber anderen Branchen insgesamt weniger attraktiven Arbeitsbedingungen gehen wir davon aus, dass sich die Betriebsschliessungen während der Pandemie negativ auf die Nachfrage bei den Schulaustretenden auswirkt», heisst es von Seiten des kantonalen Amtes.

«Hier wirken sich noch die Massnahmen gegen die Pandemie aus, aber man muss nicht schwarz malen, es ist nicht so schlimm, das wird sich wieder einpendeln», meint man beim Gewerbeverband.

Metzgereien klagen, dass sie keine Fachkräfte und keine Nachfolgelösungen bei Pensionierungen finden. Auf dem Amt für Berufsbildung kennt man das Problem. Patrick Seiler empfiehlt: «Qualifizierte Fleischfachleute sind tatsächlich sehr gesucht. Wenn jemand Interesse an dieser Branche bekundet, dann sollte diese Option unbedingt ins Auge gefasst werden.»

Demografie als grosse Herausforderung

Wegen geburtenschwacher Jahrgänge sind in diesem Jahr rund 150 Jugendliche weniger aus der Schule ausgetreten als letztes Jahr und es wurden rund 100 Lehrverträge weniger abgeschlossen. Damit ist der Tiefstand der Schulabgänger im Kanton Solothurn erreicht, nächstes Jahr kommt die Trendwende.

Aber in den nächsten Jahren werden auch geburtenstarke Jahrgänge in Pension gehen. «Die Situation wird sich mit der kommenden Pensionierungswelle weiter akzentuieren», bestätigt Patrick Seiler. Schweizweit wird ein massives Überangebot an Lehrstellen und eine grosse Nachfrage nach Lernenden bestehen bleiben. Demografisch könnten sich ab 2030 erste Lichtblicke zeigen, indem im Kanton Solothurn die Anzahl der Schulabgänger bis 2030 insgesamt wieder wesentlich ansteigen wird.

Ist also unser duales Ausbildungssystem auf Kurs? Beide Seiten beantworten diese Frage mit einem klaren Ja. «Gerade die Pandemie hat uns gezeigt, wie krisensicher unser Berufsbildungssystem ist. Dank einer gut funktionierenden Verbundpartnerschaft zwischen Organisationen der Arbeitswelt, Bund und Kantonen», sagt Patrick Seiler. Diese Systematik habe sich seit der Einführung des Berufsbildungsgesetzes im Jahr 2002 in der Wirtschaft und Gesellschaft verankert.

Gute Aussichten für die Jugend

Handwerk hat also weiterhin goldenen Boden. Vom Gewerbeverband bestätigt dies Thomas Jenni: «Engagierte Handwerker haben eine gute Zukunft vor sich und werden erfolgreich sein.» Dem stimmt Patrick Seiler vom Amt für Berufsbildung zu. «Nach Abschluss der beruflichen Grundbildung stehen den jungen Berufsleuten viele Wege offen. Weiterbildungen in der höheren Berufsbildung – oder mit Berufsmaturität ein Studium an einer Fachhochschule bieten hervorragende Perspektiven», sagt er.

«Das sind beste Voraussetzungen, nicht nur auf dem Arbeitsmarkt zu bestehen, sondern auch in höheren Positionen aufsteigen oder vielleicht einmal den Betrieb des heutigen Chefs übernehmen zu können. Sind das nicht fantastische Aussichten, um heute in einen handwerklichen Beruf einzusteigen?»

