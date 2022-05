Weltklasse-Klarinettist Dimitri Ashkenazy in Solothurn

Dimitri Ashkenazy Ein Weltklasse-Klarinettist in Solothurn: Er liebt die Musik und steile Bergpässe. Und fuhr bereits mit dem Velo von Basel nach Mümliswil Dimitri Ashkenazy gastiert mit dem Amaryllis Quartett in Solothurn. Der begeisterte Radfahrer weiss, dass seine Passion mithilft, den «langen Atem» für sein Klarinettenspiel zu erhalten. Silvia Rietz Jetzt kommentieren 07.05.2022, 05.00 Uhr

Klarinettist Dimitri Ashkenazy hat einen langen Atem. Stefan Schweiger

Am Montag treten Dimitri Ashkenazy und das Amaryllis Quartett gemeinsam im Konzertsaal Solothurn auf, interpretieren Mozarts einziges Klarinettenquintett. «Ich freue mich auf das Konzert mit Gustav Frielinghaus, Lisa Schumann, Mareike Hefti und Yves Sandoz. Letztmals habe ich mit dem Amaryllis Quartett 2006 in Erlach gespielt. Und ja, auf dem Programm stand Mozart», erinnert sich der Weltklasse-Klarinettist.

Erneut wird Dimitri Ashkenazy das breite Klangspektrum des vom Salzburger Meister geschätzten Holzblasinstrumentes auskosten und sowohl im spritzigen Staccato als auch in den lyrischen Legato-Passagen des Klarinettenquintettes in A-Dur brillieren.

Ursprünglich war Bernhard Röthlisberger zusätzlich zu Mozart mit einem neuen Werk von David Philip Hefti angekündigt, musste jedoch krankheitshalber absagen. «Es bedrückt mich schon, einen kranken Kollegen zu vertreten. Dies trübt etwas die Freude über das Wiedersehen mit dem Amaryllis Quartett. Ich wünsche Bernhard alles Gute», sinniert er.

Dimitri Ashkenazy kennt nicht nur Röthlisberger, sondern auch den Komponisten David Philip Hefti und seine Musik. Doch die kurze Vorbereitungszeit und die prall gefüllte Agenda verunmöglichten, dass er die Hefti-Komposition einstudierte. «Dabei mag ich Heftis Musik sehr. Ich probiere gerne Neuland aus. Sei es mit modernen Kompositionen, wie auch mit ungewöhnlichen Instrumentenpaarungen. Es braucht eine Portion Neugierde und Offensein für Experimentelles, damit die Klassikszene nicht verstaubt und zum Museum wird.»

Viele zeitgenössische Komponisten haben ihm Werke gewidmet oder für ihn geschrieben. Daneben holte er auch Unbekanntes aus der Versenkung, wie etwa die Klarinettenkonzerte von Robert Stark (1847-1922). Und natürlich werden immer wieder die populären Klarinettenkonzerte von Mozart, Stamitz und Weber gewünscht.

«Oft werde ich gefragt, ob sich da nicht Routine einschleicht, wenn man zwanzig Jahre lang die Klassikhits spielt. In Wahrheit erhöhen sich bei jeder Aufführung die eigenen Ansprüche. Ich liebe Mozart, feile ständig an der Interpretation. So bleiben diese Standardwerke immer aufregend und spannend.»

Mit dem Velo den Kronenstutz hinauf

Erst vor kurzem war Dimitri Ashkenazy im Rahmen der Classionata in Solothurn mit Webers zweitem Klarinettenkonzert zu hören. Obschon er weltweit gastiert, spielt er oft und gerne in Solothurn. «Die eigentliche Solothurn-Premiere fand bereits vor mehr als zwanzig Jahren im Museum Blumenstein statt. Seither bin ich immer wieder in den prächtigen Barock-Salon zurückgekehrt.»

Wie damals wird er auch am Montag mit dem Zug anreisen, und je nach Wetter und Gepäck, vom Bahnhof zum Konzertsaal in die Velopedalen treten. Der begeisterte Radfahrer weiss, dass seine Passion sich nicht allein auf das körperliche und seelische Wohlbefinden positiv auswirkt, sondern auch die Lungen stärkt und so mithilft, den «langen Atem» für das Klarinettenspielen zu erhalten.

Alle Schweizer Bergpässe hat er bereits per Rad überquert. «Als ich bei der Classionata im Guldental auftrat, bin ich mit dem Velo von Basel nach Mümliswil gefahren», lacht Dimitri Ashkenazy. Nun folgt wohl der Kronenstutz, um im Konzertsaal Solothurn mit der Klarinette Mozart zu huldigen.

Montag, 9. Mai, 19.30 Uhr, Konzertsaal Solothurn

