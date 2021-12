Aus dem «Löwen» in Messen «Das wird e frächi Gschicht»: Das Solothurner Silvester-Menü vom Gault-Millau-Koch zum Nachkochen Das Gaul-Millau-Restaurant «zum Löwen» in Messen kreiert das diesjährige Silvester-Menü. Raffiniert und gediegen soll dieses sein – und doch gut zum Nachkochen. Susanna Hofer, Hanspeter Bärtschi, Béatrice Beyeler, Christoph Krummenacher Jetzt kommentieren 27.12.2021, 13.36 Uhr

Das Löwen-Team: v.l. Sebastian Graber, Anna Maria Kunz, Küchenchef Jonas Ingold, Manuela Graber. Hanspeter Bärtschi / SZ

Der unbeschreiblich gute Duft von geröstetem Knoblauch zieht in die Nase, es zischt und dampft und brodelt in der Küche des Restaurant «zum Löwen» in Messen. Damaststahlmesser blitzen und Perlmuttlöffel schimmern. «Die Bohne chasch i d Sauteuse due, Änneli, gärn», ruft Küchenchef Jonas Ingold der Souschefin zu. Frische Salate werden gebracht. Die Stühle in der schönen Gaststube sind aus Kirschbaumholz.

Seit 1867 wird hier gekocht, neuerdings mit 15-Gault-Millau-Sterne-Auszeichnung. Das stattliche Bauernhaus im Berner Riegelbaustil mit den schönen Ornamenten liegt an der Hauptstrasse, seit 2017 sind hier Sebastian und Manuela Graber-Willi die Gastgeber. In der Küche wirbeln Jonas Ingold und Annamaria Kunz um den Herd, umgeben von ihrem Team. Sie kreieren heute für unsere Leserinnen und Leser ein exklusives Sylvestermenü, das zwar raffiniert und gediegen ist, aber trotzdem gut nachzukochen.

Die Vorspeise

Restaurant Löwen Messen. Küchenchef Jonas Ingold kocht das Silvestermenü 2021: hier richtet er die Vorspeise an. Hanspeter Bärtschi / SZ Küchenchef Jonas Ingold bereitet die Vorspeise zu. Hanspeter Bärtschi / SZ Jonas Ingold mit Souschefin Annamaria Kunz. Hanspeter Bärtschi / SZ Fertig zum Anrichten: Die Vorspeise. Hanspeter Bärtschi / SZ

Als Vorspeise präsentiert uns Jonas Ingold, der im benachbarten Scheunen auf einem Bauernhof aufgewachsen ist und hier im Löwen seine Lehre gemacht hat, wie man Balsamico-Linsen mit geräuchertem Fisch, Kaviar, Sauerrahm und Kräutern kombiniert. «Der Rauchgeschmack der Egli aus dem Wallis kontrastiert wunderbar mit der Säure des Rahmes. Dazu kommt der unvergleichliche Geschmack des Kaviars aus dem Tropenhaus in Frutigen in Kombination mit dem Koriander», erklärt er begeistert. «Das wird e frächi Gschicht, es geit öppis im Muu.»

Jonas Ingold richtet die Vorspeise für das Silvestermenü an. Hanspeter Bärtschi

Der Hauptgang

Küchenchef Jonas Ingold präsentiert den Hauptgang für das Silvestermenü 2021. Hanspeter Bärtschi / SZ Zubereitung des Hauptgangs. Hanspeter Bärtschi / SZ Zubereitung des Hauptgangs. Hanspeter Bärtschi / SZ Jonas Ingold bereitet den Hauptgang zu. Hanspeter Bärtschi / SZ Küchenchef Jonas Ingold kocht das Silvestermenü 2021. Hanspeter Bärtschi / SZ Küchenchef Jonas Ingold kocht das Silvestermenü 2021. Hanspeter Bärtschi / SZ Küchenchef Jonas Ingold richtet den Hauptgang des Silvestermenüs an. Hanspeter Bärtschi / SZ Küchenchef Jonas Ingold richtet den Hauptgang des Silvestermenüs an. Hanspeter Bärtschi / SZ Feinschliff zum Schluss: Küchenchef Jonas Ingold richtet den Hauptgang des Silvestermenüs an. Hanspeter Bärtschi / SZ Et voilà: Der Hauptgang für das Silvestermenü 2021. Hanspeter Bärtschi / SZ

Für den festlichen Hauptgang hat Ingold ein Schweinefilet in einen Speckmantel verpackt, dieses wird auf ein cremiges Wirzbett gelegt. Gerösteter Topinambur mit seinem erdigen Touch ergänzt den Wirz auf ideale Weise, und mit Knoblauch fermentierte Mayonnaise ergänzt das Trio. «Mit einer Kernsonde kann man das Greyerzer Bio-Filet im Ofen auf den Punkt bringen, so dass es nicht zu trocken wird».

Koch Jonas Ingold spricht über die Produkte für das Silvestermenü und stellt den Hauptgang vor. Hanspeter Bärtschi

Das Dessert

Köchin Anna Maria Kunz präsentiert das Dessert. Hanspeter Bärtschi / SZ Zuerst werden Eiweiss und Eigelb getrennt. Hanspeter Bärtschi / SZ Mascarpone kommt dazu. Hanspeter Bärtschi / SZ Das Mehl wird dazugesiebt. Hanspeter Bärtschi / SZ Alles untereinanderrühren: Hier ist Sorgfalt gefragt. Hanspeter Bärtschi / SZ Die Biscuit-Masse wird auf ein Backpapier gespritzt. Hanspeter Bärtschi / SZ Anna Maria Kunz macht gleichmässige Kreisflächen. Hanspeter Bärtschi / SZ Zubereitung des Desserts. Hanspeter Bärtschi / SZ Die Boskop-Äpfel werden in Würfel geschnitten. Hanspeter Bärtschi / SZ Zitronensaft dazu. Hanspeter Bärtschi / SZ Zucker wird in einer Pfanne karamelisiert. Hanspeter Bärtschi / SZ Die Äpfel werden mit Ingwerer abgelöscht. Hanspeter Bärtschi / SZ Der Likör wird mit den Äpfeln kurz eingekocht. Hanspeter Bärtschi / SZ Köchin Anna Maria Kunz holt die Biscuits aus dem Ofen. Hanspeter Bärtschi / SZ Die fertigen Biscuits. Hanspeter Bärtschi / SZ Nun kommen die Äpfel auf das Biscuit. Hanspeter Bärtschi / SZ Anna Maria Kunz bereitet das Dessert zu. Hanspeter Bärtschi / SZ Feinschliff für das Dessert. Hanspeter Bärtschi / SZ Köchin Anna Maria Kunz bereitet das Dessert zu. Hanspeter Bärtschi / SZ Das fertige Dessert für das Silvestermenü 2021. Hanspeter Bärtschi / SZ

Jetzt kommt die Souschefin Annamaria Kunz ins Spiel. Sie ist nicht nur gelernte Köchin, sondern auch Bäckerin/Konditorin, und hat ebenfalls im Löwen gelernt. Ihr Hochstamm-Apfel-Tiramisu besteht aus einem Löffelbiskuit, das man auch kaufen kann, karamellisiertem Boskop mit Ingwer und aufgeschlagener Mascarpone-Crème.

Annamaria Kunz richtet im Löwen Messen das Dessert an. Hanspeter Bärtschi

«Das Wichtigste für mich ist, dass unsere Gäste Freude haben am Essen», so Kunz, die aus einer Oberwiler Wirtefamilie stammt. «Der Boskop hat eine schöne Säure und zerfällt flockig im Mund», sagt sie. In Kombination mit der sämigen Crème und dem scharfen Ingwer genau das Richtige für den Rutsch ins Neue Jahr. Wir wünschen unseren Lesern und Leserinnen viel Freude beim Nachkochen dieser Gerichte, guten Appetit und ein gesundes 2022.

Köchin Annamaria Kunz spricht im Interview über ihre Leidenschaft für Desserts. Hanspeter Bärtschi

Die Rezepte

Hier finden Sie die Rezepte für Vorspeise, Hauptgang und Dessert des Silvester-Menüs 2021:

Vorspeise

Hauptgericht

Dessert

