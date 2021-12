Aufruf Adventsstimmung bei Ihnen zuhause: Zeigen Sie uns Ihre Weihnachtsdekorationen! Aufwendige Adventsfenster und Beleuchtungen, kreative Kränze oder sorgfältig gestaltete Weihnachtsdekorationen: Zeigen Sie uns, wie Sie in Ihrem Daheim für weihnächtliche Stimmung sorgen. Online-Redaktion 16.12.2021, 15.08 Uhr

Weihnachtsdekoration der Familie Studer-Fluri aus Herbetswil im Dezember 2020. Roland Studer

Mit warmem Kerzenlicht versuchen wir in der kalten Adventszeit für weihnächtliche Stimmung zu sorgen. Jedes Jahr stecken Solothurnerinnen und Solothurner viel Aufwand und Kreativität in die festliche Dekoration von ihrem Zuhause. Aber Schönes soll man teilen, erst recht in der Weihnachtszeit.