Augeli, Bünten, Gäschler Sie arbeiteten wie Detektive, um herauszufinden, warum Solothurner Ortsnamen so heissen, wie sie heissen Nun liegt der fünfte Band zu den Flurnamen im Kanton vor. Drei Forscherinnen haben dafür jahrelang Archive durchforstet und Karten gelesen. Nun erklären sie in einem Buch 8000 Namen aus der Amtei Solothurn-Lebern – vom Kamelhoger in Feldbrunnen bis zum Schwarzen Meer in Bellach. Lucien Fluri Jetzt kommentieren 30.06.2022, 05.00 Uhr

Der Bellacher Weiher wird auch Schwarzes Meer genannt. Warum dies so ist, wird im neuen Flur- und Siedlungsnamenbuch erklärt. Jacqueline Meier

Es ist ein Projekt, das Ausdauer und Geduld braucht. Jacqueline Reber muss über beides verfügen. Die Sprachwissenschaftlerin leitet das Projekt der Solothurner Orts- und Flurnamenforschung, das an der Uni Basel domiziliert ist. Nun ist der fünfte Band erschienen zu den Flur- und Siedlungsnamen der Amtei Solothurn-Lebern. Über 8000 Bezeichnungen aus den letzten neuen Jahrhunderten hat das Autorenteam darin zusammengetragen. Bis 2025 soll noch der Band zur Amtei Bucheggberg-Wasseramt erscheinen. Dann wird der ganze Kanton erschlossen sein.

1000 Seiten dick ist das Nachschlagewerk geworden. «Dafür wurden rund 45'000 handschriftliche, gedruckte, mündliche und kartographische wissenschaftlich transkribierte Belege aller 16 Gemeinden der Amtei Solothurn-Lebern zusammengetragen», sagt Reber. Neben zwei Texten zu den Strassen- und Häusernamen in der Stadt Solothurn finden sich rund 8000 Einträge mit Nachweis der Fundstellen. Entstanden ist so ein umfassendes Werk, das Aufschluss über die Herkunft vieler Begriffe gibt – und in seiner ausführlichen lexikalischen Art vor allem von Forschenden zur Hand genommen werden dürfte.

Jacqueline Reber, Sie haben zusammen mit Rebekka Schifferle und Beatrice Hofmann-Wiggenhauser 45'000 Belege zu 8000 Flur- und Siedlungsnamen zusammengetragen. Wie viel Geduld und Ausdauer braucht man dazu?

Jacqueline Reber: (lacht) Die Sammlung der Solothurner Flur- und Siedlungsnamen braucht tatsächlich sehr viel Ausdauer. Unser Projekt gibt es seit 1989; ich bin seit 2008 dabei. Allerdings mache ich den Job noch immer extrem gerne. Denn er ist sehr vielseitig.

8000 Namen und 45000 Belege haben Sie allein zu den Flur- und Siedlungsnamen in der Amtei Solothurn-Lebern zusammengetragen. Wie geht man da vor?

Wir waren in Archiven und suchten die Namen in alten historischen Quellen wie Urbare, Urkunden und Grundbücher. Zwischen 1824 und 1826 hat der Kanton die Gemeinden aufgefordert, alle Grundstücke zu erfassen. Dazu finden sich die Namen von Anstössern und Besitzern. Das ist eine sehr reichhaltige Quelle. Wir schauen uns die Karten an und wir besuchen in jeder Gemeinde Gewährsleute, mit denen wir über die Flurnamen sprechen. Es sind Personen, die dort aufgewachsen sind und meist auf dem Land arbeiten. So haben wir die 45'000 Belege für die Amtei Solothurn-Lebern zusammengetragen.

Namensforscherin mit Detektiv-Gen: Jacqueline Reber leitet das Projekt der Flurnamenforschung. ZVG

Das tönt nach Detektivarbeit.

Ja, es ist tatsächlich Detektivarbeit. Wenn wir nur die heutigen Namen hätten, wäre es für uns schwierig, sagen zu können, woher ein Name kommt und was er bedeutet. Denn die Sprache verändert sich – und damit auch die Namen. Wir müssen die Namen also anhand von Quellen möglichst weit zurückverfolgen können. Dann ist eine Deutung einfacher. Und wir müssen die Belege in den Quellen natürlich auch finden, die uns dann zur Deutung nützlich sind. Die Quellenlage ist enorm, leider können wir nicht jede einzeln durchforsten.

Sie haben auch mit älteren Leuten gesprochen. Welche Aha-Erlebnisse gab es?

Es gibt immer wieder Aha-Erlebnisse. Ein Beispiel ist der Begriff «Augeli»: Wir hätten ihn wohl mit «Au» in Verbindung gebracht, also mit einem Stück Land am Wasser. Die Auskunftsperson sagte uns jedoch, dass das Stück Land einer Person namens Olga gehört hatte. «Augeli», bzw. im Dialekt «Ougeli» ist der Kosename für Olga. Darauf wären wir nicht gekommen.

Gibt es bei den Flurnamen in der Amtei Solothurn-Lebern Besonderheiten, wodurch sich die Region von anderen unterscheidet?

Es gibt sehr viele Namen, die es überall gibt. Namen etwa, die auf die Dreifelderwirtschaft zurückzuführen sind. Bifang, Bünten oder Einschlag sind solche Beispiele. Sie stehen für ein Stück eingezäuntes Land. Namen mit Hubel, Halde (für einen Abhang) oder Rüti (durch Rodung urbar gemachtes Land) gibt es überall, auch aufgrund der Topographie. Im Kanton Solothurn sind vor allem die Dialekte sehr spezifisch. Und das widerspiegelt sich in den Namen. Im Schwarzbubenland heisst es Biel, im Leberberg sagt man dann Büeu (für eine Anhöhe) oder Brüeu statt Brüel (für feuchtes Wiesengelände).

Der Leberberg ist, auch dank der Uhrenindustrie, ein relativ früh industrialisiertes Gebiet. Dazu findet man jedoch relativ wenige Namen.

Gerade mit der Industrialisierung sind Namen verschwunden, viel Nutzfläche wurde überbaut. Es gab Güterzusammenlegungen und Ackerfläche verschwand. Man brauchte nur noch einen Namen für vielleicht zehn Grundstücke.

Bei welchen Namen kamen Sie nicht weiter?

Es gibt viele Namen, bei denen wir die genaue Bedeutung nicht kennen oder bei denen wir verschiedene Möglichkeiten haben. Ein Beispiel ist der Gäschler in Bettlach. Wir vermuten, dass der Begriff auf Gestler, dem deutschen Namen für Chasseral, zurückzuführen ist. Dieser wiederum leitet sich ab von lateinisch castellum «Burg». Sicher sind wir uns aber nicht. Solche Ungewissheiten sind ärgerlich. Aber manchmal gibt es einfach keine oder zu wenige Hinweise, um die Bedeutung eines Namens herauszufinden.

Welches ist Ihr Lieblingsbegriff?

Ich mag Namen, die wir nur durch Gewährspersonen erfahren, etwa den Kamelhoger in Feldbrunnen, einen auffälligen kleinen Hoger, der wie der Rücken eines Kamels aussieht. Oder das Schwarze Meer, einen künstlichen Weiher in Bellach, der im 19. Jahrhundert in den Besitz einer Familie Schwarz kam.

Nun sind die Namen gesammelt. Was bringt uns das?

Flurnamen sind ein immaterielles Kulturgut. Wir fokussieren uns oft nur auf die materiellen Kulturgüter wie das Schloss Waldegg oder die St. Ursen-Kathedrale. Diese pflegen und renovieren wir. Auf die immateriellen Kulturgüter achtet man vielleicht weniger. Dabei haben sie viel mit der Identität der Menschen, etwa in Dörfern, zu tun. Man orientiert sich an den Namen, man weiss untereinander, wovon man spricht. Es ist wichtig, die Namen festzuhalten, damit sie nicht verloren gehen. Genau das tun wir mit den Namenbüchern.

Die Flur- und Siedlungsnamen der Amtei Solothurn-Lebern, herausgegeben von Beatrice Hofmann-Wiggenhauser, Jacqueline Reber und Rebekka Schifferle, Schwabe Verlag Basel.

Vernissage am Donnerstag, 30. Juni, um 18 Uhr auf Schloss Waldegg.

